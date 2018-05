Četrto zaporedno slavje Kristoffa v Frankfurtu, Bole 6., Tratnik 9.

Ocenite to novico!

Trije Slovenci med prvo dvanajsterico

1. maj 2018 ob 18:10

Frankfurt - MMC RTV SLO, STA

Evropski prvak Norvežan Alexander Kristoff je zmagovalec enodnevne kolesarske dirke svetovne serije Eschborn-Frankfurt. Med prvo dvanajsterico so bili trije Slovenci.

Dirko, ki drugo leto po vrsti prinaša točke za svetovno serijo, sta zaznamovala dva Slovenca, Simon Špilak (Katjuša), zmagovalec te klasike leta 2013, in Grega Bole (Bahrain-Merida), ki sta bila v begu vse do treh kilometrov pred koncem. Poleg njiju sta najdlje spredaj vztrajala še Julien Bernard in Emanuel Buchmann.

Ko jih je glavnina ujela, se je četverica pomešala med kolesarje, ki so še vztrajali v manjši skupini na čelu dirke in se pripravljali na šprint. Prva sta zagrozila Irec Sam Bennett, ki je poskusil prehitro, ter Kolumbijec Fernando Gaviria, ki se je uštel z izbiro linije. Iz ozadja je na vso moč potegnil Kristoff in slavil.

Bole je na končal na šestem mestu. Do devetega mesta je prišel Jan Tratnik iz poljske ekipe CCC Sprandi Polkowice. Boletov moštveni kolega Luka Pibernik je bil 12. Špilak je osvojil 26. mesto z zaostankom 28 sekund. Marko Kump, še en član poljske zasedbe, ni končal med najboljšimi.