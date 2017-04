Celjske košarkarice povedle v finalu

Finalna serija se igra na tri zmage

22. april 2017 ob 21:27

Celje - MMC RTV SLO/STA

Uvodno srečanje v finalu ženskega košarkarskega prvenstva med ekipama Athlete Celje in Triglav je pripadlo Celjankam (66:54).

K uspehu Celjank je največ prispevala Shante Evans, ki je dosegla 20 točk, ob tem pa imela še šest skokov. Iva Slonjšak je prispevala 18 točk, 16 točk pa je tekmicam nasula Annamaria Prezelj. Pri gostjah sta Rebeka Abramović in Nina Jesenšek dosegli 14 točk.

Tekmo so bolje odprle Kranjčanke, povedle so s 17:11. Nato pa so se prebudile tudi domače košarkarice, ki so v drugi četrtini ujele nasprotnice in jih prehitele. Do odmora so si 12-kratne državne prvakinje priigrale tri točke prednosti.

V tretjem delu tekme so gledalci spremljali izenačeno srečanje, Celjanke pa so ob koncu tega dela srečanja prišle do prve občutnejše prednosti, ki je znašala devet točk. V zadnji četrtini so se igralke Triglava še približale na štiri točke zaostanka, vendar pa so se Celjanke znova odlepile in tekmo pripeljale do zanje srečnega konca.

"Pričakovali smo trdo in čvrsto tekmo, morda smo jo odigrali preveč nervozno, zato nam tudi igra ni stekla, kot bi si želeli. Na koncu šteje zmaga in sedaj je pod pritiskom ekipa Triglava, ki mora tekmo na domačem igrišču dobiti," je po tekmi povedal trener Celjank Damir Grgić.