Celticsi z gladko zmago na pragu konferenčnega finala

Šesta tekma bo v petek

11. maj 2017 ob 07:46

Boston - MMC RTV SLO

Prednost domačega parketa se kaže kot odločilna v seriji Bostona in Washingtona. Celticsi so po dveh porazih v prestolnici v svoji dvorani nadigrali Washington s 123:101 in v polfinalni seriji Vzhoda vodijo s 3:2.

Boston je z izjemo uvodnih minut vodil vso tekmo. Po 4:0 Washingtona so Celticsi dosegli naslednjih 16 točk. Prvo četrtino so dobili za 12 in na odmor odšli s 16 točkami prednosti. Ta je v nadaljevanju znašala tudi 26 točk.

Wizardsi so svojo obrambo osredotočili na Isaiaha Thomasa (18 točk), tako da sta v odlični ekipni predstavi na svoj račun prišla Avery Bradley in Al Horford. Bradley je z 29 točkami postavil celo rekord kariere v končnici, Horford pa je dodal 19 točk, 7 podaj in 6 skokov. "Smo ekipa in samo z ekipno igro bomo lahko izločili Washington," je povedal Bradley.

Šesta tekma bo v noči na soboto v Washingtonu, kjer so Wizardsi dvakrat slavili prepričljivo. V Bostonu je pesem povsem drugačna, saj je Washington doživel sedem porazov zapored. John Wall je dosegel 21 točk za Wizardse, ki v Bostonu niso dobili tekmo končnice vse od leta 1982.

LIGA NBA

KONČNICA, konferenčni polfinale



VZHOD:

BOSTON (1) - WASHINGTON (4) (3:2)

123:101 (33:21, 34:30, 26:25, 30:25)

Bradley 29, Horford 19, Crowder in Thomas po 18, Smart 9 in 11 skokov; Wall 21, Beal 16, Porter Jr. in Oubre Jr. po 13, Gortat 7 in 11 skokov.

ZAHOD, polfinale, četrtek:

HOUSTON (3) - SAN ANTONIO (2) (2:3)

Cleveland in Golden State sta že v konferenčnem finalu.

R. K.