Celjski rokometaši Ribnici niso ponudili niti trohice upanja

Luka Žvižej z osmimi zadetki prvi strelec tekme

23. marec 2017 ob 21:17

Celje - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v državnem prvenstvu zanesljivo opravili z Ribnico (35:27), potem ko so hitro povedli s 7:2, v drugem polčasu pa so vodili tudi za deset golov.

To je še druga zmaga Celja v Ligi za prvaka, Ribnica pa je bila drugič poražena. V 1. krogu je bilo boljše Gorenje. Prvi strelec domačih je bil Luka Žvižej z osmimi zadetki. Nik Henigman jih je dosegel šest za Rico Ribnico.

Gostitelji so se dobro pripravili na tekmo in že v kali zatrli vse možnosti za presenečenje. V 12. minuti je bilo v Zlatorogu 7:2, najvišja prednost v prvem delu pa je znašala sedem golov (15:8). Ribnica je s tremi zaporednimi zadetki malce zadihala, a je bila ob polčasu razlika spet sedem golov (19:12).



Tudi v nadaljevanju je bilo jasno, da Ribničani, ki jih v nedeljo čaka evropsko gostovanje v pokalu EHF v Berlinu, ne bodo ogrozili zmage Celja. Prednost je narasla na plus deset (35:25). Trener Branko Tamše je lahko priložnost ponudil vsem svojim varovancem.

V naslednjem krogu bodo 1. aprila Celjani gostovali v Kopru, Ribničani pa bodo 30. marca gostili Krko.

Branko Tamše, trener Celja: "Na Ribnico smo se optimalno pripravili. Zavedali smo se težkega nasprotnika in v tekmo smo od prve minute krenili tako, kot sem si želeli. Kljub temu smo naredili nekaj napak, ki danes niso bile usodne, a jih na tekmah, kjer bo rezultat tesen, ne smemo početi. Veliko stvari je bilo torej dobrih, nekaj pa seveda takšnih, ki jih moramo popraviti, predvsem tu mislim odbite žoge in igro dva na dva."

1. NLB LEASING LIGA, končnica za prvaka, 2. krog:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - RIKO RIBNICA 35:27 (19:12)

Žvižej 8, Zarabec 5, Janc in Mlakar po 4; Henigman 7, Nosan 5, Kovačič 4.



Sobota ob 20.00:

URBANSCAPE LOKA - KOPER 2013



KRKA - GORENJE VELENJE

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 2 2 0 0 42 KOPER 2013 1 1 0 0 40 GORENJE VELENJE 1 1 0 0 40 RIKO RIBNICA 2 0 0 2 36 URBANSCAPE LOKA 1 0 0 1 29 KRKA 1 0 0 1 28



