Chicago v petem poskusu le strl odpor Winnipega

Minnesota slavila po kazenskih strelih

11. februar 2017 ob 08:06

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Chicaga se vso sezono mučijo z Winnipegom, tokrat pa so le našli pot do zmage, saj so v gosteh slavili s 5:2.

Winnipeg je dobil prve štiri letošnje medsebojne obračune, razlika v zadetkih je bila 14:5. Gonilna sila tokratne zmage je bil napad Patrick Kane, Artem Anisimov in Artemej Panarin, ki so skupaj dosegli kar sedem točk. Svoje je dodal Corey Crawford, ki je ustavil 28 strelov.

Na edini preostali petkovi tekmi je Minnesota doma premagala Tampo Bay z 2:1. Tekma je bila odločena po kazenskih strelih, edini gol je dosegel Mikko Koivu.

Liga NHL, tekmi 10. februarja:

MINNESOTA - TAMPA BAY * 2:1

WINNIPEG - CHICAGO 2:5

* - kazenski streli



Tekme 11. februarja:

BOSTON - VANCOUVER

OTTAWA - NY ISLANDERS

PHILADELPHIA - SAN JOSE

NASHVILLE - FLORIDA

DALLAS - CAROLINA

COLUMBUS - DETROIT

TORONTO - BUFFALO

MONTREAL - ST. LOUIS

NY RANGERS - COLORADO

WINNIPEG - TAMPA BAY

WASHINGTON - ANAHEIM

ARIZONA - PHILADELPHIA

EDMONTON - CHICAGO

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 56 31 17 8 70 OTTAWA SENATORS 52 28 18 6 62 TORONTO MAPLE LEAFS 53 25 17 11 61 BOSTON BRUINS 56 27 23 6 60 FLORIDA PANTHERS 53 23 20 10 56 TAMPA BAY LIGHTNING 55 24 24 7 55 BUFFALO SABRES 54 22 22 10 54 DETROIT RED WINGS 54 22 22 10 54 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 55 38 11 6 82 PITTSBURGH PENGUINS 53 34 13 6 74 COLUMBUS BLUE JACKETS 53 34 14 5 73 NEW YORK RANGERS 54 35 18 1 71 PHILADELPHIA FLYERS 55 26 22 7 59 NEW YORK ISLANDERS 52 24 18 10 58 NEW JERSEY DEVILS 54 23 21 10 56 CAROLINA HURICANES 52 24 21 7 55 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 54 36 12 6 78 CHICAGO BLACKHAWKS 56 34 17 5 73 ST. LOUIS BLUES 55 28 22 5 61 NASHVILLE PREDATORS 54 26 20 8 60 WINNIPEG JETS 57 25 28 4 54 DALLAS STARS 55 21 24 10 52 COLORADO AVALANCHE 51 15 34 2 32 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 55 33 18 4 70 ANAHEIM DUCKS 56 29 17 10 68 EDMONTON OILERS 55 29 18 8 66 LOS ANGELES KINGS 55 28 23 4 60 CALGARY FLAMES 56 28 25 3 59 VANCOUVER CANUCKS 54 24 24 6 54 ARIZONA COYOTES 52 17 28 7 41

S. J.