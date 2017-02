Celjski rokometaši v lov na osmino finala

Podobna predstava kot proti Meškovu

9. februar 2017 ob 15:35

Celje - MMC RTV SLO/STA

Pred rokometaši Celja Pivovarne Laško so odločilne tekme za preboj v osmino finala Lige prvakov. Prva od pomembnih je na sporedu v soboto, ko bodo ob 19. uri gostili Kristianstad.

Slovenski prvaki so Ligo prvakov "prezimili" na šestem mestu v skupinskem delu elitnega evropskega tekmovanja, po sobotnem dvoboju s Kristianstadom pa jih v nadaljevanju čakajo še štiri zahtevne tekme. Na domačih tleh se bodo pomerili s poljskimi Kielcami (19. februar) in nemškim Rhein Neckar-Löwnom (2. marec), v gosteh pa z makedonskim Vardarjem iz Skopja (25. februar) in hrvaškim Zagrebom (9. marec). Na devetih tekmah so premagali Zagreb, dvakrat klonili z madžarskim Pickom iz Szegeda ter po enkrat z Vardarjem, Rhein Neckar-Löwnom in Kielcami, dvakrat igrali neodločeno z beloruskim Meškovom iz Bresta in enkrat s Kristianstadom.

Strateg celjske zasedbe Branko Tamše nekaj manj kot dva meseca ni mogel računati na Urbana Lesjaka, Miho Zarabca, Boruta Mačkovška, Blaža Janca, Tilna Kodrina in Vida Poteka, ki so nastopili na svetovnem prvenstvu v Franciji, a njegovi udarni igralci so se iz Pariza vrnili samozavestni in z bronasto kolajno okoli vratu. Celjani bodo samozavest zelo potrebovali v naslednjem obdobju, predvsem pa na sobotni tekmi, kjer lahko z morebitno zmago naredijo velik korak k uvrstitvi v osmino finala. Pri slovenskih prvakih upajo na množičen obisk, v želji po tem pa bo prost vstop za otroke do petnajstega leta starosti.

Podobna predstava kot proti Meškovu

"Pred nami je zanimiva tekma. Kristianstad goji všečen rokomet, vseh šestdeset minut pa - ne glede na rezultat - igra v nespremenjenem ritmu. Največja kakovost švedske ekipe je hitra in kombinatorna igra, zanaša pa se tudi na močno obrambo in bliskovite nasprotne napade ter je nevarna iz vseh igralnih položajev," je dejal Tamše in dodal: "Zavedamo se, da ne bo enostavno, a na eni najbolj zahtevnih in pomembnih tekem v Ligi prvakov moramo prikazati podobno predstavo kot na naši zadnji tekmi v Ligi Seha proti beloruskemu Meškovu. Na tej tekmi smo sicer naredili nekaj napak, ki niso bile usodne, na sobotnem obračunu pa jih moramo odpraviti. Pred nami sta še dva dneva priprav in ta čas bomo izkoristili za temeljito analizo skandinavskega tekmeca, ki je po končanem svetovnem prvenstvu v Franciji odigral že tri tekme na domačem prizorišču."

Po devetih odigranih tekmah v skupini B vodijo Kielce s 14 točkami. Pick Szeged jih je zbral 13, Vardar Skopje 12, Rhein-Neckar Löwen 11, Meškov Brest devet, Celje Pivovarna Laško pet ter Zagreb in Kristianstad po štiri točke. Vodilna ekipa v skupini se bo neposredno prebila v četrtfinale, zasedbe od drugega do šestega mesta pa v osmino finala.

Skupina B, sobota ob 19.00:

CELJE PL - KRISTIANSTAD

RHEIN NECKAR LÖWEN - KIELCE četrtek

MEŠKOV BREST - PICK SZEGED četrtek

VARDAR - ZAGREB sobota

Lestvica: Kielce 14, Pick Szeged 13, Vardar 12, Rhein Neckar 11, Meškov Brest 9, Celje PL 5, Kristianstad 4, Zagreb 4.

Zmagovalca skupin se uvrstita v četrtfinale, ekipe od 2. do 6. mesta pa v osmino finala.

T. J.