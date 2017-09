Cilj je prekiniti niz štirih zaporednih zmag Slovakov

Gostitelji ostali tudi brez prvega vratarja

1. september 2017 ob 11:45

Trnava - MMC RTV SLO

Naliv in strele ob ponedeljkovem zboru slovenskih nogometašev na Brdu so bile le naznanilo, kaj nas drevi čaka v Trnavi. Nihče ne dvomi, da se bo bliskalo tudi pod Tatrami, kot pravi uvodni stavek slovaške himne.

Vremenoslovci napovedujejo dež med tekmo, četudi ne bo ravno strel na nebu, pa gre pričakovati bliskanje na zelenici, kjer se obeta ogorčen boj za vsako žogo na eni izmed najpomembnejših tekem v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Rusiji.

Kaj lahko ponudi Slovenija? Gotovo se bo morala za uspeh vsaj približati prikazanemu na jesenskih srečanjih s Slovaško in Anglijo, ko je dokazala, da lahko odlično igra tudi brez Kevina Kampla. Nikakor pa se ne sme ponoviti marčevski Glasgow, kjer je povsem pogorela že s pristopom.

Potrpežljivo, pametno, taktično zrelo in borbeno

Če ne bo presenečenj, bo tekmo začela osmerica mož, ki so bili člani udarne enajsterice že na oktobrskem obračunu proti Slovaški (Oblak, Jokić, Cesar, Krhin, Kurtić, Verbič, Birsa, Iličić). Namesto Samardžića in Strune bosta v obrambi najbrž Miha Mevlja in Nejc Skubic, v napadu pa namesto Bezjaka Tim Matavž.

"Moramo igrati potrpežljivo, vemo, da ima Slovaška dobro reprezentanco. Pobudo v igri bodo imeli najbrž oni. Doma smo dokazali, da se lahko kosamo z njimi, bili smo močni kot ekipa, vsi smo dali maksimum. To moramo ponoviti v Trnavi. Igrati bo treba pametno, taktično zrelo in borbeno," je osnovno izhodišče predstavil Bojan Jokić.

Njegov tekmec za mesto v ekipi je mariborski junak zadnjih tednov Mitja Viler, s katerim sta isti letnik in se zelo dobro poznata. "Tu sem, da ga ogrozim. Že vse življenje sva nekakšna tekmeca, a to je le dobro za ekipo. Na vsakem položaju moraš imeti dva dobra igralca. Če se bo kaj zgodilo, sem pripravljen," v svojem slogu oznanja branilec z Obale.

Odkar je selektor, takšnih težav še niso imeli

Slovake najbolj skrbi, kako zakrpati vrzel v osrčju obrambe. Zaradi kartonov bosta namreč manjkala standardna stebra Jan Durica in Martin Škrtel. Škrtel, ki si je ime ustvaril v Liverpoolu, kjer je nekajkrat nosil tudi kapetanski trak, je bil kaznovan že za oktobrsko srečanje v Stožicah. Zaradi poškodbe manjka še en izkušeni branilec Kornel Salata, ki je v Ljubljani igral vso tekmo. V zadnjem trenutku je odpadel tudi prvi vratar Matuš Kozačik, ki ga bo selektor Jan Kozak, kot je povedal, pogrešal predvsem kot poveljnika obrambe.

"Stanje je slabše, kot smo si predstavljali. Takšnih težav v zadnjih štirih letih, odkar sem selektor, še nismo imeli. Ampak tak je pač nogomet. Ni kaj, s tem se moramo sprijazniti, se dobro pripraviti na tekmo in se čim bolje odrezati. Slovenija je zrelo moštvo, proti kateremu nam pač ne uspeva. To bi radi spremenili," je dodal Kozak.

A težave gostiteljev ne pomenijo samodejno lažjega dela za tekmece, česar se dobro zavedajo tudi v slovenskem taboru. "Imajo dobre menjave, tako da ne bo velike razlike. Verjetno bo na tem položaju igral Milan Škriniar, ki igra zelo dobro pri Interju," poudarja Valter Birsa. Škriniar je v Milano na začetku julija iz Sampdorie prišel za 23 milijonov evrov.

Angleži v Trnavi do zmage v 95. minuti

"Če pogledamo na papirju, so gotovo favorizirani. Igrajo tudi doma. Vemo, da so višje na lestvici kot mi in imajo točko več. Ne predajamo se, a realnost je takšna. Na treningih, ki smo jih imeli, smo dobro delali. Upajmo, da bomo dosegli pozitiven izid," je na četrtkovi novinarski konferenci razmišljal slovenski kapetan Boštjan Cesar.

Slovaki so po slabem začetku kvalifikacij s porazoma proti Angležem doma v 95. minuti (0:1) in tistem v Stožicah nanizali štiri zaporedne zmage (Škotska 3:0, Litva 4:0, Malta 1:3, Litva 1:2), do konca pa jih čakata še gostovanji v Angliji in na Škotskem ter domača tekma proti Malti. Na lestvici Fife so na 22. mestu, Slovenija je 51.

"Za obe ekipi je to res zelo pomembna tekma. Če bi se nam posrečilo zmagati, bi bilo to zelo pomembno. Gotovo pa ne bo lahko," je sinoči pripovedoval prvi zvezdnik Slovaške Marek Hamšik. V nedeljo, ko se je srečal z Josipom Iličićem in Jasminom Kurtićem na tekmi Napoli - Atalanta v italijanski ligi, se je veselil zmage s 3:1. Upajmo, da bosta Trnavo zadovoljnejša zapuščala "Jojo" in "Kurta".

KVALIFIKACIJE ZA SP 2018 - skupina F

Danes ob 20.45:

SLOVAŠKA - SLOVENIJA (prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)

Verjetni postavi:

Slovaška: Dubravka, Pekarik, Škrinjar, Hubočan, Gyomber, Kucka, Gregus, Duriš, Hamšik, Weiss, Nemec.

Slovenija: Oblak, Jokić, Mevlja, Cesar, Skubic, Krhin, Kurtić, Verbič, Iličić, Birsa, Matavž.



Sodnik: Antonio Mateu Lahoz (Španija)

MALTA - ANGLIJA

LITVA - ŠKOTSKA

Lestvica: ANGLIJA 6 4 2 0 10:2 14 SLOVAŠKA 6 4 0 2 12:4 12 SLOVENIJA 6 3 2 1 6:3 11 ŠKOTSKA 6 2 2 2 9:10 8 LITVA 6 1 2 3 6:11 5 MALTA 6 0 0 6 2:15 0

Matej Rijavec