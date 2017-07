Čilić, Querrey, Federer in Berdych po finalno vstopnico

14. julij 2017 ob 09:39

Wimbledon - MMC RTV SLO

Danes bomo v Wimbledonu dobili finalista letošnjega Odprtega prvenstva Velike Britanije. Polfinale se začne ob 14. uri, ko se bosta na osrednjem igrišču 'udarila' Marin Čilić in Sam Querrey.

Querrey se je v polfinale uvrstil s četrtfinalno zmago nad ljubljencem domačega občinstva Andyjem Murrayjem, ki pa zaradi načetega kolka ni bil enakovreden tekmec. Po igrišču se je komaj premikal, v zadnjih dveh nizih je osvojil zgolj igro.

"Zame je ta dvoboj eden najpomembnejših. Gre za prvi polfinale v karieri. Premagati Andyja, še posebej tu v Wimbledonu, je nekaj posebnega. Počutim se dobro," je dejal Querrey.

Čilić verjame vase

Američana bo izzval Čilić, ki se mu je po treh letih in po trdem dvoboju z Luksemburžanom Gillesom Müllerjem vendarle uspelo prebiti iz četrtfinala. To zanj ne bo prvi polfinalni obračun na turnirjih velike četverice, predtem je zaigral v polfinalu Odprtega prvenstva Avstralije leta 2010 in v New Yorku, kjer je leta 2014 slavil tudi končno zmago. "Verjamem v svoje sposobnosti. Verjamem, da bom v tem delu turnirja še vedno sposoben igrati na najvišji ravni. Vem, da sem tega sposoben in da lahko zmagam. To je zelo pomembno," je povedal Hrvat, rojen sicer v Međugorju v Bosni in Hercegovini.

Do danes pet Hrvatov v polfinalu

Do danes sta se omenjena polfinalista sicer pomerila že štirikrat, vse štiri dvoboje je dobil Čilić. Zadnjega v Washingtonu, kjer je slavil s 7:6 (2) in 7:6 (3). Do danes je v polfinalih turnirjev za grand slam nastopilo pet Hrvatov, poleg Čilića še Goran Ivanišević (v Wimbledonu v letih 1992, 1994, 1998 in 2001), Iva Majoli (Roland Garros 1997), Željko Franulović (Roland Garros 1970) in Niki Pilić (Roland Garros 1973). Zadnja dva sta sicer na turnirjih zastopala Jugoslavijo.

V Miamiju Berdych do zaključne žogice

V drugem polfinalu se bosta pomerila glavni favorit za končno zmago Roger Federer in Tomaš Berdych, ki je v finalu turnirja na 'sveti travi' leta 2010 že zaigral, a je moral priznati premoč Rafaelu Nadalu v treh nizih (6:3, 7:5 in 6:4). Letos sta se Švicar in Čeh dvakrat že pomerila, in sicer v Melbournu in Miamiju. Oba obračuna je dobil Federer. V Melbournu je Berdycha odpihnil z igrišča, na Floridi se je moral za zmago precej bolj potruditi (6:2, 3:6 in 7:6 (6)). "Mislim, da je v Avstraliji Roger igral najboljši tenis v karieri. V Miamiju sem ga nato skoraj premagal, imel sem celo zaključno žogico, ki pa je nisem izkoristil. Tisto je bil zares tesen dvoboj," je povedal 31-letnik, ki je leta 2010 na poti do finala izločil tako Federerja kot tudi Novaka Đokovića. Dodal je: "Zame je Roger najboljši vseh časov. Igrati proti njemu je velik izziv."

Federer: Letos sem precej bolje pripravljen

Federer, ki bo imel na osrednjem igrišču bučno podporo britanskega občinstva, se je v polfinale prebil s četrtfinalno zmago nad Milošem Raonićem, ki je pred Švicarjem klonil presenetljivo hitro (Federer je zadel kar 46 winnerjev, storil je le devet nevsiljenih napak). 35-letni veteran si je pred Wimbledonom vzel čas za počitek in regeneracijo, kar je več kot očitno obrodilo sadove. "Letos sem na Wimbledon pripravljen precej bolje kot lani. Lani sem imel veliko težav pri treningih na peščeni podlagi, na travi mi igra zaradi bolečin v hrbtu ni stekla, kot bi morala," je priznal 18-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Sklenil je: "Letos sem spet popolnoma normalen igralec, ki se lahko popolnoma osredotoči na taktiko. Mislim, da je to glavna razlika."

Wimbledon (M)

(12.000.000 britanskih funtov, trava)



Polfinale, danes ob 14.00:

ČILIĆ (HRV/7) - QUERREY (ZDA/24)



Drugi dvoboj:

FEDERER (ŠVI/3) - BERDYCH (ČEŠ/11)

Mitja Lisjak