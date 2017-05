Chiellini: Poraza proti Barceloni in Bayernu sta bila zelo poučna

8. maj 2017 ob 20:45

Torino - MMC RTV SLO

Juventus bo na povratni tekmi polfinala Lige prvakov branil visoko prednost s prve tekme v Monte Carlu. Torinčani so po zmagi z 2:0 le še 90 minut oddaljeni od poti v Cardiff. Navijači sanjajo o trojni kroni.

Finale italijanskega pokala z Laziem na rimskem Olimpicu je bil predviden za 2. junij, a bo zelo verjetno odigran že 17. maja, saj se bo stara dama najverjetneje uvrstila v finale Lige prvakov, ki bo 3. junija v Cardiffu.

V italijanskem prvenstvu ima Juventus sedem točk naskoka pred Romo, do konca pa so le še trije krogi. V nedeljo se bosta najboljši ekipi Serie A srečali v Rimu, že točka pa zadostuje Juventusu za šesti zaporedni "scudetto".

Trener Massimiliano Allegri pred torkovo tekmo ostaja previden: "Monaco na povratni tekmi nima več veliko za izgubiti. V napadu ima izjemno talentirane igralce, ki lahko zaigrajo sproščeno in so sposobni na eni tekmi večkrat zadeti. Na prvi tekmi v Monte Carlu smo naredili nekaj napak, zato pričakujem še boljšo tekmo. Zanima nas še ena zmaga, ne smemo misliti na prednost s prve tekme."

Veliko se je spremenilo od finala v Berlinu

Steber obrambe Giorgio Chiellini je blestel v četrtfinalu proti Barceloni, ko je Juventus proti izjemno kakovostnim posameznikom katalonskega velikana obdržal mrežo nedotaknjeno vseh 180 minut. Na vseh petih tekmah v izločilnih bojih Gianluigi Buffon ni prejel gola.

"Veliko se je spremenilo v zadnjih dveh sezonah. Mislim, da se precej bolj zavedamo svoje moči. Zelo smo se izboljšali v delu igre, ko nimamo posesti žoge. Vsi vložijo veliko truda, da jo znova pridobimo. Ko smo se leta 2015 prebili v finale in igrali z Barcelono, je bilo to za vse presenečenje. Preveč smo spoštovali Katalonce v Berlinu. Poraz v tistem finalu in predvsem lanski izpad po podaljšku proti Bayernu sta nas zelo utrdila," je pojasnil Chiellini.

O trojni kroni (še) ne razmišljajo

"Monaco ima sijajno mešanico mladosti in izkušenj. Na prvi tekmi je Buffon nekajkrat izvrstno posredoval. Proti slabšim tekmecem nima toliko dela. Na povratni tekmi bodo verjetno še bolj napadli, Mbappe in Falcao sta izjemno nevarna. Ne razmišljamo o trojni kroni. Naš prvi cilj je, da si zagotovimo pot v Cardiff. Najprej si moramo zagotoviti scudetto, tudi finalna tekma italijanskega pokala ne bo lahka," je še dodal eden najboljših branilcev na svetu.

Monaco je v francoskem prvenstvu ugnal Nancy s 3:0 in ima tri točke naskoka pred PSG-jem. Do konca sta le še dva kroga, ekipa iz kneževine pa ima še tekmo manj. Prvi naslov prvaka po letu 2000 je skoraj že zagotovljen, a najprej so vsi misli usmerili k torkovi tekmi v Torinu.

Jardim: Cilj je finale, čeprav bo zelo težko

"Na prvi tekmi smo imeli veliko težav, zato bodo potrebne spremembe. Predvsem Dani Alves je izstopal, a to me ne preseneča, saj je velikokrat igral ključne tekme v Ligi prvakov. Pričakujem veliko od naših napadalcev. Na prvi tekmi nismo bili učinkoviti, imeli smo prav toliko priložnosti, vendar je bil Juventusa pred vrati konkretnejši. Naš cilj je preboj v finale, čeprav se vsi zavedamo, da bo to zelo težko. V letošnji sezoni smo že do zdaj presegli cilje," je poudaril trener Monaca Leonardo Jardim.

Polfinale, prvi tekmi, torek ob 20.45:

JUVENTUS - MONACO 2:0



Verjetni postavi:



Juventus: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanić, Khedira, Dani Alves, Dybala, Mandžukić, Higuain.



Monaco: Subašić, Mendy, Glik, Jemerson, Sidibe, Bakayoko, Fabinho, Bernardo Silva, Lemar, Falcao, Mbappe.



Sodnik: Björn Kuipers (Nizozemska)

Sreda ob 20.45:

ATLETICO MADRID - REAL MADRID 0:3



Verjetni postavi:



Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modrić, Isco, Benzema, Ronaldo.



Atletico: Oblak, Hernandez, Godin, Savić, Filipe Luis, Saul Niguez, Koke, Gabi, Carrasco, Griezmann, Gameiro.



Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)



Izid prvih tekem je v krepkem tisku.

Finale bo 3. junija v Cardiffu.

A. G.