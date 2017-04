Celjske košarkarice trinajstič državne prvakinje

Tudi v tretje boljše od Triglava

26. april 2017 ob 17:44

zadnji poseg: 26. april 2017 ob 20:25

Celje - MMC RTV SLO

Košarkarice celjskega Athleta se veselijo novega naslova državnih prvakinj. S 3:0 so v finalni seriji odpravile igralke Triglava.

Celjanke so izkoristile prvo zaključno zmago, na tretji tekmi so Triglav premagale s 66:61. Najzaslužnejša za zmago Celjank je Shante Marie Evans, ki je prišla do dvojnega dvojčka (25 točk in 10 skokov).

25-letna Američanka je bila obenem imenovana za najkoristnejšo igralko finala in najkoristnejšo igralko DP-ja v sezoni 2016/2017. Najbolj borbena igralka DP-ja v letošnji sezoni prihaja prav tako iz vrst ekipe Athlete Celje - to je postala 19-letna Annamaria Prezelj.

Celjanke v zadnji četrtini strle Kranjčanke

Prav omenjeni košarkarici sta bili ključni za preobrat na tretji tekmi finalne serije. Igralke Triglava so bile tri četrtine boljši nasprotnik, imele so tudi devet točk naskoka, a tega niso uspele zadržati. V zadnjo odločilno četrtino so vstopile s petimi točkami prednosti, dobrih pet minut pred koncem srečanja so imele še točko prednosti (56:57). A Celjanke so zaigrale odlično tako v obrambi in v napadu, tri in pol minute do konca srečanja so prevzele tudi vodstvo (58:57), ki ga niso več izpustile od rok.

Trener Celjank Damir Grgić, ki bo za krmilom Athleta Celja še vsaj štiri sezone, saj so mu podaljšali pogodbo, je čestital svojim varovankam za uspeh: "Mislim, da smo se v drugem polčasu vrnili vsaj z energijo, če ne z dobrim, kvalitetnim skokom in z malo bolj pametnim napadom. Težka sezona je za nami, to so mlada dekleta, to je bil velik pritisk tudi za njih. Čestitam jim."

Celjanke do trojne krone

Za košarkaricami Athleta Celja je odlična sezona, saj so osvojile trojno krono - po osvojitvi mednarodne lige WABA, pokalnega tekmovanja so postale še državne prvakinje.

1. SKL (Ž), FINALE

Tretja tekma:

ATHLETE CELJE - TRIGLAV

66:61 (16:19, 17:14, 14:19, 19:9)

Evans 25, Prezelj 15, Slonjšak 13, Ocvirk 6, Marić 4, Friškovec 3; Zdolšek 20, Kalušić 18, Abramovič 6, Žibert in Jesenšek po 5, Seničar 4, Meden 3.



Druga tekma:

TRIGLAV - ATHLETE CELJE

50:60 (13:13, 16:16, 10:17, 11:14)



Prva tekma:

ATHLETE CELJE - TRIGLAV

66:54 (15:17, 20:15, 18:12, 13:10)



Igrale so na tri zmage.

Vse državne prvakinje v košarki

1991/92: Ježica

1992/93: Ježica

1993/94: Ježica

1994/95: Ježica

1995/96: Ježica

1996/97: Ježica

1997/98: Ježica

1998/99: Ježica

1999/00: Athlete Celje

2000/01: Ježica

2001/02: Ježica

2002/03: Athlete Celje

2003/04: Athlete Celje

2004/05: Athlete Celje

2005/06: Athlete Celje

2006/07: Kranjska Gora

2007/08: Athlete Celje

2008/09: Athlete Celje

2009/10: Kranjska Gora

2010/11: Kranjska Gora

2011/12: Athlete Celje

2012/13: Athlete Celje

2013/14: Athlete Celje

2014/15: Athlete Celje

2015/16: Athlete Celje

2016/17: Athlete Celje

