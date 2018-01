Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Christian Eriksen je že v 11. sekundi Tottenham popeljal v vodstvo. Wembley je eksplodiral od navdušenja. Foto: Reuters Phil Jones je takole žogo poslal za hrbet lastnega vratarja, Davida De Gee. Foto: Reuters Lucas Moura se je med polčasoma po prestopu iz PSG-ja predstavil navijačem Tottenhama na Wembleyju. Foto: Reuters Nogometaši Bournemoutha so z zmago na Stamford Bridgeu poskrbeli za prvovrstno presenečenje 25. kroga Premier lige. Foto: Reuters Antonio Conte je doživel enega najgrenkejših porazov na klopi Chelseaja. Foto: Reuters Sam Clucas je potopil topničarje na Libertyju. Foto: Reuters Takole je Roberto Firmino iz mrtvega kota Liverpool popeljal do vodstva z 2:0. Foto: Reuters Mohamed Salah, najboljši strelec Liverpoola v letošnji sezoni. Foto: Reuters Dodaj v

Chelsea poražen doma, rdeči vragi na Wembleyju

Swansea City presenetil topničarje

31. januar 2018 ob 21:00,

zadnji poseg: 31. januar 2018 ob 22:59

London,Swansea,Huddersfield - MMC RTV SLO

Sredne tekme 25. kroga Premier lige so poskrbele za veliko zanimivih izidov. Chelsea je doma klonil pred Bournemouthom s kar 3:0, Tottenham je na Wembleyju ugnal Manchester United (2:0).

Rdeči vragi so se v zaostanku znašli že v uvodnih sekundah srečanja, takoj zatem so sicer zapretili nasprotniku, nato pa do konca tekme niso bili več pretirano nevarni. Tottenham je medtem podvojil vodstvo, tudi v nadaljevanju je bil še vedno boljši od varovancev Joseja Mourinha, a sta mreži obeh klubov obmirovali.

Manchester City je gladko premagal West Bromwich (3:0) in tako povečal prednost pred drugouvrščenim Unitedom na 15 točk. Tretji je Liverpool, ki ima skupaj s Chelseajem 50 točk, a boljšo razliko v doseženih in prejetih zadetkih.

Eriksen v polno že v 11. sekundi!

Tekma se za domače navijače ne bi mogla začeti bolje, saj je Tottenham povedel že v 11. sekundi! Po dolgi podaji iz obrambe se je žoga odbila do Christiana Eriksena, ki je z levico hladnokrvno matiral nemočnega Davida De Geo. 1:0! To je bil drugi najhitrejši zadetek v zgodovini Premier lige. Najhitrejšega je 9. decembra 2000 ob remiju proti Bradfordu s 3:3 prav tako dosegel igralec Tottenhama, in sicer branilec Ledley King, ki je goste v vodstvo popeljal v 10. sekundi.

Jones žogo spravil v svojo mrežo

Gostitelji so vodstvo podvojili v 28. minuti, ko je po lepi akciji po desni strani pobegnil Kieran Trippier. 27-letnik je pred vrata poslal oster predložek, ki ga je za hrbet svojega vratarja nespretno preusmeril gostujoči branilec Phil Jones. Kmalu zatem so domači navijači zahtevali še najstrožjo kazen, potem ko je Antonio Valencia v kazenskem prostoru podrl Dela Allija, a je glavni sodnik Andre Marriner presodil, da je Ekvadorec najprej zadel žogo.

Tudi do odmora so bili nevarnejši varovanci Mauricia Pochettina. V 40. minuti je nevarno zapretil Eric Dier, v sodnikovem dodatku pa je dlani De Gee ogrel še prvi zvezdnik ekipe Harry Kane, a je ostalo pri 2:0.

Gostitelji tudi v nadaljevanju boljši

V nadaljevanju se razmerje sil na zelenici ni spremenilo. Tottenham je bil še vedno boljši tekmec, več je imel od igre, priigral si je tudi več priložnosti. Rdeči vragi so bili povsem nemočni, še najbolj izstopa dogodek iz 53. minute, ko je Alexis Sanchez nastreljal roko Heung-Min Sona, a je Marriner dosodil, da ni šlo za prekršek za 11-metrovko. Tri minute pozneje je vratar Hugo Lloris ubranil strel s polvoleja Romeluju Lukakuju. Do konca tekme so bolj ali manj napadali le gostitelji, prednost so želeli povišati Eriksen, Son in Kane, a je ostalo pri 2:0.

Moura okrepil Tottenham

Na zadnji dan prestopnega roka je ekipo Tottenhama iz PSG-ja sicer okrepil Brazilec Lucas Moura, ki je z novim klubom podpisal pogodbo do leta 2023. Napadalno usmerjeni vezist je po prihodu Neymarja in Kyliana Mbappeja iskal možnost menjave kluba, saj ni več dobival veliko priložnosti za igro, v London pa je prišel že v torek in uspešno opravil zdravniški pregled. Nosil bo dres s številko 27.

Šok na Stamford Bridgeu

Na Stamford Bridgeu je medtem za prvovrstno presenečenje poskrbel Bournemouth, ki je s kar 3:0 premagal Chelsea. Po prvem polčasu je bilo 0:0, v nadaljevanju pa so gostje stopili na plin in povedli v 51. minuti. Po krasni globinski podaji Jordona Iba je v polno suvereno zadel Callum Wilson. Po dobri uri igre je Bournemouth vodstvo podvojil, med strelce pa se je vpisal Junior Stanislas. S soigralci je lepo izigral domačo obrambo, nato pa žogo v mrežo pospravil med nogama vratarja Thibauta Courtoisa. Le nekaj trenutkov pozneje je na 3:0 povišal Nathan Ake, ki je po strelu Stanislasa na petih metrih podstavil nogo in okroglo usnje preusmeril v gol.

Swansea City presenetil topničarje

Za enega večjih presenečenj 25. kroga je v torek poskrbel tudi Swansea City, ki je na svojem Libertyju s 3:1 presenetljivo ugnal Arsenal. Topničarji, ki so bili sicer v januarskem prestopnem roku zelo dejavni in so v klub danes pripeljali Pierre-Emericka Aubameyanga, niso bili strelsko razpoloženi. Nacho Monreal jih je sicer po dobre pol ure igre popeljal v vodstvo, a je že v naslednjem hipu Sam Clucas izid izenačil. Odločilni zadetek je v 61. minuti dosegel Jordan Ayew, ki je izkoristil hudo napako Petra Čecha in iz bližine hladnokrvno zatresel mrežo. Zmago gostiteljev je v 86. minuti s še drugim zadetkom na tekmi potrdil Clucas. Ta je iz neposredne bližine žogo pod prečko poslal v gol za končnih 3:1. Swansea je v prejšnjem krogu presenetil tudi Liverpool (1:0).

Zmaga Liverpoola v Huddersfieldu

Liverpool pa je tokrat po porazu proti Swanseaju vendarle našel pot do zmage, in sicer v Huddersfieldu, kjer je slavil s 3:0. Rdeče je v vodstvo popeljal Emre Can, v sodnikovem dodatku prvega polčasa je na 2:0 povišal Roberto Firmino, ki je z izjemnim strelom iz mrtvega kota presenetil vratarja Jonasa Loessla in ga premagal ob bližnji vratnici. Končni izid je z bele točke postavil Mohamed Salah.

25. krog, sredine tekme:

CHELSEA - BOURNEMOUTH 0:3 (0:0)

Wilson 51., Stanislas 64., Ake 67.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Christensen (28./Rüdiger), Cahill, Zappacosta (65./Hudson-Odoi), Kante, Bakayoko, Alonso, Pedro, Barkley (54./Fabregas), Hazard.

Bournemoth: Begović, Francis, S. Cook, Ake, Fraser, L. Cook, Gosling, Daniels, Ibe (83./Pugh), Wilson (92./Mousset), Stanislas (71./King).

Sodnik: Lee Probert

EVERTON - LEICESTER 2:1 (2:0)

Walcott 25., 39.; Vardy 71./11-m

NEWCASTLE - BURNLEY 1:1 (0:0)

Lascelles 64.; Vokes 85.

Joselu (Newcastle) je v 34. minuti zapravil 11-m.

SOUTHAMPTON - BRIGHTON 1:1 (0:1)

Stephens 64.; Murray 14./11-m

MANCHESTER CITY - WEST BROMWICH 3:0 (1:0)

Fernandinho 19., De Bruyne 69., Agüero 89.

STOKE CITY - WATFORD 0:0

TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED 2:0 (2:0)

Eriksen 1. (v 11. sekundi), Jones 28./ag

Tottenham: Lloris, Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies, Dier, Dembele (92./Wanyama), Eriksen, Alli (88./Sissoko), Son (80./Lamela), Kane.

Man Utd: De Gea, Valencia, Smalling, Jones, Young, Pogba (63./Mata), Matić, Martial, Lingard (63./Fellaini (70./Herrera)), Sanchez, Lukaku.

Sodnik: Andre Marriner

Torkove tekme:

SWANSEA - ARSENAL 3:1 (1:1)

Clucas 34., 86., Ayew 61.; Monreal 33.

WEST HAM - CRYSTAL PALACE 1:1 (1:1)

Noble 43./11-m; Benteke 24.

HUDDERSFIELD - LIVERPOOL 0:3 (0:2)

Can 26., Frimino 45., Salah 77./11-m

Lestvica: MANCHESTER CITY 25 22 2 1 73:18 68 MANCHESTER UTD. 25 16 5 4 49:18 53 LIVERPOOL 25 14 8 3 57:29 50 CHELSEA 25 15 5 5 45:19 50 TOTTENHAM 25 14 6 5 49:22 48 ARSENAL 25 12 6 7 46:34 42 BURNLEY 25 9 8 8 20:22 35 LEICESTER 25 9 7 9 37:34 34 EVERTON 25 8 7 10 28:40 31 BOURNEMOUTH 25 7 7 11 28:36 28 WATFORD 25 7 6 12 33:44 27 WEST HAM 25 6 9 10 31:43 27 CRYSTAL PALACE 25 6 8 11 23:38 26 NEWCASTLE 25 6 6 13 23:35 24 BRIGHTON 25 5 9 11 18:34 24 STOKE CITY 25 6 6 13 25:50 24 HUDDERSFIELD 25 6 6 13 19:44 24 SOUTHAMPTON 25 4 11 10 25:36 23 SWANSEA 25 6 5 14 18:36 23 WEST BROMWICH 25 3 11 11 19:34 20

Mitja Lisjak