Juventus zagrenil življenje Barceloni

Tekma v Dortmundu odpovedana

11. april 2017 ob 20:52,

zadnji poseg: 11. april 2017 ob 22:37

Torino - MMC RTV SLO

Nogometaši Juventusa so napravili velik korak proti polfinalu Lige prvakov, potem ko so na prvi tekmi četrtfinala s 3:0 porazili Barcelono.

Katalonci so imeli sicer žogo več v nogah (66:34), a so bili domači nevarnejši (streli v okvir vrat 8:3) in predvsem učinkovitejši.

Z dvema goloma v prvem polčasu se je izkazal Paulo Dybala, na 3:0 pa je v 55. minuti povišal Giorgio Chiellini. Barcelona je jalovo napadala za zadetek upanja, tako da jo na povratnem srečanju 19. aprila čaka izjemno težko delo, saj Juventus bržkone "ni PSG", ki je v osmini finala proti Barci zapravil veliko prednost.

Dybala načel mrežo Barcelone

Juventus je odlično odprl tekmo. Že v 7. minuti je Paulo Dybala kakšen meter znotraj kazenskega prostora na desni strani sprejel podajo Juana Cuadrada, nato pa iz obrata z natančnim diagonalnim strelom matiral Marca Andreja ter Stegna. Žoga je končala v "mali mrežici".

Iniesta imel na nogi izenačenje

Barcelona je po zadetku prevzela pobudo in v 20. minuti prišla do izjemne priložnosti za izenačenje, ko se je Andres Iniesta po podaji Lionela Messija na levi strani sam znašel pred Gigijem Buffonom, a je slednji dobil "dvoboj na štiri oči".

Dybala udaril še enkrat

In kdor ne da, dobi. Juventus je dve minuti kasneje izpeljal protinapad, v katerem je Mario Mandžukić povratno podal na vrh kazenskega prostora, kamor je vtekel Dybala in "s prve" s strelom za desno vratnico matiral ter Stegna za 2:0.

Barcelona imela žogo, Juventus nevarnejši

Barcelona je imela v nadaljevanju terensko premoč (69:31), a je bil Juventus nevarnejši. Streli v okvir vrat 5:1. Tik pred koncem polčasa je ob nevarnem poskusu Gonzala Higuaina dobro posredoval ter Stegen.

Chiellini dobil dvoboj z Mascheranom za 3:0

Torinčani so tudi drugi polčas začeli napadalno in v 55. minuti povišali vodstvo. Miralem Pjanić je podal iz kota v kazenski prostor, kjer se je s Javierjem Mascheranom prerival Giorgio Chiellini, ki je imel še dovolj moči, da je ustrelil z glavo in žogo s pomočjo vratnice spravil za hrbet ter Stegna.

Jalovi poskusi Barcelone

Barcelona je bila na kolenih. A se seveda ni predala. Napadala je za zadetek, ki bi pred povratnim srečanjem izboljša njene možnosti. V 68. minuti je poskus Suareza za las zletel mimo desne vratnice Buffona. Juventus se je v končnici tekme osredinili na branjenje lepe prednosti in to mu je tudi uspelo.

Druga tekma večera med Borussio Dortmund in Monacom je bila zaradi eksplozije odpovedana.

LIGA PRVAKOV

ČETRTFINALE, prvi tekmi

JUVENTUS - BARCELONA 3:0 (2:0)

41.092; Dybala 7., 22., Chiellini 55.

Juventus: Buffon, Dani Alves , Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Khedira , Pjanić (89./Barzagli), Cuadrado (73./Lemina), Dybala (81./Rincon), Mandžukić , Higuain.

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti , Mathieu (46./Gomes), Rakitić, Mascherano, Iniesta , Messi, Suarez , Neymar.

Sodnik: Szymon Marciniak (Poljska)

Povratna tekma bo 19. aprila.



Odpovedano zaradi eksplozije. Tekma bo v sredo ob 18.45.

BORUSSIA (D) - MONACO

Verjetni postavi:

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer, Weigl, Dembele, Kagava, Guerreiro, Pulisic, Aubameyang.

Monaco: Subašić, Toure, Glik, Jemerson, Mendy, Fabinho, Joao Moutinho, Bernardo Silva, Lemar, Mbappe, Falcao.

Sodnik: Daniele Orsato (Italija)

Povratna tekma bo 19. aprila.

Aleš Vozel