Šokanten polčas za modre: Rdeči karton Cahilla in zaostanek 0:3!

Kakšen eksploziven uvod: Šest golov še v Watfordu

12. avgust 2017 ob 15:40,

zadnji poseg: 12. avgust 2017 ob 17:28

Watford - MMC RTV SLO

Po sedmih zadetkih na petkovem uvodnem obračunu, se je angleško prvenstvo nadaljevalo s podobno razburljivo tekmo med Watfordom in Liverpoolom, kjer so gledalci spremljali remi s kar šestimi zadetki (3:3).

Gostiteljem je zasluženo točko po zmedi v gostujočem kazenskem prostoru v tretji minuti sodniškega podaljška prinesel branilec Miguel Britos. Kot je izvajal Jose Holebas, Georginio Wijnaldum je z glavo žogo nerodno izbijal, do nje se je dokopal rezervist Richarlison, jo poslal proti golu, kjer je Simon Mignolet njegov poskus še ubranil, vendar jo je nato v gol potisnil urugvajski branilec.

Redsi so ob polčasu zaostajali z 1:2, nato pa do preobrata prišli na začetku drugega polčasa. Zablestel je novinec Mohamed Salah. Sprva je priigral enajstmetrovko, ki jo je v 55. minuti uspešno izkoristil Roberto Firmino, nato pa le dve minuti zatem zadel še sam. V prvem polčasu je izid na 1:1 z izjemnim zadetkom poravnal Sadio Mane. Liverpool je stresel tudi okvir vrat in bil bolj prepričljiv, a se očitno slabih obrambnih navad iz pretekle sezone še ni znebil. Jürgena Kloppa čaka vsaj v tem segmentu še veliko dela.

Klopp: Sodnik bi to moral videti

"Na koncu smo bili nesrečni. Zadnji gol je padel iz prepovedanega položaja. To je jasno, še posebej, ker je linijski sodnik na črti. To bi moral videti. S prvim polčasom nisem bil zadovoljen, drugi je bil boljši," je po tekmi dejal Klopp, nezadovoljen, da so sodniki zadnji gol priznali.

Premier liga, 1. krog, sobota:

WATFORD - LIVERPOOL 3:3 (2:1)

Okaka 8., Doucoure 32., Britos 93.; Mane 29., Firmino 55./11-m, Salah 57.

Ob 16.00:

CHELSEA - BURNLEY 1:3 (0:3)

Morata 69.; Vokes 24., 43., Ward 39.

RK: Cahill 14./Chelsea

CRYSTAL PALACE - HUDDERSFIELD

Gorenc Stanković (Huddersfield) je poškodovan.

WEST BROMWICH - BOURNEMOUTH

SOUTHAMPTON - SWANSEA

EVERTON - STOKE CITY

Ob 18.30:

BRIGHTON - MANCHESTER CITY

Nedelja ob 14.30:

NEWCASTLE - TOTTENHAM

Ob 17.00:

MANCHESTER UTD. - WEST HAM

Petkova tekma:

ARSENAL - LEICESTER 4:3 (2:2)

Lacazette 2., Welbeck 45., Ramsey 83., Giroud 85.; Okazaki 5., Vardy 29., 56.

Ž. K.