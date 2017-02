Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Eden Hazard je za 2:0 premešal Arsenalovo obrambo in takole premagal Petra Čecha. Foto: Reuters Cesc Fabregas gola proti klubu, v katerem se je uveljavil, ni proslavljal. Foto: Reuters Marcos Alonso je v 13. minuti načel mrežo Arsenala. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Chelsea v velikem slogu koraka proti naslovu

Hazard zablestel z izjemnim slalomom

4. februar 2017 ob 14:33,

zadnji poseg: 4. februar 2017 ob 15:35

London - MMC RTV SLO

24. krog angleškega prvenstva se je začel z londonskim derbijem, v katerem je vodilni Chelsea s 3:1 na Stamford Bridgeu odpravil Arsenal.

Modri imajo zdaj že 12 točk naskoka pred mestnim tekmecem. V 13. minuti so gostitelji povedli. Z desne je predložek pred vrata poslal Pedro. Z glavo je močno streljal Diego Costa, ki je do strela prišel ob Hectorju Bellerinu, a je zadel le prečko. Na odbito žogo je pritekel Marcos Alonso, ki je bil tudi v skoku višji od Bellerina, in jo z glavo pospravil v mrežo. Ob tem je s komolcem v glavo zadel branilca Arsenala, ki je potem grdo padel. Katalonec ni mogel nadaljevati, njegovo mesto na zelenici pa je zasedel Gabriel.

Sijajno je Chelsea začel tudi drugi polčas. Po osmih minutah je vrsta Antonia Conteja povišala prednost, ko je svoje mojstrstvo s slalomom skozi obrambo topničarjev dokazal Eden Hazard. Belgijski zvezdnik je prejel žogo na sredini. Najprej je šel mimo Laurenta Koscielnyja, nato se je otresel Francisa Coquelina, v kazenskem prostoru je še enkrat zavrtel Koscielnyja, neuspešen je bil tudi Shkodran Mustafi, za piko na i fantastični akciji pa je žogo Hazard poslal še mimo Peta Čecha.

Hazard je v 84. minuti mesto na igrišču prepustil Cescu Fabregasu. Že minuto kasneje se je nekdanji kapetan Arsenala vpisal med strelce. Veliko napako je napravil Čech, ko je dobil žogo po izvedenem avtu. Nanj je pritisnil Diego Costa, vratar topničarjev pa je žogo slabo izbil, le do Fabregasa, ki jo je z lobom poslal v prazno mrežo. V 91. minuti je častni zadetek za goste zabil Olivier Giroud, ki je bil po predložku Nacha Monreala uspešen z glavo.

Drugouvrščeni Tottenham, ki ima sicer enako število točk kot veliki tekmec Arsenal, bo ob 18.30 gostil Middlesbrough. Točko manj ima Liverpool, ki ga čaka gostovanje pri Hull Cityju. Oba kluba iz Manchestra, ki sledita redsom, pa bosta igrala v nedeljo. City bo gostil Swansea, United pa bo gostoval pri aktualnemu prvaku Leicesterju.

24. krog:

CHELSEA - ARSENAL 3:1 (1:0)

Alonso 13., Hazard 53., Fabregas 85.; Giroud 91.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Moses (88./Zouma), Marcos Alonso, Kante, Matić, Hazard (84./Fabregas), Pedro (84./Willian), Diego Costa.

Arsenal: Čech, Bellerin (17./Gabriel), Mustafi, Koscielny, Monreal, Coquelin (65./Giroud), Oxlade-Chamberlain, Özil, Walcott (70./Welbeck), Iwobi, Sanchez.

Sodnik: Martin Atkinson

Ob 16.00:

CRYSTAL PALACE - SUNDERLAND

EVERTON - BOURNEMOUTH

HULL CITY - LIVERPOOL

SOUTHAMPTON - WEST HAM

WATFORD - BURNLEY

WEST BROMWICH - STOKE CITY

Ob 18.30:

TOTTENHAM - MIDDLESBROUGH



Nedelja ob 14.30:

MANCHESTER CITY - SWANSEA

Ob 17.00:

LEICESTER - MANCHESTER UNITED

Lestvica

CHELSEA 24 19 2 3 51:17 59 TOTTENHAM 23 13 8 2 45:16 47 ARSENAL 24 14 5 5 52:28 47 LIVERPOOL 23 13 7 3 52:28 46 MANCHESTER CITY 23 14 4 5 47:28 46 MANCHESTER UTD. 23 11 9 3 33:21 42 EVERTON 23 10 7 6 34:24 37 WEST BROMWICH 23 9 6 8 31:29 33 STOKE CITY 23 7 8 8 29:35 29 BURNLEY 23 9 2 12 25:33 29 WEST HAM 23 8 4 11 29:40 28 SOUTHAMPTON 23 7 6 10 23:28 27 WATFORD 23 7 6 10 27:39 27 BOURNEMOUTH 23 7 5 11 32:41 26 MIDDLESBROUGH 23 4 9 10 19:26 21 LEICESTER 23 5 6 12 24:38 21 SWANSEA 23 6 3 14 28:52 21 CRYSTAL PALACE 23 5 4 14 32:41 19 HULL CITY 23 4 5 14 20:47 17 SUNDERLAND 23 4 4 15 20:42 16

T. J.