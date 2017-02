Celjske košarkarice zlahka do 12. pokalne lovorike

Najkoristnejša košarkarica zaključnega turnirja Shante Marie Evans

26. februar 2017 ob 18:25,

zadnji poseg: 26. februar 2017 ob 20:36

Celje - MMC RTV SLO

Union Olimpija je osvojila košarkarsko pokalno tekmovanje v moški konkurenci, v ženski konkurenci pa slavijo košarkarice Athlete Celja, ki so v finalu premagale košarkarice Triglava (61:53).

Celjanke so vodile skozi celotno srečanje, imele so tudi več kot 20 točk prednosti, tako da so zasluženo prišle do tretje zaporedne in dvanajste skupne pokalne lovorike.

Pri Celjankah je blestela Shante Marie Evans, ki je postala tudi najkoristnejša igralka zaključnega turnirja. V finalu je dosegla 22 točk, osem skokov in pet podaj.

Pri Triglavu je Aida Kalušić edina dosegla dvomestno število točk, 24 jih je vknjižila, in tako postala najboljša strelka finala.

Celje ni dovolilo presenečenja

Tekmo so s košem odprle košarkarice Triglava, nato pa je sledila serija osmih zaporednih točk celjske zasedbe, ki je hitro nakazala, da jo pred domačim občinstvom zanima le zmaga. Celjanke so skozi celotno prvo četrtino kazale učinkovito igro, še posebej uspešne so bile v obrambi, kjer so Kranjčankam dopustile samo enajst točk. Tudi v drugi četrtini so bile košarkarice Athlete Celje uspešnejše.

Nadaljevanje ni prineslo večjih sprememb, Celjanke so še naprej narekovale ritem igri in Kranjčankam onemogočale praktično vse namere, da bi se jim uspele približati, ravno nasprotno, Celjanke so v zadnji četrtini po le nekaj sekundah igre prišle do najvišje prednosti 21 točk. Preostanek tekme ni postregel s presenečenjem, košarkarice Athlete Celje pa so zanesljivo osvojile končno zmago.

Najuspešnejši klub v pokalnem tekmovanju

Trener Athlete Celja in selektor ženske košarkarske reprezentance Damir Grgić, ki je poskrbel za zgodovinsko uvrstitev reprezentance na evropsko prvenstvo, se tako veseli novega uspeha: "Z dvanajsto pokalno lovoriko smo sami na vrhu najuspešnejših klubov v tem tekmovanju, prehiteli smo tudi legendarno Ježico, ki je v devetdesetih povsem krojila vrh slovenske košarke. Seveda se pri tem uspehu ne bomo ustavili, ta mlada in obetavna ekipa ima izjemen karakter, da v prihodnosti naredi še kaj večjega."

Finale:

TRIGLAV - ATHLETE CELJE

53:61 (11:24, 9:11, 10:13, 23:13)

Kalušić 24, Seničar 7, Zdolšek in Meden po 6, Sofrič 5, Abramovič 3, Žibert 2; Evans 22, Prezelj in Slonjšak po 9, Friškovec in Krošelj po 8, Marić 5.

Prosti meti: 18/27; 8/10

Met za dve: 13/31; 19/45

Met za tri: 3/13; 5/16

Skoki: 35; 32

Polfinale:

ILIRIJA - TRIGLAV

42:62 (17:10, 5:23, 4:12, 16:17)



JANINA - ATHLETE CELJE

45:81 (6:28, 8:19, 17:19, 14:15)

D. S.