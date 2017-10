Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Charles Barkley

20. oktober 2017 ob 08:13

Los Angeles - MMC RTV SLO

Lonzo Ball bo zelo dober košarkar v Ligi NBA. Največja težava je, da je njegov oče LaVar z izjavami razjezil številne zvezdnike, ki bodo izjemno motivirani proti Lakersom, ko bodo pokrivali Balla. Vse te besede očeta res ne pomagajo proti veteranom.

Patrick Beverley je odlično pokrival Balla. Bil je neverjetno motiviran, v eni akciji ga je zaustavil in nato celo stopil prek Lonza. Oče Lavar je celo poletje medijem govoril marsikaj. Slišal sem, da naj bi bil Lonzo najboljši igralec Lige NBA, nato celo, da je novi Magic Johnson s sijajnim metom. Mediji so to z veseljem pograbili. Verjemite mi, da so tekmeci vse to prebrali in že uvodni večer v Staples Centru smo videli, kakšna je reakcija na parketu.

LA Lakersi v končnici? Saj se hecate! Ne samo, da jim ne dam niti enega odstotka možnosti. Niti 0,1 odstotka jim ne dam, da bodo igrali v letošnji končnici. Vsaj deset ekip je boljših na Zahodu.

Charles Barkley je v kultni oddaji Inside The NBA na televizijski postaji TNT kritiziral igro LA Lakersov na uvodni tekmi sezone v Staples Centru. Jezerniki so prikazali zelo slabo igro in izgubili proti mestnim tekmecem Clippersom z 92:108. 19-letni Ball je bil drugi izbor na letošnjem naboru Lige NBA, a se na prvi tekmi ni izkazal, v 29 minutah je prispeval le tri točke (1/6 iz igre).

Legendarni Shaquille O'Neal, ki je sedel v studiu poleg Kennyja Smitha in Barkleyja je dejal, da imajo Lakersi možnosti za osmo mesto na Zahodu, vendar mu je Barkley takoj odgovoril v svojem slogu.

