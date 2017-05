Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Alessandro Chiappini se veseli dela s pomlajeno odbojkarsko reprezentanco. Foto: OZS VIDEO Selektor Chiappini ne bo... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Chiappini: Užitek je delati s takšno reprezentanco

V Mariboru zbor ženske reprezentance

8. maj 2017 ob 20:40

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je pod vodstvom Alessandra Chiappinija zbrala v Mariboru, kjer se bo pripravljala na kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki jih bo konec maja in v začetku junija gostila Portugalska.

Italijan Chiappini, ki je na trenerskem stolčku zamenjal Bruna Najdiča, se je odločil za pomladitev reprezentance in na širši spisek uvrstil 17 odbojkaric, na katere bo večinoma lahko računal tudi na septembrskem svetovnem prvenstvu do 23 let v Ljubljani. Italijanski strateg se bo sicer najprej osredotočil na kvalifikacije za svetovno prvenstvo, na katerih bodo Slovenke zaigrale proti Nemčiji, Franciji, Estoniji, Portugalski in Finski.

Chiappini zelo motiviran

"Projekt je zame zelo zanimiv, saj sem dobil priložnost, da delam z mladimi odbojkaricami, ki pri svojem razvoju potrebujejo še veliko pozornosti. Take vrste delo mi predstavlja največji užitek in zelo sem motiviran. Najprej moram seveda spoznati dekleta, videti, kakšne so njihove karakteristike in tudi raven znanja, nato pa se odločiti, kakšen sistem igre bom vzpostavil," je dejal Chiappini.

Selektor je na kratko spregovoril tudi o ciljih: "Do kvalifikacij za svetovno prvenstvo nimamo veliko časa, zato smo že začeli analizirati naše tekmece, saj je veliko odvisnega tudi od njihove kakovosti. Na nas je, da se kar najbolje pripravimo, da na Portugalsko pridemo v dobri formi in čeprav morda ne sodimo v ožji krog favoritov, turnir odigramo na najvišji možni ravni. Kar se tiče svetovnega prvenstva v Ljubljani, je za zdaj verjetno prezgodaj govoriti, saj še niso znane vse udeleženke, prav tako je težko karkoli sklepati na podlagi medalje z evropskega prvenstva. Imamo pa zagotovo ekipo, ki je sposobna dobrega rezultata."

Z izbrano vrsto začasno tudi Ivana Tanaskovič

V Mariboru se je danes sicer zbralo 14 odbojkaric s seznama, na priprave zaradi študijskih obveznosti ne bo Mete Jerale in Urške Igličar, Mojca Božič bo manjkala iz osebnih razlogov. Bo pa z izbrano vrsto za zdaj trenirala tudi podajalka Ivana Tanaskovič.

Reprezentanca Slovenije: Sara Najdič, Eva Mori (obe podajalki), Iza Mlakar (korektorica), Tina Grudina, Katja Mihevc, Saša Planinšec, Ela Pintar, Sara Đukić (vse blokerke), Nika Blagne, Katja Mihalinec, Lana Ščuka, Anita Sobočan, Pia Blažič (vse sprejemalke), Maja Pahor (prosta igralka). Selektor: Alessandro Chiappini, pomočnik selektorja: Gregor Rozman.

