Celje do treh točk v 93. minuti; visoka zmaga Aluminija

V nedeljo Domžale - Krško

18. november 2017 ob 12:00,

zadnji poseg: 18. november 2017 ob 17:26

Dravograd - MMC RTV SLO, STA

16. krog Prve lige TS se danes nadaljuje s tremi tekmami. Na dvoboju v Dravogradu je bilo po zanimivi končnici Celje od Ankarana boljše z 1:2. Aluminij je v Kranju zmagal z 0:3.

Zvečer bo še srečanje Rudar - Gorica.

Celjani so zmagali tretjič zapored. Že v prvem polčasu so bili precej nevarnejši. V 40. minuti je Filip Dangubić preigral dva domača branilca in prišel pred vratarja Primoža Bužana, ki pa je izvrstno posredoval in žogo odbil. Do nje je prišel Mitja Križan, a jo poslal čez vrata. Povsem enako se je zgodilo v akciji le nekaj trenutkov pozneje.

Gostje so do zasluženega vodstva prišli v 55. minuti. Takrat je Luka Žinko zanesljivo izvedel 11-metrovko, ki jo je s prekrškom nad Lupeto zakrivil Emir Burkić. Za Žinka je bil to peti zadetek v sezoni in četrti z bele točke. V 56. minuti je imel priložnost za 0:2 Luka Šušnjara, a je s približno 15 metrov za malce zgrešil cilj. Še več vode na celjski mlin je steklo v 59. minuti, ko si je drugi rumeni in s tem rdeči karton prislužil domači nogometaš Žan Humar.

V 72. minuti je imel Ankaran kljub igralcu manj lepo priložnost za izenačenje, ko je Bradley Meledje streljal z roba kazenskega prostora, a žogo poslal mimo gola. V 88. minuti je bil natančnejši Raoul Junior Delgado in s prostega strela z leve strani izenačil.

Na srečo gostov pa to ni bil zadnji zadetek na tekmi. V tretji minuti sodnikovega podaljška sta akcijo zrežirala rezervista Rudi Požeg Vancaš in Fedor Predragović, ki je neoviran poslal žogo za Bužanov hrbet za končnih 2:1. Za Predragovića je bil to prvi gol v slovenski prvi ligi.

Aluminij bogato vnovčil izključitev Džafića

Kidričani so se s četrto zmago ne le vsaj do nedelje prebili na sedmo mesto, temveč se od neželenega devetega mesta, ki ga zaseda prav Triglav, oddaljili za pet točk. Dvoboj je bil dokaj izenačen, za visok poraz Triglava pa je kriva predvsem izključitev vratarja Elvisa Džafića, kar so znali gosti unovčiti v izdihljajih tekme. Džafić je v 88. minuti stekel iz vrat in s prekrškom preprečil protinapad in bržkone tudi zadetek Marku Nuniću ter si prislužil neposredni rdeči karton. Ob vseh opravljenih menjavah in tudi dejstvu, da Kranjčani niti niso imeli rezervnega vratarja, je med vratnici stopil rezervni napadalec Luka Majcen.

Gostje povedli prek Škofleka

Majcen pa je hitro moral pobrati žogo iz svoje mreže, v 91. minuti je po podaji Žige Škofleka zadel Alen Krajnc. Malce pozneje ga je po protinapadu premagal še Nunić za končnih 3:0. Gostje so povedli v 42. minuti, ko je z roba kazenskega prostora ustrelil Škoflek, žoga je na poti proti golu zadela še Dina Suljevića in toliko spremenila smer, da je končala za hrbtom nemočnega Džafića. Za Škofleka je bil to drugi gol v sezoni.

16. krog:

ANKARAN HRVATINI - CELJE 1:2 (0:0)

Delgado 88.; Žinko 55./11-m, Predragović 93.

: Humar 59./Ankaran

Ankaran Hrvatini: Bužan, Mate, Burkić, Pahor , Humar , Nkama, Delgado, Klapan , Cerovec ( 78./Smiljanić), Mihailovič ( 59./Matošević), Meledje.

Celje: Jurhar, Brecl, Džinić, Kelhar , Travner, Žinko, Pišek , Šušnjara ( 81./Kesić), Dangubić, Križan ( 61./Požeg Vancaš), Lupeta ( 85./Predragović).

Sodnik: Asmir Sagrković (Vrhnika)

TRIGLAV - ALUMINIJ 0:3 (0:1)

300; Škoflek 41., Krajnc 91., Nunić 92.

: Džafić 89./Triglav

Triglav: Džafić , Arh Česen, Suljević, Zec, Kuhar, Vujčić (77./Mlakar), Krcić, Robnik, Tijanić (64./Bukara), Poplatnik, Podlogar (63./Majcen).

Aluminij: Janžekovič, Jurčević , Martinović, Muminović, Jakšić, Mesec , Petrovič, Tahiraj (10./Škoflek), Vrbanec, I. Mensah (82./Krajnc), Nunić.

Sodnik: Damir Skomina (Koper)

Danes ob 20.20:

RUDAR - GORICA



Nedelja ob 18.45:

DOMŽALE - KRŠKO

Odigrano v petek:

MARIBOR - OLIMPIJA 1:0 (1:0)

9.000; Tavares 6.

Lestvica:

MARIBOR 16 12 4 0 29:8 40 OLIMPIJA 16 11 4 1 29:7 37 RUDAR 15 7 2 6 18:15 23 DOMŽALE 15 6 4 5 30:16 22 GORICA 15 7 1 7 18:20 22 CELJE 16 5 6 5 19:20 21 ALUMINIJ 16 4 4 8 19:25 16 KRŠKO 15 4 4 7 21:31 16 TRIGLAV 16 2 5 9 14:30 11 ANKARAN HRVATINI 16 1 4 11 13:38 7

M. R.