Chris Sutton

O Joseju Mourinhu

14. april 2017 ob 13:59

London - MMC RTV SLO

Jose Mourinho ima prav, da kritizira svoje napadalno usmerjene nogometaše, ampak da javno kritizira Anthonyja Martiala in Marcusa Rashoforda, je tvegano.

Nekaj podobnega smo videli tudi z Lukom Shawjem, zdaj pa so se pojavile govorice, da ima naelektren odnos še z Davidom de Geo.

To je velika razlika s Contejem v Chelseaju, kjer je občutiti harmonijo, tam vsi delujejo skupaj. Mourinhovo vedenje se je spremenilo, včasih je bil v pogovoru z mediji duhovit in šarmanten, danes pa ga je težko gledati.

Ta konec tedna se bosta v derbiju angleškega prvenstva pomerila Chelsea in Manchester United. Londončani so letos dvakrat že premagali rdeče vrage in so pod vodstvom italijanskega trenerja Antonija Conteja na poti do naslova prvaka, Manchester United pa se predvsem zaradi neučinkovitosti v napadu in številnih remijev krčevito bori za preboj med najboljše štiri. V tem trenutku je bolj realna možnost, da bi si Ligo prvakov izborili prek zmage v Evropski ligi. O derbiju je za BBC razmišljal nekdanji igralec Chelseaja Chris Sutton.

