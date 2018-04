Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Spretni Olivier Giroud je dosegel vodilni zadetek v prvi akciji drugega polčasa. Foto: Reuters Alvaro Morata je zadel le dve minuti po vstopu v igro. Foto: Reuters Antonio Conte si je pošteno oddahnil. Z zmago v finalu lahko reši sezono modrih. Foto: Reuters Sorodne novice Rdeči vragi še upajo na lovoriko - Herrera zadel za finale Pokala FA Dodaj v

Chelsea po mojstrovini Girouda v finalu

Londončani se bodo 19. maja srečali z Manchester Unitedom

22. april 2018 ob 18:03

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Chelseaja so v polfinalu Pokala FA na Wembleyju premagali Southampton z 2:0 in se bodo 19. maja pomerili z Manchester Unitedom.

Izbranci Antonia Conteja v Pokalu FA rešujejo sezono, saj so v Premier ligi na skromnem petem mestu in zelo verjetno ne bodo igrali v Ligi prvakov v prihodnji sezoni.

V prvem polčasu je imel najlepšo priložnost Willian, ki je v 7. minuti z močnim strelom stresel prečko po lepi podaji Edena Hazarda. Igra ni posebej navdušila, po 45 minutah je imel Chelsea večjo posest (60:40 %), a ostal brez strela v okvir vrat.

Giroud premešal obrambo Southamptona

Takoj na začetku drugega polčasa so modri povedli. Hazardu se je na robu kazenskega prostora uspelo obdržati na nogah, žogo pa je spravil do Olivierja Girouda, ki je z izjemnim slalomom med branilci Southamptona prišel pred vrata in s konico nogometnega čevlja matiral še vratarja Alexa McCarthyja.

Joker Morata potrdil zmago

Igra se je nato razživela. Hazard je zapravil priložnost za 2:0 v 49. minuti, na drugi strani pa ni bil natančen Shane Long. Southampton je bil vse nevarnejši, Nathan Redmond in Charlie Austin sta bila blizu izenačenja. Deset minut pred koncem je Conte povlekel pravega jokerja iz rokava. Odličnega Girouda je zamenjal Alvaro Morata. Le dve minuti zatem je Cesar Azpilicueta z desne strani podal pred vrata, kjer je Morata z glavo odločil tekmo. V 84. minuti je nesrečni Austin iz bližine zadel vratnico.

"Pri zadetku sem imel tudi nekaj sreče, da se je žoga tako odbila. Skušal sem se nekako prebiti do gola, ko je Hazard spravil žogo do mene. Naš veliki cilj je zmaga v Pokalu FA. Finale na Wembleyju je vedno poseben trenutek. Motiv bo ogromen, čaka nas fantastična finalna tekma," je povedal Giroud.

Pred enajstimi leti odločil Drogba

Chelsea in Manchester United sta se v finalu Pokala FA zadnjič srečala 19. maja 2007, ko je na prvi tekmi na novem Wembleyju odločal podaljšek. V 116. minuti je edini zadetek dosegel legendarni Didier Drogba. Jose Mourinho je takrat vodil Chelsea, enajst let zatem pa bo skušal lovoriko osvojiti na klopi rdečih vragov.

Polfinale, London, Wembley:

CHELSEA - Southampton 2:0 (0:0)

73.416; Giroud 46., Morata 82.

Chelsea: Caballero, Azpilicueta, Cahill, Rüdiger, Moses, Fabregas (76./Pedro), Kante, Emerson, Willian (64./Bakayoko), Hazard, Giroud (80./Morata).

Southampton: McCarthy, Bednarek (78./Gabbiadini), Jošida, Hoedt, Soares, Lemina, Romeu, Höjbjerg (63./Tadić), Bertrand, Long (63./Redmond), Austin.

Sodnik: Martin Atkinson





MANCHESTER UNITED - Tottenham 2:1 (1:1)

84.667; Sanchez 24., Herrera 62.; Alli 11.

Finale bo 19. maja na Wembleyju.

A. G.