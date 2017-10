Celjski rokometaši zapravili zmago, nov remi z Meškovom

Rokometaši Celja Pivovarne Laško in Meškova iz Bresta so se tudi v novi sezoni Lige prvakov razšli brez zmagovalca. V Zlatorogu je bilo 33:33.

Celjski rokometaši so bili večino srečanja v prednosti, prvi polčas so zaključili s tremi zadetki naskoka (18:15). V drugem polčasu so vodili že za pet zadetkov, a so to prednost zapravili. Sledila je serija neizkoriščenih napadov, Meškov je bil učinkovitejši v napadu in na koncu so Celjane tudi ujeli. Gostje so imeli celo napad za zmago, a ga na srečo Celjanov niso izkoristili.

Prva strelca tekme sta bila Jaka Malus in Dimitrij Nikulenkau, oba sta zadela sedemkrat iz devetih poskusov.

Slovenski in beloruski prvak sta se v pretekli sezoni pomerila kar štirikrat, po dvakrat v Ligi prvakov in Ligi Seha, oba dvoboja v Ligi prvakov sta se končala z remijem.

+3 ob polčasu

Začetek tekme je hitro nakazal, da bo Celje skušalo čim hitreje zaključevati napade, s tem pa bo onemogočilo Meškovu, da v obrambo spravi svoje robustnejše igralce. Šele v peti minuti je šel prvi strel mimo gola, takrat je branil Urban Lesjak, a je enako na drugi strani uspelo Radetu Mijatoviću. Ljubo Vukić je v sedmi minuti zadel za prvo vodstvo Meškova na tekmi, dve minuti kasneje je Malus v rezultatsko prednost vrnil celjsko zasedbo. Mrtvi tek ekip se je nadaljeval do sredine polčasa, nato pa je celjska zasedba v nekaj minutah Beloruse spravila v težave.

Z učinkovitim napadom in dobro obrambo je z nekaj zaporednimi goli v 23. minuti vodila s 14:11, gosti so bili primorani vzeti minuto odmora. Ta razmerja moči na igrišču ni preveč spremenil, v 29. minuti je Žiga Mlakar zadel za 18:14, Brest pa je tik pred odhodom na odmor zaostanek znižal za en gol.

Slaba končnica preprečila zmago Celjanov

Začetek drugega polčasa je bil za Celjane izvrsten, saj so hitro povedli z 20:15, z nekaj obrambami se izkazal Lesjak. A se jim je nato ustavilo. Meškov je počasi lovil priključek in ga v 41. minuti ujel pri izidu 21:21. Nato so "grofje" spet našli nove moči in do 48. minute spet pobegnili na bolj varnih +3 (26:23), klop Bresta pa je vzela minuto odmora.

Ta je igralce Meškova prebudila. V 58. minuti je za 32:33 zadel Nikulenkau. Sledile so težave v napadu za Celjane, ko žoge nikakor niso uspeli spraviti v gol, Brest pa je vmes enkrat zadel in izenačil. Na koncu je imel celo napad za zmago, ki pa ga ni izkoristil.

Celjane v prihodnjem krogu čaka gostovanje pri Flensburgu, tekma bo v sredo, 1. novembra.

LIGA PRVAKOV, 5. krog

SKUPINA B

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - MEŠKOV BREST

33:33 (18:15)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Vujović 1, Jurečič, Malus 7, Razgor 2, Suholežnik 1, Marguč 5 (3), Panjtar, Mitrović 6, Kodrin, Anić 3, Dujšebajev 2, Mačkovšek, Mlakar 4, Bećiri 2, Ocvirk.

Meškov Brest: Pešić, Rutenka 4, Kulak 1, Škurinskij, Jurnjok 1, Poteko 1, Nikulenkau 7, Stojković 3 (1), Šumak, Vukić 4, Prodanović, Horak 1, Mijatović, Igropulo 2, Djordjić 6, Šilovič 3.

Sedemmetrovke: 3/3; 3/1

Izključitve: 8 min; 10 min

2.500 gledalcev

Nedelja ob 16.50:

AALBORG - PSG

Ob 18.30:

KIEL - FLENSBURG

Ob 19.00:

KIELCE - VESZPREM

Vrstni red: Veszprem 8, PSG 6, Flensburg in Meškov po 5, Kielce in Celje Piv. Laško po 3, Aalborg in Kiel po 2.

SKUPINA C

KADETTEN - SKJERN

25:24 (9:13)

Nedelja ob 17.00:

ELVERUM - GORENJE VELENJE

DINAMO BUKAREŠTA - ADEMAR LEON

Vrstni red: Skjern, Gorenje, Kadetten po 6, Elverum 4, Ademar, Dinamo 2.

SKUPINA A

WISLA PLOCK - PICK SZEGED

27:33 (12:15)

RHEIN NECKAR - ZAGREB 31:24 (15:11)

NANTES - KRISTIANSTAD 34:25 (19:11)

VARDAR - BARCELONA 27:24 (16:12)

Vrstni red: Vardar 9, RNL 8, Pick Szeged in Barcelona po 7, Nantes 5, Zagreb 2, Kristianstad in Wisla Plock po 1.

SKUPINA D

BEŠIKTAŠ - MOTOR ZAPOROŽJE 28:28 (14:17)

ČEHOVSKI MEDVEDI - METALURG 26:32 (15:15)

Nedelja:

SPORTING - MONTPELLIER

Vrstni red: Montpellier 8, Zaporožje 6, Bešiktaš in Metalurg po 5, Sporting 4, Čehovski medvedi 0.

