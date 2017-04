Četrti poraz Unionu Olimpiji v Ligi za prvaka zadali Hopsi

Krka igra proti Heliosu

15. april 2017 ob 22:02

Polzela - MMC RTV SLO

V 6. krogu državnega prvenstva v košarki so Hopsi s Polzele premagali ljubljansko Union Olimpijo (89:85).

Hopsi so z zmago ušli Ljubljančanom na lestvici Lige za prvaka. Obe ekipi sta namreč pred medsebojnim obračunom imeli po dve zmagi in tri poraze.

Pri zmagovalcih je kar šest košarkarjev doseglo dvomestno število točk, največ Jakob Čebašek (19 točk) in Andraž Rogelja (16 točk). Pri Unionu Olimpiji pa so izstopali trije košarkarji, ki so dosegli več kot 20 točk - Brandon Jefferson (27 točk), Devin Oliver in Gregor Hrovat po 21 točk.

Hopsi so vodili večji del srečanja, v zadnjo četrtino pa so vstopili s sedmimi točkami naskoka (68:61). Razliko so hitro povišali, v dveh minutah so z delnim izidom 8:0 povedli s 76:61. Z odlično igro so nadaljevali tudi v naslednjih dveh minutah, imeli so že 18 točk naskoka (81:63).

Sledil je padec v igri gostiteljev, Zmaji so se slabe dve minuti pred koncem približali na le šest točk zaostanka (85:79), tako da je bila tekma spet odprta. Trojko je dodal še Mirko Mulalić, en prosti met je zadel Hrovat in 1,23 minute pred koncem je Olimpija zaostajala le še za dve točki (85:83).

V zadnji minuti je prvi strelec dvoboja Jefferson izgubil žogo in s peto osebno napako končal na klopi. Na drugi strani pa sta bila Rogelja in Ivan Držić natančna s črte prostih metov, tako da se Hopsi veselijo svoje tretje zmage v Ligi za prvaka.

Košarkarji Krke niso imeli težav na tekmi z ekipo Helios Suns. Pripadle so jim vse četrtine, na koncu so slavili s 24 točkami prednosti (89:65).

Liga Nova KBM

Liga za prvaka, 6. krog

HOPSI POLZELA - UNION OLIMPIJA

89:85 (21:22, 29:20, 18:19, 21:24)

Čebašek 19, Rogelja 16; Jefferson 27, Oliver in Hrovat po 21.

KRKA - HELIOS SUNS

89:65 (24:20, 22:15, 23:14, 20:16)

Dimec 18, Curry 16; Bratec 18.

Odigrano v četrtek:

ROGAŠKA - ZLATOROG LAŠKO

* 77:75 (20:14, 11:22, 17:24, 21:19)

* - po dveh podaljških

Šantelj 17, Davis 16, Drobnjak 14;

Rizvić 23, Špan 15.

Ključna je bila trojka Tadeja Fermeta (7 točk) enajst sekund pred koncem.

Lestvica: KRKA 6 5 1 11 ROGAŠKA 6 5 1 11 ZLATOROG 6 3 3 9 HOPSI POLZELA 6 3 3 9 UNION OLIMPIJA 6 2 4 8 HELIOS SUNS 6 0 6 6

Liga za obstanek:

SIXT PRIMORSKA - LTH CASTINGS

87:47 (19:14, 29:15, 23:9, 16:9)

Gajić 22, Morina 18; Grum 13.

PORTOROŽ - ŠENČUR GGD

67:101 (13:23, 13:23, 14:29, 27:26)

Radanovič 16; Hadžifejzović 17.

TERME OLIMIA PODČETRTEK - TAJFUN

65:81 (16:19, 15:23, 16:19, 18:20)

Štruc 12; Grant 17, Brodnik 16.

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 17 14 3 31 ŠENČUR GGD 16 11 5 27 TAJFUN 16 11 5 27 TERME OLIMIA PODČETRTEK 16 8 8 24 LTH CASTINGS 17 5 16 22 PORTOROŽ 18 1 17 19

D. S.