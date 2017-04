Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dobro razpoloženi Luis Suarez, Lionel Messi in Neymar na treningu v Torinu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Četrtfinale: Juventus - Barcelona 1:0

Tekma v Dortmundu odpovedana

11. april 2017 ob 20:52

Torino - MMC RTV SLO

Nogometaši Juventusa in Barcelone odpirajo četrtfinale Lige prvakov. Torinačni imajo v evropskih tekmovanjih sijajno domačo statistiko.

Neporaženi so namreč na 21 zaporednih tekmah, to je vse od aprila 2013. V zadnjem krogu serie A so tako z 2:0 ugnali Chievo.

Na drugi strani Barcelona prihaja v Torino z ne preveč dobro popotnico, saj je v zadnjem krogu španskega prvenstva izgubila z Malago (2:0).

LIGA PRVAKOV

ČETRTFINALE, prvi tekmi, torek

Danes ob 20.45:

JUVENTUS - BARCELONA 1:0 (-:-)

Dybala 7.

Juventus: Buffon, Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Pjanić, Cuadrado, Dybala, Mandžukić, Higuain.

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Mathieu, Rakitić, Mascherano, Iniesta, Messi, Suarez, Neymar.

Sodnik: Szymon Marciniak (Poljska)

Povratna tekma bo 19. aprila.



Odpovedano zaradi eksplozije. Tekma bo v sredo ob 18.45.

BORUSSIA (D) - MONACO

Verjetni postavi:

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer, Weigl, Dembele, Kagava, Guerreiro, Pulisic, Aubameyang.

Monaco: Subašić, Toure, Glik, Jemerson, Mendy, Fabinho, Joao Moutinho, Bernardo Silva, Lemar, Mbappe, Falcao.

Sodnik: Daniele Orsato (Italija)

Povratna tekma bo 19. aprila.

A. V.

