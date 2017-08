Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Christian Streich

2. avgust 2017 ob 10:25

Freiburg - MMC RTV SLO

Višina prestopov me sploh ne vznemirja več. 220 ali 440 milijonov evrov. Popolnoma vseeno mi je! Nihče ni bolj srečen, če zasluži 100.000 evrov na mesec namesto 50.000.

Velika razlika je, če zaslužiš le 800 evrov in moraš nahraniti celotno družino. Vsekakor ti 50.000 evrov na mesec ne bo dalo večje sreče od 4.500. Pomemben je karakter človeka. Razumem, da bi vsi želeli imeti večjo varnost. Nogometni prestopi so šli čez mejo dobrega okusa. To ni več realno. Obsedenost z denarjem je vse večja in enkrat bo posrkala vse. Ko se bomo zavedli, bo že prepozno. Prav zanima me, kaj si mislijo ljudje, ki nimajo za preživetje in nato berejo o takih številkah.

Trener Freiburga Christian Streich je eden izmed najbolj priljubljenih v Nemčiji, ker stavi na trdo delo z majhnimi sredstvi. Pred povratno tekmo 3. predkroga z Domžalami v Stožicah je spregovoril tudi o neverjetnih številkah, ki se vrtijo pri nogometnih prestopih. Prestop Neymarja iz Barcelone v Paris SG bo podrl vse rekorde - 222 milijonov evrov, Kicker.