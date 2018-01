Chungov polfinalni zmenek s Federer ekspresom

V ženski konkurenci v polfinalu še Kerberjeva in Halepova

24. januar 2018 ob 09:56,

zadnji poseg: 24. januar 2018 ob 11:54

Melbourne - MMC RTV SLO

Skalp Novaka Đokovića je Hyeon Chung na OP Avstralije nadgradil z zmago nad Tennysom Sandgrenom. V petkovem polfinalu se bo pomeril z Rogerjem Federerjem, ki je bil boljši od Tomaša Berdycha.

Korejec, 58. igralec sveta, je v četrtfinalnem obračunu nepostavljenih igralcev v Melbournu premagal Sandgrena s 6:4, 7:6 in 6:3. S tem je postal prvi igralec iz Južne Koreje, ki se je uvrstil v polfinale turnirja za grand slam. Pri 21 letih je najmlajši polfinalist turnirja za grand slam v zadnjih osemih letih in najnižje postavljeni igralec, ki mu je uspel ta podvig v Melbournu v zadnjih 14 letih.

Rafael Nadal bo zaradi poškodbe desne noge, zaradi katere je predal torkov četrtfinalni dvoboj proti Marinu Čiliću, počival vsaj tri tedne, so potrdili zdravniki.



Sandgren, ki je na lestvici ATP na 97. mestu, pred OP Avstralije še ni dobil dvoboja na turnirjih za grand slam.

Zanimivo je, da sta se igralca pomerila že letos v Aucklandu, kjer je v treh nizih slavil Chung. Korejec je začel silovito. Nasprotniku je že v uvodu odvzel servis, dobil prvi niz in v drugem povedel z 2:0. Takrat je Američan pokazal zobe. Dobil je pet od naslednjih šestih iger in pri izidu 5:3 serviral za niz, vendar se je Chung rešil. Izenačeno podaljšano igro je dobil na pet, potem ko je dobil zadnje tri točke. V tretjem nizu je odvzel servis 26-letnemu Američanu v četrti igri. Na koncu se mu je zatresla roka, saj je izkoristil šele šesto zaključno žogo. Dvoboj je trajal dve uri in 34 minut.

Federer tudi v petem dvoboju ni oddal niza

Federer je še 20. v 26 medsebojnih dvobojih (devetič zapored) nadigral Berdycha. Po slabem začetku je slavil s 7:6 (1), 6:3, 6:4 in je v Melbournu še brez izgubljenega niza. Čeh je na začetku povedel s 3:0 in prednost držal do izida 5:2. Pri 5:4 je serviral za niz in zapravil zaključno žogo. Drugo je imel na servis Švicarja pri vodstvu 6:5, ki pa ja prav tako ni izkoristil. Podaljšana igra je minila povsem v znamenju Federerja, ki je moment prenesel tudi v nadaljevanje.

Čeprav Berdych ni bil nebogljen tako kot na lanskem turnirju v Melbournu, je Federer navduševal tako z gibanjem kot winnerji (zbral jih je 61) z vseh strani. V drugem nizu je servis Čehu odvzel v osmi igri. V tretjem nizu sta si igralca izmenjala brejka na uvodu, nato pa je spet udaril Federer, ki je dvoboj mirno pripeljal do konca. V poflinale se je uvrstil po dveh urah in 20 minutah.

To bo njegov 43. polfinale na turnirjih za grand slam, a prvi proti tenisaču, proti kateremu še ni igral na ATP turneji.

Polfinalistke z zmagovitim izkupičkom 39:1

V ženski konkurenci smo dobili še zadnji dve polfinalistki. Prva favoritinja Angelique Kerber je v 52 minutah odpravila Madison Keys, prva igralka sveta Simona Halep pa je v uri in 13 minutah s 6:3, 6:2 nadigrala šesto nosilko Karolino Pliškovo.

Vse štiri polfinalistke imajo letos izjemen izkupiček. Halepova, Kerberjeva in Mertensova so dobile vseh deset obračunov v letu 2018, Wozniackijeva pa je izgubila le enkrat (9:1).

Četrtfinale, tabela (M):

ČILIĆ (HRV/6) - NADAL (ŠPA/1)

3:6, 6:3, 6:7 (5), 6:2, 2:0, b.b.



EDMUND (VB) - DIMITROV (BLG/3)

6:4, 3:6, 6:3, 6:4



CHUNG (J. KOR) - SANDGREN (ZDA)

6:4, 7:6 (5), 6:3



FEDERER (ŠVI/2) - BERDYCH (ČEŠ/19)

7:6 (1), 6:3, 6:4

Četrtfinale, tabela (Ž):

HALEP (ROM/1) - PLIŠKOVA (ČEŠ/6)

6:3, 6:2



KERBER (NEM/21) - KEYS (ZDA/17)

6:1, 6:2



MERTENS (BEL) - SVITOLINA (UKR/4)

6:4, 6:0



WOZNIACKI (DAN/2) - SUAREZ NAVARRO/ŠPA

6:0, 6:7 (3), 6:2

