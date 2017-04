Chicago in Indiana z zmago izvajata pritisk na Miami

Trojni dvojček Butlerja

7. april 2017 ob 07:37

New York - MMC RTV SLO

Po zmagah Chicaga in Indiane so košarkarji Miamija na vzhodu Lige NBA spet padli na deveto mesto, ki ne pelje v končnico.

Obe ekipi sta imeli razmeroma lahko delo. Biki so v gosteh premagali Philadelphio s 102:90. Ob odsotnosti Dwyana Wada in Rajona Ronda se je Jimmy Butler izkazal s trojnim dvojčkom (19 točk, 10 skokov in podaj). Wade bi se na parket lahko vrnil že v soboto.

Indiana je s 104:89 odpravila Milwaukee. Paul George (23 točk) je bil po tekmi prepričan, da Pacersi igrajo najboljšo košarko v sezoni in so zmožni preboja v končnico.

Drugi zaporedni poraz Bostona

Lestvica vzhoda je razdeljena v več razredov. Med peto Atlanto in devetim Miamijem sta tako le dve zmagi razlike. V zgornjem razredu pa vse bolj kaže, da bo prvo mesto osvojil Cleveland. Cavsi so najprej v medsebojnem obračunu ugnali Boston, zdaj pa so Kelti klonili še na gostovanju pri Atlanti (123:116).

Deset točk Vujačića

New York je že pred časom izgubil možnost za končnico, zato več priložnosti dobiva Saša Vujačić. Nekdanji slovenski reprezentant je pri porazu proti Washingtonu (106:103) v 21 minutah dosegel deset točk.

Liga NBA, tekme 6. aprila:

NEW YORK - WASHINGTON 103:106

Anthony 23, Holiday 16, Vujačić 10 (met: 4/9), 4 skoki in 3 podaje v 21 minutah; Beal 25, Wall 24, Gortat 16.

INDIANA - MILWAUKEE 104:89

George 23 in 10 skokov, Teague 15; Antetokounmpo 25, Teletović 15.

PHIALDELHIA - CHICAGO 90:102

Luwawu-Cabarrot 18; Mirotić 22, Butler 19, 10 skokov in 10 podaj.

ORLANDO - BROOKLYN 115:107

Payton 22 in 11 podaj, Meeks 20, Vučević 18 in 12 skokov; Lin 32, LeVert 20.

ATLANTA - BOSTON 123:116

Millsap 26 in 12 skokov, Hardaway 23, Prince 20; Thomas 35, Crowder 24.

PORTLAND - MINNESOTA 105:98

Crabbe 25, Lillard 22, McCollum 18; Wiggins 36, Towns 24 in 16 skokov.

Tekme 7. aprila:

CLEVELAND - ATLANTA

TORONTO - MIAMI

MEMPHIS - NEW YORK

HOUSTON - DETROIT

DALLAS - SAN ANTONIO

DENVER - NEW ORLEANS

UTAH - MINNESOTA

PHOENIX - OKLAHOMA CITY

LA LAKERS - SACRAMENTO

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS * 78 51 27 65,4 BOSTON CELTICS * 79 50 29 63,3 TORONTO RAPTORS * 79 48 31 60,8 WASHINGTON WIZARDS * 79 48 31 60,8 ATLANTA HAWKS 78 40 38 51,3 MILWAUKEE BUCKS 79 40 39 50,6 CHICAGO BULLS 79 39 40 49,4 INDIANA PACERS 79 39 40 49,4 ------------------------------------- MIAMI HEAT 78 38 40 48,7 CHARLOTTE HORNETS 79 36 43 45,6 DETROIT PISTONS 78 35 43 44,9 NEW YORK KNICKS 79 30 49 38,0 ORLANDO MAGIC 79 28 51 35,4 PHILADELPHIA 76ERS 79 28 51 35,4 BROOKLYN NETS 79 19 60 24,1 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 79 65 14 82,3 SAN ANTONIO SPURS * 78 60 18 76,9 HOUSTON ROCKETS * 78 53 25 67,9 UTAH JAZZ * 78 48 30 61,5 LOS ANGELES CLIPPERS * 79 48 31 60,8 OKLAHOMA CITY THUND. * 78 45 33 57,7 MEMPHIS GRIZZLIES * 79 42 37 53,2 PORTLAND TRAILBLAZERS 79 39 40 49,4 ------------------------------------- DENVER NUGGETS 78 37 41 47,4 NEW ORLEANS PELICANS 78 33 45 42,3 DALLAS MAVERICKS 78 32 46 41,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 78 31 47 39,7 SACRAMENTO KINGS 78 31 47 39,7 LOS ANGELES LAKERS 78 23 55 29,5 PHOENIX SUNS 79 22 57 27,8 * - v končnici

