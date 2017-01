Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Diego Costa je globoko v sodnikovem dodatku prvega polčasa Chelsea popeljal v vodstvo. Foto: Reuters Gary Cahill je potrdil zmago ekipe s Stamford Bridgea. Foto: Reuters Ryan Mason je po trku z Garyjem Cahillom obležal na tleh. Po nekajminutni prekinitvi so nogometaša na nosilih in z vratno opornico odnesli z zelenice. Foto: Reuters Alexis Sanchez je takole s 'panenko' v 98. minuti ukanil gostujočega vratarja Toma Heatona in Arsenalu priigral zmago. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Chelsea ukrotil "tigre" na Stamford Bridgeu

Sanchez s 'panenko' poskrbel za zmago

22. januar 2017 ob 19:31

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Chelseaja so v 22. krogu Premier lige na Stamford Bridgeu premagali Hull City (2:0). Arsenal je vse tri točke na tekmi z Burnleyjem izvlekel v 98. minuti.

Varovance Antonia Conteja je v vodstvo globoko v sodnikovem dodatku prvega polčasa popeljal Diego Costa. Ta je po podaji Victorja Mosesa z desne strani 'iz prve' sprožil proti vratom in premagal gostujočega vratarja Eldina Jakupovića.

Zmago ekipe z zahodnega Londona je v 81. minuti potrdil Gary Cahill. Z leve strani je pred vrata predložek poslal rezervist Cesc Fabregas, na Cahilla je gostujoča obramba popolnoma pozabila, iz neposredne bližine je žogo z glavo zlahka poslal v mrežo.

V prvem polčasu je gledalcem zastal dih po trku Cahilla in Ryana Masona, nogometaša sta trčila z glavama. Prvi se je dokaj hitro pobral, drugi pa je obležal na zelenici in potreboval zdravniško pomoč. Po dolgi prekinitvi so igralca imobilizirali in ga na nosilih odnesli z zelenice.

Zmage so se veselili tudi nogometaši Arsenala, ki so v infarktini končnici z 2:1 premagali Burnley. Gledalci so morali na Emiratesu na gol čakati slabo uro, ko je žogo v mrežo vendarle spravil Shkodran Mustafi. Ta je po predložku Mesuta Özila iz kota z glavo zadel za 1:0. To je bil sploh njegov prvi gol v dresu Arsenala. Le nekaj minut pozneje si je po nespametnem prekršku rdeči karton prislužil Granit Xhaka, topničarji so do konca tekme igrali z 10 možmi v polju. Ko je že kazalo, da bodo dosegli nove tri točke, pa je v 93. minuti sledil hladen tuš. Rezervist Francis Coquelin je v kazenskem prostoru storil prekršek nad Ashleyjem Barnesom, z 11 m je bil učinkovit Andre Gray.

Vseeno je zmaga ostala v Londonu. V 97. minuti je po prekršku Bena Meeja nad Laurentom Koscielnyjem glavni sodnik Jonathan Moss pokazal ne belo točko, s katere je gostujočega vratarja s 'panenko' hladnokrvno ukanil Alexis Sanchez.

22. krog, nedeljske tekme:

SOUTHAMPTON - LEICESTER 3:0 (2:0)

Ward-Prowse 26., Rodriguez 39., Tadić 85./11-m



ARSENAL - BURNLEY 2:1 (0:0)

Mustafi 59., Sanchez 98./11-m; Gray 93./11-m

RK: Xhaka 65./Arsenal



CHELSEA - HULL CITY 2:0 (1:0)

D. Costa 45., Cahill 81.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Luiz, Cahill, Moses, Matić, Kante, Alonso, P. Rodriguez (71./Willian), Costa (87.Batshuayi), Hazard (71./Fabregas).

Hull City: Jakupović, Maguire, Dawson, Davies (59./Oumar Niasse), Elabdellaoui, Huddlestone, Mason (21./Meyler), Robertson, Clucas, Goebel, Hernandez (75./Diomande).

Sodnik: Neil Swarbrick

M. L.