Srečko Katanec je po tekmi pokomentiral tudi prikazano tistih igralcev, ki smo jih v petek prvič oziroma po dolgem času videli v reprezentanci: "Novinca Vetrih in Viler? Amedej je odigral zelo korektno tekmo, a tudi on je v 60. minuti dvigoval roke, da ga boli zadnja stegenska mišica. Zelo solidno in korektno sta odigrala oba. Seveda proti takšnim igralcem, kot sta jih imela nasproti, zahteva, da bi stala bližje in bila malo bolj agresivna. A tega morajo biti igralci navajeni že iz klubov. Če to manjka, imamo težave. Tudi Matavž, ki je bil povratnik, se je trudil. Dal je od sebe vse, kar je imel."

Nismo odigrali na ravni, kot reprezentančne tekme zahtevajo. O vzrokih ne bi polemiziral, nehvaležno je takoj po tekmi z vročo glavo dajati izjave. Slovaki so imeli premoč, zasluženo so zmagali, od tega ne bežim. Manjkalo nam je veliko več teka in agresivnosti. Že v prvi minuti se nam je poškodoval en igralec, v drugem polčasu bi morali dva ali tri zamenjati, ker niso več zmogli. To je naše realno stanje. Vedeli smo, da nas čaka reprezentanca, ki je na papirju na višji ravni od nas. Zato razočaranje iz tega vidika postane malo manjše. Srečko Katanec

Katanec ostaja miren in pravi, da še ni vse izgubljeno

Rusija izginja "z radarja" znova bledih Slovencev

Cesar: V tem trenutku nismo sposobni razviti svoje igre

Katanec poudarja, da nikoli ne beži od odgovornosti

2. september 2017 ob 09:46

Trnava - MMC RTV SLO

V slogu filmskih nadaljevanj bi lahko sinočnjo predstavo slovenskih nogometašev v Trnavi poimenovali kar Glasgow 2. Bilo je na las podobno kot na Škotskem, z reševanjem večji del tekme in nato zadetkom ob koncu.

Tudi v izjavah po najbrž odločilnem dvoboju v kvalifikacijah za SP 2018 nihče ni iskal opravičil za zaslužni poraz (1:0). Slovenija je srečanje končala brez strela v okvir vrat. "Nismo si zaslužili točke, Slovaška nas je nadigrala v vseh elementih igre. Manjka nam, kar nas je krasilo na lanskih jesenskih tekmah - želja in pristop na najvišji mogoči ravni. Dobivati bi morali t. i. druge žoge in razviti svojo igro. Tega v tem trenutku nismo sposobni," je bil iskren kapetan Boštjan Cesar.

Pred novinarje je v enem izmed hodnikov zgledno urejenega stadiona Antona Malatinskega stopil malce v časovni stiski, saj je reprezentanco že pred eno uro zjutraj čakal polet nazaj v domovino. "Igralci se moramo zavedati, da je reprezentanca svetinja in da moraš dati maksimum. Nihče ti ne more zameriti, če izgubiš, a odigraš pošteno tekmo. Na zadnjih tekmah v gosteh nismo bili pravi. Nismo razvili svoje igre in nismo bili dovolj agresivni. Tekmecem smo pustili preveč prostora, da lahko igrajo. Za to ni opravičila," je nadaljeval Cesar, ki je že 97. oblekel reprezentančni dres.

V ponedeljek bo v Stožicah gostovala Litva, a zdi se, da so slovenske možnosti za uspešen konec kvalifikacij po petkovem porazu postale pičle. "Še vedno si želimo na svetovno prvenstvo. Štartali smo iz četrtega bobna, nismo bili favoriti, a smo si želeli vsaj drugo mesto. Smo v zaostanku, a moramo pošteno oddelati vsi skupaj do konca kvalifikacij. Upam, da bo tudi proti Litvi prišlo čim več navijačev. Zahvalil bi se jim še enkrat, da jih je tako veliko pripotovalo na Slovaško. Zaslužijo si pohvale in opravičilo. To ni niti približno to, kar lahko nogometaši damo," pravi Cesar.

"Čutilo se je, da ne stojimo dobro na igrišču"

Jan Oblak je v prvem polčasu z nekaj sijajnimi obrambami reševal slovensko barko, ko so Slovaki petkrat streljali v okvir vrat. V drugem ni imel veliko dela, gostitelji so zadeli iz statistično edinega pravega poskusa: "Smo razočarani in jezni, poraz je verjetno odločil te kvalifikacije. Zasluženo smo izgubili. Nismo bili pravi, čutilo se je, da ne stojimo dobro na igrišču. Poskušali smo se spodbujati, a se nismo dvignili na raven, na kateri bi morali biti na tej tekmi, da bi osvojili vsaj točko, kaj šele vse tri. Težko bi našli kakšno pozitivno točko. Ta ekipa bi si lahko zaslužila nastop na svetovnem prvenstvu, a tega nismo dokazali na igrišču. Na žalost bomo po vsej verjetnosti ostali brez njega."

Podobnega mnenja je bil Miha Mevlja: "Igrali smo na zelo nizki ravni. Celotno tekmo nismo prišli na neko raven, da bi lahko parirali Slovakom. Nestrpno smo pričakovali dvoboj, ko smo prišli na igrišče, pa smo kar ugasnili."

Hamšik: V London gremo malce bolj sproščeni

Največji slovaški zvezdnik Marek Hamšik je v 87. minuti ob bučnem aplavzu domačih navijačev zapuščal zelenico. Znova mu proti Sloveniji ni uspelo zadeti, ob koncu prvega dela mu je z bravurozno parado po prostem strelu veselje preprečil Oblak, toda po 90 minutah se je s soigralci veselil že pete zaporedne zmage v teh kvalifikacijah. "Zaslužili smo si zmago, v prvem polčasu smo si priigrali veliko priložnosti. V drugem delu so se Slovenci še bolj zaprli, a nam jih je uspelo streti. V London lahko gremo malce bolj sproščeni, saj smo bolj mirni, kar zadeva boj za drugo mesto," je povedal nogometaš Napolija.

Katanec: Tudi Kampl nam danes ne bi nič koristil

Selektor Srečko Katanec je po novinarski konferenci nekaj svojih razmišljanj z novinarji delil še v t. i. mešani coni. Med drugim je komentiral, ali bi bilo kaj drugače s Kevinom Kamplom. "Ne bi o Kamplu, o njem bom govoril po obeh tekmah. Zdaj ni pravi trenutek. A tudi Kampl nam danes ne bi nič koristil, ker za klub ni igral. Tudi tam se krega s trenerjem. Danes ne bi imel od Kampla nič, sploh proti takšni reprezentanci, kot je Slovaška," je menil Katanec.

Tako kot v Glasgowu je izpostavil domnevno slabo fizično pripravljenost svojih fantov in nepripravljenost na prevelike rošade v moštvu: "Nemogoče je med samim tekmovanjem sestavljati novo reprezentanco, to enostavno ne gre, ker se zahteva uvrstitev na svetovno prvenstvo. Mlajši tega bremena absolutno ne bi zmogli. Imamo 'miks', ki je, kakršen je, ne bi filozofiral preveč. Stojim za tem, da v danem trenutku vpokličem igralce, ki so najbolj izkušeni in se najbolj poznajo. Vem, da sem na igrišče poslal najmočnejšo reprezentanco, ki jo Slovenija v tem trenutku premore."

Katanec se ne skriva za tem, da je tudi sam del težave. "Seveda sem, nikoli ne bežim od odgovornosti. Jaz sem tisti, ki vodi reprezentanco. Predvsem ko izgubimo, sem strelovod, nimam nobenih težav s tem. Lahko me kritizirate, zakaj ni igre. Vem pa, da svoje delo s sodelavci opravljamo tako, kot je treba. Če poznate koga, ki bi moral biti danes na zelenici, pa kar z imeni ven. Vem, da jih imate kar kakšnih deset, ki igrajo v vrhunskih klubih," je bil piker pri komentiranju kadrovskih dilem.

Niti približno ni pomislil na odstop

Pet let bo minilo konec decembra, odkar v drugem mandatu vodi izbrano vrsto. Če je v kvalifikacijah za SP 2014 krmilo prevzel sredi ciklusa in mu javnost ni imela kaj zameriti, saj je bil do zadnje tekme v boju za svetovno prvenstvo, si je v nadaljevanju vodenja reprezentance pridobil veliko kritikov. Vse bolj kaže, da se njegovo obdobje počasi izteka, čeprav sam (za zdaj) o slovesu ne razmišlja: "Tudi približno nisem pomislil na odstop. Kvalifikacije še niso končane, zdaj se moramo sestaviti za Litvo. Fante moramo dvigniti in videti, kdo bo lahko in kdo ne. Situacija ni prav rožnata, kaj se bo dogajalo naprej, pa me ne zanima. Litvo moramo premagati, potem nas oktobra čakata še zadnji dve tekmi."

In za konec še: "Razočarani smo vsi, že točka bi bila dobra. Vseeno pa moraš biti na določeni ravni, da si zaslužiš iti na svetovno prvenstvo. Mi to trenutno nismo. Kakšna bo prihodnost slovenske reprezentance? Zelo veliko dela bo, ne glede na to, kdo bo selektor. Enostavno ni časa. Na zborih jih vidiš po dveh, treh mesecih. Imeti dva treninga, to je dejansko zelo težko delo. Če igralci ne bodo prihajali na zbor z določeno zmagovalno miselnostjo, bo izredno težko delo."

Iz Trnave

Matej Rijavec