Čilić potrdil drugo slavje Hrvaške v Davisovem pokalu

Hrvati dobili vse tri posamične dvoboje v treh nizih

25. november 2018 ob 15:59

Lille - MMC RTV SLO

Hrvaška teniška reprezentanca je suverena zmagovalka Davisovega pokala 2018. V Lillu so Hrvati pometli z gostitelji Francozi, ki so dobili le sobotni dvoboj dvojic. Zmagovito tretjo točko je priigral Marin Čilić, ki je v treh nizih odpravil Lucasa Pouilleja.

Hrvaška je drugič v teniški zgodovini osvojila prestižno reprezentančno tekmovanje, prvič je bila uspešna leta 2005, Francija kot neuspešna branilka lanskega naslova ostaja pri skupno 10 Davisovih pokalih. Na večni lestvici sta razred zase reprezentanci ZDA (32 naslovov) in Avstralije (28), ki pa sta nazadnje slavili leta 2007 oz. leta 2003.

Pouille se je upiral le v v uvodnem nizu

Hrvati so dobili vse tri posamične dvoboje, tako da je bil zadnji, peti, dvoboj Tsonga – Ćorić nepotreben in skladno s tradicijo odpovedan. V petek sta tako Borna Ćorić kot Marin Čilić v treh nizih gladko odpravila Jeremyja Chardyja in Jo-Wilfrieda Tsongaja. Nekaj upanja na preobrat je v soboto vlila francoska naveza Pierre-Hugues Herbert in Nicolas Mahut, a je bil v nedeljo Lucas Pouille konkurenčen le v uvodnem niz, ki ga je izgubil v podaljšani igri, nato pa je Čilić poskrbel za neizmerno hrvaško slavje na severu Francije.

DAVISOV POKAL, FINALE



Lille (pesek, dvorana):

Francija - HRVAŠKA 1:3



Chardy - Ćorić 2:6, 5:7, 4:6



Tsonga - Čilić 3:6, 5:7, 4:6



Herbert/Mahut - Dodig/Pavić

6:4, 6:4, 3:6, 7:6 (3)



Pouille - Čilić 6:7 (3), 3:6, 3:6



Tsonga - Ćorić odpovedano

To. G.