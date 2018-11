William Accambray je bil pred tremi tedni na tekmi proti Motorju s sedmimi zadetki najučinkovitejši posameznik Celja, tokrat pa se sploh ni vpisal med strelce. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Celjski načrti so se ob slabi obrambi hitro sesuli

Pred tremi tedni v Zlatorogu Celjani zmagali za pet golov

25. november 2018 ob 17:09,

zadnji poseg: 25. november 2018 ob 18:32

Zaporožje - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so bili v Zaporožju povsem nemočni. Po 20 minutah so zaostajali že s 13:5, na koncu pa v 9. krogu Lige prvakov proti Motorju izgubili s 36:27.

Po odlični predstavi prejšnji teden proti Zagrebu nihče ni pričakoval takšnega padca. Z delnim izidom 7:1 je Motor sredi prvega polčasa povedel z 9:4 in imel v rokah vse niti svoje igre. V 21. minuti je bilo že 13:5. Slovenski prvaki so pozabili na obrambo, v napadu so izgubljali žoge in bili neučinkoviti. Do polčasa (18:12) je imelo Celje le 52-odstoten strel iz igre, izgubilo pa je kar 11 žog. Izpeljalo ni niti enega protinapada, tekmeci pet.

Nadaljevanje ni prineslo preobrata. Motor Zaporožje je bil še naprej razpoložen v napadu, medtem ko so se Celjani mučili in večinoma streljali iz neizdelanih akcij. Razlika je v 37. minuti po štirih zaporednih golih gostiteljev narasla na deset golov (24:14), Celjani (prva strelca sta bila s po štirimi zadetki Rok Ovniček in Draško Nenadić) pa so jo uspeli oklestiti le na sedem golov.

Ekipi sta se pred tremi tedni pomerili v Zlatorogu, takrat je bilo 33:28 z Celje. V predtekmovalni skupini B je položaj zdaj precej zapleten. Motor je skočil z 8. na 5. mesto, Celje Pivovarna Laško pa je v družbi Skjerna in Zagreba s po šestimi točkami na dnu. Naslednjo nedeljo v Zlatorog prihaja Nantes.

LIGA PRVAKOV, SKUPINA B, 9. krog:

MOTOR ZAPOROŽJE - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

36:27 (18:12)

3.300; Malasinskas 9, Paczkowski 8, Puhovski 5; Ovniček in Nenadić po 4, Jurečič, Anić in Kodrin po 3, Šarac, Vujović, Razgor in Bećiri po 2, Ferlin in Horžen po 1.

SKJERN - FLENSBURG

24:31 (13:14)

PICK SZEGED - PARIS SG

33:32 (16:14)

ZAGREB - NANTES

27:27 (12:12)

Vrstni red: PSG 16, Pick Szeged 15, Nantes in Flensburg po 8, Motor Zaporožje 7, Skjern, Celje Pivovarna Laško in Zagreb po 6 točk.

