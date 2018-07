Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 30 glasov Ocenite to novico! Marcos Tavares je v 74. minuti zadel vratnico. Foto: www.alesfevzer.com Blaž Vrhovec se soigralci iz Tbilisija vrača z remijem. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Čihura (za zdaj) pretrd oreh za Mariborčane

Prva tekma 2. predkroga letošnje Evropske lige

26. julij 2018 ob 18:00,

zadnji poseg: 26. julij 2018 ob 20:18

Tbilisi - MMC RTV SLO

Slovenski državni podprvak Maribor je v Tbilisiju remiziral na prvi tekmi 2. predkroga Evropske lige proti Čihuri. Bilo je 0:0.

"Spoštujemo domače moštvo, vendar bomo dali največ, kar v tem trenutku zmoremo. Da pridemo do dobrega izhodišča in potem odločimo o napredovanju v Ljudskem vrtu, pred našimi navijači." je pred tekmo dejal trener vijoličastih Darko Milanič.

Vijoličasti so si dobro izhodišče sicer priborili, a zagotovo so želeli iz Gruzije odpotovati s prednostjo. Pred vrati so bili večkrat nezbrani, zadeli so tudi vratnico, v izdihljajih tekme se je z obrambo tekme izkazal še domači vratar Dino Hamzić.

Hotić zapravil najlepšo priložnost

Mariborčani so že takoj po prvem žvižgu glavnega sodnika Kevina Bloma začeli obleganje vrat gruzijskega nasprotnika. Domači obrambi so povzročili veliko preglavic, že v 10. minuti bi lahko zatresli mrežo in dosegli izjemno pomemben zadetek v gosteh, ko se je izjemna priložnost ponudila Dinu Hotiću, a je 23-letnik sprožil mimo leve vratnice. Čihura se je nato počasi, a vztrajno otresla pritiska vijoličastih in si tudi sama priigrala nekaj (pol)priložnosti, ki so ostale neizkoriščene. Vseeno njihova igra v obrambi ni bila pretirano zanesljiva, gostitelji so si privoščili dve veliki napaki, ki pa ju varovanci Darka Milaniča niso izkoristili: po pol ure igre se je na srečo domačega kolektiva napaka v obrambi končala z udarcem iz kota, štiri minute pozneje je po ponesrečenem vratarjevem izbijanju žoge Luka Zahović z lobom meril nenatančno.

Igra v prvem polčasu je bila na trenutke precej groba, Mariborčani so si v prvih 45 minutah prislužili kar tri rumene kartone, 'porumeneli' so Aleks Pihler, Zahović in Amir Dervišević.

Hamzić Tavaresov strel odbil v vratnico

V uvodnih minutah drugega polčasa so Mariborčani znova zapretili z navezo Marcos Tavares-Hotić, a so tudi tokrat domači branilci njegov strel blokirali. Sledile so minute Čihure. Najprej je v 54. minuti iz protinapada zapretil rezervist Kaha Kahabrišvili, ki je bil nenatančen z roba kazenskega prostora, že nekaj trenutkov pozneje je dlani mariborskega vratarja Jasmina Handanovića ogrel Miheil Sardališvili. Po dobri uri igre je Milanič osvežil svoj napad, iz igre je potegnil Zahovića, namesto njega pa na zelenico poslal Dareta Vršiča. Nova izjemna priložnost se je slovenskim podprvakom ponudila v 74. minuti. Tavares si je s samostojnim vložkom pripravil prostor za strel in nevarno sprožil, a je vratar Hamzić žogo z zadnjimi močmi še odbil v vratnico!

Čihura pretila v zaključku obračuna

V zaključku tekme so Gruzijci kar trikrat ogrozili Handanovićeva vrata. V 84. minuti je Marka Šulerja po napaki iz zagate rešil Saša Ivković, kmalu zatem je vrata s slabim strelom zgrešil še Irakli Bugridze. Zadnjo priložnost na tekmi je zapravil Davit Megrališvili, njegov silovit udarec z leve strani je zletel čez vrata. Ko je že kazalo, da tekma ne more ponuditi več ničesar, se je v 94. minuti rezervist Jasmin Mešanović, ki je v 81. minuti zamenjal Gregorja Bajdeta, znašel iz oči v oči s Hamzićem, a je ostalo pri 0:0 - njegov strel je 30-letni bosanski vratar odbil v kot.

Evropska liga, 2. predkrog, prva tekma

ČIHURA (GRU) - MARIBOR 0:0

800 gledalcev

Čihura: Hamzić, Čieteišvili, Mirtshulava, Maisašvili (88./Megrelišvili), Čikvaidze, Kakubava, Sardališvili (78./Dobrovolski), Markozašvili, Bughridze, Lekvtadze (50./Kahabrišvili), Gabedava.

NK Maribor: Handanović, Pihler, Šuler, Ivković, Viler, Vrhovec, Dervišević (60./Cretu), Bajde (81./Mešanović), Hotić, Tavares, Zahović (62./Vršič).

Sodnik: Kevin Blom (Nizozemska)

Mitja Lisjak