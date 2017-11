Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Gal Marguč je bil s sedmimi zadetki najboljši strelec Celja. Foto: www.alesfevzer.com Gorenje je doživelo tretji poraz v Ligi Seha. Foto: BoBo VIDEO Cehte in Medved dobro zač... VIDEO Celjanom proti Nexeju le točka Dodaj v

Celjanom proti Slavoncem le točka, poraz Gorenja

Velenjčani popustili v drugem polčasu

7. november 2017 ob 20:06,

zadnji poseg: 7. november 2017 ob 23:03

Celje,Velenje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so se v 7. krogu Lige Seha s hrvaškim podprvakom Nexe Našice razšli z neodločenim izidom 27:27. Gorenje je s 23:25 izgubilo proti Zagrebu.

Celjani so večji del prvega polčasa vodili, največ za tri zadetke (7:4 in 9:6), a so gostom dovolili, da pred odmorom izenačijo (12:12). V drugem delu so prav tako pobegnili za dva gola, a je nato Nexe napravil preobrat in povedel z 20:22. V nadaljevanju so domači izenačili na 23:23, poravnani pa sta bili ekipi tudi ob koncu tekme. Zadnji zadetek so dosegli rokometaši iz Slavonije 39 sekund pred iztekom srečanja.

Najboljša strelca sta bila Gal Marguč in slovenski reprezentant v dresu Nexeja Saša Barišić Jaman s po sedmimi zadetki. Celje bo v 8. krogu 21. novembra gostovalo pri Vojvodini.

Zagreb boljši za dva gola

V Velenju je Gorenje dobilo prvi polčas s 14:12, potem ko je po začetnem zaostanku in izenačenju na 5:5 Niko Medved s tremi zaporednimi goli domače popeljal do vodstva z 10:7, isti igralec pa je poskrbel tudi za prednost z 12:10 in postavil izid polčasa.

Tudi v drugem polčasu so gostitelji igrali dobro, a so varovanci Kasima Kamenice znali izkoristiti svoje priložnosti. Pet minut pred koncem so prek Stipeta Mandalinića povedli z 21:22, prednost uspešno pripeljali do konca in osvojili tri nove točke.

Pri Gorenju je bil s šestimi zadetki najboljši strelec Medved, pri Zagrebčanih pa jih je Žarko Marković dosegel devet. Gorenje bo naslednjo tekmo odigralo 6. decembra na Slovaškem pri Tatranu iz Prešova.

7. krog:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - NEXE 27:27 (12:12)

350; Marguč 7, Bećiri 5, Razgor 4; Barišić Jaman 7, Buvinić 5.

GORENJE VELENJE - ZAGREB 23:25 (14:12)

600; Medved 6, Cehte 5, Brumen 3; Marković 9, Mandalinić 8, Marković 3.

Torek, 14. novembra:

VARDAR - DINAMO PANČEVO



TATRAN PREŠOV - VOJVODINA



Sreda, 15. novembra:

MEŠKOV BREST - METALURG



Lestvica:

VARDAR 6 6 0 0 18 ZAGREB 7 4 1 2 13 MEŠKOV BREST 6 4 0 2 12 TATRAN PREŠOV 6 4 0 2 12 ------------------------------------ CELJE PIVOVARNA LAŠKO 7 3 2 2 11 GORENJE VELENJE 7 3 1 3 10 METALURG 6 2 0 4 6 NEXE 7 1 2 4 5 DINAMO PANČEVO 6 1 0 5 3 VOJVODINA 6 1 0 5 3

M. R.