Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Isaiah Thomas je bil znova najučinkovitejši igralec Bostona, dosegel je 33 točk. Foto: Reuters Psihično in čustveno sem povsem izžet, zato se zanašam na svoje soigralce. Brez njih mi ne bi uspelo. Isaiah Thomas Dwyane Wade je iz igre metal 5/12, v 38 minutah je zbral 11 točk. Foto: Reuters Prvi zvezdnik Oklahome Cityja Russell Westbrook je že do polčasa dosegel trojni dvojček, tekmo pa je končal s 35 točkami, 14 skoki in 14 podajami. To je bil zanj že tretji zaporedni trojni dvojček v končnici. Foto: Reuters Aktualni prvak Cleveland je pometel z Indiano in se suvereno uvrstil v konferenčni polfinale. Foto: Reuters Utah je v Salt Lake Cityju izenačil serijo proti Los Angeles Clippersom na 2:2. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Chicago brez Ronda še drugič klonil pred Bostonom

Cleveland pometel z Indiano, Houston ugnal Oklahomo

24. april 2017 ob 07:35

Chicago - MMC RTV SLO

Košarkarji Bostona so po dveh izgubljenih tekmah na svojem parketu v noči z nedelje na ponedeljek v Ligi NBA še drugič premagali Chicago in serijo izenačili na 2:2. Bilo je 95:104.

Celticsi so igrali odlično, vodili so praktično vso tekmo, malce se jim je zalomilo le v 3. četrtini, a so se 'zbudili' dovolj zgodaj, da Bullsom niso dovolili zmage. V drugi četrtini so dvakrat vodili za 20 točk (21:41 in 25:45), nato pa so se gostitelji vrnili, v tretji četrtini so z delnim izidom 10:0 izid poravnali in z zadetim metom Robina Lopeza tudi povedli s 65:63.

Toda Boston je na krilih Isaiaha Thomasa, ki je dvakrat zapored zadel polaganje, vrnil udarec, z delnim izidom 12:0 je povedel s 65:75 in tekmo v zadnji četrtini relativno mirno pripeljal do konca.

"Psihično in čustveno sem povsem izžet, zato se zanašam na svoje soigralce. Brez njih mi ne bi uspelo. Verjamejo vame, zaradi njih mi je v teh težkih trenutkih vse dokaj normalno," je po tekmi dejal prvi strelec Bostona Thomas, ki je tik pred začetkom serije s Chicagom izgubil sestro v prometni nesreči.

Wade skromen z 11 točkami

Thomas je bil prvi strelec Bostona, zbral je 33 točk, Gerald Green jih je dosegel 18, Al Horford je 15 točkam dodal še 12 skokov. Pri gostiteljih je bil najbolj razpoložen Jimmy Butler, ki se je ustavil pri 33 točkah, po 13 sta jih prispevala še Nikola Mirotić in Isaiah Canaan. Z zgolj 11 točkami je razočaral Dwyane Wade. Organizator igre Rajon Rondo je izpustil še drugo zaporedno tekmo zaradi poškodovanega desnega palca na roki. Serija se zdaj seli v Boston, peta tekma je na sporedu v noči s srede na četrtek.

Houston zmago oddaljen od polfinala

Medtem je Houstonu uspel veliki met in zmaga v gosteh pri Oklahoma Cityju, ki je četrto tekmo izgubil s 109:113. Gostitelji so v tretji četrtini vodili za 14 točk, nato je Houston po delnem izidu 12:0 prednost stopil na +2, v uvodnih minutah zadnje četrtine je po košu Loua Williamsa povedel (79:81) in prednost tako rekoč zadržal vse do konca. Ob relativno slabem večeru Jamesa Hardna (16 točk) je Houstonu na pomoč priskočil veteran Nene Hilario, ki je k zmagi prispeval 28 točk, pri Oklahomi je bil najučinkovitejši Russell Westbrook (24 točk, 14 skokov in 14 podaj).

Liga NBA, končnica, 1. krog

Vzhod:

Indiana (7) - CLEVELAND (2) 0:4

102:106 (24:22, 28:36, 25:30, 25:18)

Stephenson 22 (4/9 za tri), Turner 20, George in Teague po 15; James 33 (13/25 iz igre) in 10 skokov, Irving 18, Williams 14.

CHICAGO (8) - BOSTON (1) 2:2

95:104 (18:30, 28:27, 24:22, 25:25)

Butler 33 in 9 podaj, Mirotić in Canaan po 13, Wade 11; Thomas 33, Green 18, Horford 15 in 12 skokov, Crowder 11.

Ponedeljek:

ATLANTA (5) - WASHINGTON (4) 1:2

MILWAUKEE (6) - TORONTO (3) 2:2

Zahod:

OKLAHOMA (6) - HOUSTON (3) 1:3

109:113 (26:22, 32:32, 19:19, 32:40)

Westbrook 35 (10/28 iz igre, 3/8 za tri), 14 skokov in 14 podaj, Adams 18, Oladipo 15, Roberson 13, Grant 10; Nene 28 (12/12 iz igre) in 10 skokov, Gordon in Williams po 18, Harden 16, Ariza 14.



UTAH (5) - LA CLIPPERS (4) 2:2

105:98 (24:26, 31:26, 22:28, 28:18)

Johnson 28, Hood 18, Gobert 15 in 13 skokov, Hill 13; Paul 27 in 12 podaj, Crawford 25, Jordan (10 skokov) in Redick po 12.

Ponedeljek:

PORTLAND (8) - GOLDEN STATE (1) 0:3

Torek:

MEMPHIS (7) - SAN ANTONIO (2)

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sisetemu 2-2-1-1-1.

Mitja Lisjak