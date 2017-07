Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Žiga Dimec (levo) je po prekinitvi pogodbe Matica Rebca edini krkaš, ki je član slovenske reprezentance. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Krka in Rogaška v novi sezoni v drugi ligi ABA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Cilj Krke finale obeh domačih tekmovanj in vsaj en naslov

Okostje ekipe bodo sestavljali novomeški igralci

27. julij 2017 ob 11:41

Novo mesto - MMC RTV SLO

Upravni odbor KK Krka je potrdil sodelovanje v treh tekmovanjih – Ligi NKBM, drugi Ligi ABA in Pokalu Spar. Pogodbo z Novomeščani je prekinil reprezentančni organizator igre Matic Rebec.

V državnem prvenstvu in pokalu je cilj uvrstitev v finale in osvojitev vsaj enega naslova, v regionalnem tekmovanju pa vrnitev v prvo Ligo ABA.

Igralcem, ki ostajajo člani prve Krkine ekipe – Klemnu Kužniku, Mihi Škedlju, Juretu Ritlopu in Žigi Dimcu – se je pridružil tudi mladi Matic Šiška, ki je že v lanski sezoni nosil zeleno-beli dres. Članski ekipi se bosta na pripravah, ki se bodo začele 10. avgusta, priključila še dva Krkina perspektivna mladinca, branilec Martin Jančar Jarc in krilni center Jakov Stipaničev.



Pogodbo s Krko so podpisali še krilni center Dalibor Đapa (nazadnje Targu Mures, Romunija), branilca Domen Bratož (Rapla, Estonija) in Maj Kovačević (Zadar in Helios) ter krilni igralec Marko Jošilo (Metalac Valjevo in Bosna).

Klub se dogovarja za podpis pogodb še z dvema novomeškima igralcema, branilcem Timom Osolnikom in centrom Žigo Fifoltom.



Trener Simon Petrov je optimističen: "V novo sezono vstopamo z zelo spremenjeno zasedbo, vendar nič manj ambiciozno in z visokimi cilji. Okostje ekipe bodo sestavljali domači igralci, navijači pa bodo lahko spremljali požrtvovalno in atraktivno košarko. Obilo priložnosti za dokazovanje bodo dobili tudi mlajši košarkarji, ki so opozorili nase v reprezentancah mlajših kategorij. Verjamem, da je pred nami uspešna sezona."

Pri pripravi igralcev, kjer bo veliko poudarka na individualnih treningih z mladimi igralci, bosta Petrovu pomagala Dalibor Damjanović in Leon Stipaničev. On bo vodil tudi mladinsko ekipo. Kondicijski trener bo Matej Gliha.

Tudi v mlajših kategorijah so si zadali visoke cilje. Trenerskemu štabu v mlajših selekcijah se je priključil Domen Zevnik, ki bo vodil ekipi U-15 in U-17B. Do zdaj je deloval v Krškem, je pa tudi pomočnik selektorja reprezentance kadetov.

M. R.