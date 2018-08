Česen in Stražar na sedemtisočaku Latoku spisala zgodovino

Štiri desetletja neuspešnih odprav na "sveti gral" alpinizma

13. avgust 2018 ob 20:47

Slovenca Aleš Česen in Luka Stražar ter Britanec Tom Livingstone so kot drugi v zgodovini osvojili vrh Latoka. In prvi, ki so na 7.145 metrov visoki pakistanski vrh priplezali s severne strani.

Slovensko-britanska odprava je v soboto prek Planinske zveze Slovenije sporočila, da so dosegli vrh prek nove smeri v severnem ostenju Latoka in se vrnili bazni tabor. Več informacij o preplezani smeri naj bi sledilo v naslednjih dneh, ko se bo odprava tudi vrnila v domovino.

Tuji alpinistični portali poročajo, da je odpravi uspel zgodovinski podvig, saj so uresničili cilj številnih odprav, ki so skušale na vrh splezati prek severnega grebena.

Kanadski alpinistični portal Gripped je navedel, da je odprava spisala zgodovino na severnem grebenu, ki je dosegel mitični status, potem ko ga je skušalo preplezati več kot 30 odprav z najboljšimi alpinisti, a neuspešno.

Ameriški alpinistični portal Rock and Ice je zapisal, da je trojica osvojila sveti gral alpinizma in brez dvoma trenutno največjo lovoriko v visokogorskem plezanju.

Kot je pred odhodom v Pakistan za PZS povedal Česen, ki je odpravo tudi vodil, jih je Latok pritegnil zaradi same oblike in seveda tudi zaradi ogromnega števila neuspelih poskusov. "To samo po sebi znižuje avanturistično plat odprave, zvišuje pa radovednost in s tem motivacijo," je dejal v začetku julija.

40 let neuspehov

Prek severnega grebena se je leta 1978 na Latok prvič poskušala prebiti znana ameriški odprava, ki so jo sestavljali takrat najboljši ameriški alpinisti, a so se morali 150 metrov pod vrhom in po 20 dneh plezanja obrniti zaradi bolezni enega od članov odprave. V naslednjih štirih desetletjih so prestižno lovoriko skušale osvojiti še mnoge odprave, vendar vse neuspešno, s čimer je severni greben zaradi svoje nedostopnosti samo še pridobival sloves.

Julija letos se je poskus ruske odprave končal tragično, ko se je eden od ruskih alpinistov smrtno ponesrečil, drugi pa je v steni prebil več dni, preden so ga rešili v dramatični helikopterski reševalni akciji.

Slovenca in Britanec so se šele kot drugi povzpeli na sam vrh Latoka, ki ga je do zdaj prvič in edinkrat osvojila japonska odprava leta 1979, ko je pristopila z južne strani.

Česen, Stražar in Livingstone so za vzpon in sestop porabili sedem dni, v zgornjem delu pa so izbrali varnejšo linijo in niso tvegali zahtevnejšega plezanja po glavnem grebenu. Za britanskega člana je bila to celo prva odprava v Himalajo.

Med alpinističnimi dosežki leta

Severni greben Latoka velja za eno najzahtevnejših plezalnih smeri v Karakorumu, zato se podvig slovensko-britanske odprave nedvomno uvršča med najpomembnejše alpinistične dosežke letošnjega leta. Pri Rock and Ice so ga že uvrstili med kandidate za najprestižnejšo alpinistično nagrado Zlati cepin.

Slovenska alpinista se lahko že pohvalita z Zlatim cepinom. Česen ga je skupaj z Luko Lindičem in Markom Prezljem prejel leta 2015 za prvenstveni vzpon v severni steni 6.657 metrov visokega Hagshuja. Stražar ga je prejel skupaj Nejcem Marčičem za smer Sanjači zlatih jam na 6.615 metrov visoki K7 West.

Alpinistična odprava Choktoi 2018 je v Karakorum odpotovala 6. julija, vrnila pa se bo predvidoma 19. avgusta.

