Celjanke ostajajo na košarkarskem prestolu

Iva Slonjšak dosegla 21 točk

18. maj 2018 ob 18:08,

zadnji poseg: 18. maj 2018 ob 19:44

Celje - MMC RTV SLO, STA

Košarkarice Cinkarne Celje so na tretji tekmi finala državnega prvenstva s 87:45 premagale Triglav in tako s skupnim izidom 3:0 v zmagah ubranile naslov.

Celjanke so že prvo četrtino dobile s 27:10, nato pa prednost le še stopnjevale za zanesljivo zmago. MVP finala Iva Slonjšak je pri zmagovalkah dosegla 21 točk, Aleksandra Krošelj jih je dodala 16, medtem ko je bila pri gostjah najučinkovitejša Maruša Seničar z osmimi.

Varovanke Damirja Grgića so tako osvojile 13. naslov državnih prvakinj in sedmega zapored. Najkoristnejša igralka prvenstva je postala Larisa Ocvirk.

Celjanke dobile vseh 33 odigranih tekem v državnem prvenstvu. Kranjčanke so sedmič zapored osvojile naslov državnih podprvakinj in še vedno ostajajo brez naziva najboljšega kluba v Sloveniji. V tej sezoni so osvojile naslov pokalnih zmagovalk, hkrati pa so edina slovenska ekipa, ki je ugnala Celje.

Damir Grgić, trener Cinkarne Celje: "Čestitam mojim igralkam, strokovnemu vodstvu, upravi kluba in našim navijačem, ki so nas danes ob osvojitvi 14. naslova državnih prvakov prišli podpret v velikem številu. Mislim, da smo zasluženo zmagali, tekmo smo kontrolirali od začetka do konca, igrali smo z veliko več energije kot ekipa Triglava. Nismo pričakovali, da bo na koncu takšna razlika, a vseeno je to lep zaključek sezone. Še enkrat bi rad čestital vsem akterjem, ki so k temu pripomogli."

Ernest Novak, trener Triglava: "Po takem porazu je težko karkoli komentirati. Pričakoval sem, da lahko pokažemo več, ne samo na tej tekmi, temveč tudi na nekaterih preostalih. V seriji treh tekem smo odigrali le en dober polčas. Kljub temu, mislim, da smo imeli dobro sezono in se mi zdi pravilno, da sta se pokalni naslov in naslov državnih prvakinj razdelila med nas in Celje. Iskrene čestitke Celjankam za osvojeni naslov."



Finale, tretja tekma:

CINKARNA CELJE - Triglav 3:0

87:45 (27:10, 19:8, 25:15, 16:12)

300; Slonjšak 21, Krošelj 16, Delić 13, Chidom 12, Friškovec in Ocvirk po 11, Kop 3; Seničar 8, Šarić 7, Abramović, Jakobčič in Sofrić po 6, Jesenšek in Perez po 5, Žibert 2.

Druga tekma:

TRIGLAV - CINKARNA CELJE

62:69 (19:22, 10:26, 11:7, 22:14)



Prva tekma:

CINKARNA CELJE - TRIGLAV

78:45 (26:12, 16:9, 19:16, 17:8)



V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrali so na tri zmage.

A. V.