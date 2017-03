Celje kot dobro naoljen stroj zmlelo nemške prvake

Odločitev o osmini finala bo padla v Zagrebu

2. marec 2017 ob 18:06,

zadnji poseg: 2. marec 2017 ob 20:27

Celje - MMC RTV SLO/STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so z morda najboljšo predstavo v sezoni v 13. krogu Lige prvakov razbili Rhein Neckar Löwen s 37:31.

Pivovarji so dobro odprli tekmo. Odločno in čvrsto so zaigrali v obrambi, v napadu pa razigrano in poletno. Tako je po zadetku Mihe Zarabca v 12. minuti semafor kazal prvič +3 (9:6).

Sanjski prvi polčas Celjanov

Gostje so vzeli minuto odmora, ki pa jim ni pomagala. Razpoloženi Borut Mačkovšek je namreč v 15. minuti s svojim petim golom povišal na 13:9. Malo kasneje je Blaž Janc zabil za 14:9. Semafor je +5 kazal tudi po zadetku Kristjana Bećirija 16:11. A to še ni bilo vse. Zarabec je v 25. minuti povišal na 17:11, Luka Žvižej pa v protinapadu na 18:11 v 26. minuti. Gostje so bili v napadu ob čvrsti in gibljivi celjski obrambi 6-0 dokaj nemočni. Janc je na začetku zadnje minute postavil izid polčasa 20:13. Mačkovšek (5 golov) in Janc (4) sta bila najboljša strelca prvega polčasa. Dobro je svoje delo opravil tudi vratar Urban Lesjak.

Pivovarji Nemcem niso dali dihati

Celjani tudi v drugem polčasu niso popuščali. Mačkovšek je s svojim šestim golom v 34. minuti poskrbel za 22:15. Gostje so se nato približali na -4 (22:18), a so domači odbili napad in po dveh zaporednih golih Žige Mlakarja povedli s 26:21. Nezadovoljni gostujoči trener Nicolaj Jacobsen je svoje varovance poklical k sebi. Ni jim pomagalo. Zarabec je z dvema zaporednima goloma poskrbel, da je semafor v 45. minuti kazal 28:22. Celjani so v vseh elementih igre gospodarili na parketu dvorane Zlatorog. In ko je Zarabec po obrambi Lesjaka zadel čez vso igrišče za 30:23, je že zadišalo po celjski zmagi. Malo kasneje je Mačkovšek z devetih metrov dosegel svoj deveti gol za 32:26, Janc pa je dve ukradeni žogi spremenil v zadetka za 34:26 v 54. minuti. Nemci so bili razbiti, tekma pa odločena. Slavje na tribunah Zlatoroga, kjer se je zbralo slabih 4.000 gledalcev, se je lahko začelo.

Odločitev 9. marca v Zagrebu

Celjani so tako naredili velik korak proti osmini finala, katero pa bodo morali potrditi na zadnji tekmi v Zagrebu, kjer bodo gostovali 9. marca. Zagrebčani v soboto gostujejo v Szegedu. Če bo Zagreb izgubil v Szegedu, potem bodo pivovarji v hrvaški prestolnici branili prednost dveh točk (9:7) in dveh golov s prve tekme (30:28).



Luka Žvižej: "Verjamem, da to ne bo samo muha enodnevnica, to smo pokazali tudi na tekmi proti Kielcam. Uspelo nam je nekaj, na kar smo upali in si želeli, padla sta dva večja od nas v naši dvorani. Pred nami je zdaj odločilna tekma v Zagrebu, ki bo odločala o osmini finala. Imamo dobro osnovo, na kateri je treba graditi in iti brez strahu v Zagreb."

Blaž Janc: "Prikazali smo izjemno predstavo, še zlasti to velja za prvi polčas, ki je bil popoln, odigrali smo ga praktično brez napake. V veliko pomoč nam je bilo fantastično občinstvo. Resnično sem vesel, da smo po Poljakih premagali še Nemce, zdaj pa nas čaka odločilna tekma v Zagrebu. Škoda je, da ne bo v Celju, vendar sem prepričan, da današnja proti Nemcem ni bila zadnja v dresu Celja v dvorani Zlatorog in da bomo v Zagrebu uspešni ter napredovali v osmino finala lige prvakov."

Urban Lesjak: "Bila je ekstremno težka tekma, fantje so se zelo trudili v obrambi, da bi zaustavili njihove nalete. Res je, da smo prejeli veliko golov, a smo jih veliko tudi dali, mislim pa, da je bilo zelo pomembno, da smo dali veliko število 'lahkih golov'. Spet smo igrali hiter rokomet, kar nam je prineslo zmago. V Zagrebu moramo odmisliti našo lansko tekmo, čaka nas trnova pot, ki smo jo pripravljeni prehoditi in se z nje vrniti kot zmagovalci."

LIGA PRVAKOV

13. KROG

Skupina B

CELJE PL - RHEIN NECKAR 37:31 (20:13)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Gajić, Malus 1, Babarskas, Janc 8, Razgor, Suholežnik, Marguč, Grošelj, Poteko 1, Zarabec 8, Kodrin, Mačkovšek 9, Mlakar 6, Žvižej 3, Bečiri 1.

Rhein-Neckar Löwen: Appelgren, Palicka, Schmid 3, Sigurdsson 5 (3), Baena Gonzalez 2, Steinhauser 2, Larsen 6, Pekeler 3, Groetzki 2, Reinkind 2, Guardiola, Petersson 3, Ekdahl Du Rietz 3.

Sedemmetrovke: 0; 3/3

Izključitve: 6 min; 6 min

Sobota:

PICK SZEGED - ZAGREB

KRISTIANSTAD - KIELCE

MEŠKOV BREST - VARDAR

Vrstni red: Vardar 18, Rhein Neckar 17, Kielce 16, Pick Szeged 13, Meškov Brest 12, Celje PL 9, Zagreb 7, Kristianstad 6 točk.

Zmagovalca skupin se uvrstita v četrtfinale, ekipe od 2. do 6. mesta pa v osmino finala.



13. KROG, skupina A

Četrtek:

KADETTEN - VESZPREM

Petek:

FLENSBURG - BJERRINGBRO

Sobota:

KIEL - BARCELONA

WISLA PLOCK - PSG

Vrstni red: Barcelona 22, PSG 20, Veszprem 14, Flensburg in Kiel po 11, Wisla Plock 8, Bjerringbro 6, Kadetten 2.

KONČNICA ZA OSMINO FINALA (skupini C in D)



Sobota:

MOTOR ZAPOROŽJE - MONTPELLIER



Nedelja:

NATURHOUSE LA RIOJA - NANTES



Povratni tekmi bosta 11. marca. Zmagovalca dvobojev se uvrstita v osmino finala.

A. V.