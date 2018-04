Cilj pomlajene odbojkarske reprezentance: uvrstitev med najboljše štiri v evropski ligi

Slovenija 20. maja proti Nizozemski v evropski ligi

30. april 2018 ob 17:18

Kranjska Gora - MMC RTV SLO

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je zbrala v Kranjski Gori, kjer se bo pripravljala na začetek evropske lige. Pomlajena izbrana vrsta, katere cilj bo uvrstitev na zaključni turnir najboljše četverice najmočnejšega evropskega tekmovanja, je v dvorani Vitranc motivirano začela delo.

Vabilu na priprave se je odzvala velika večina igralcev s seznama, na zbor pa je danes prišlo enajst odbojkarjev, ki so že prvi dan začeli treninge pod vodstvom selektorja Slobodana Kovača.

Srbski strateg bo z reprezentanco ostal nekaj dni, nato pa bo delo predal pomočnikoma Samu Miklavcu in Sebastijanu Škorcu: "Evropska liga je idealna, da s štabom vidimo, kako se bodo odrezali novi igralci in v kakšni meri nanje lahko računamo. Vodenje ekipe na tekmah bo prevzel Samo, saj z njim zelo dobro sodelujeva. Je strokovnjak, kar kažejo tudi rezultati. Tako smo se dogovorili z Odbojkarsko zvezo Slovenije in mislim, da je to prava odločitev, saj bodo najboljši igralci na priprave prišli spočiti in motivirani," je dejal Kovač.

"Ve se, da v Sloveniji z mladimi dobro delamo"

Prvi teden priprav bo namenjen telesni pripravi in vadbi tehničnih elementov. Prve treninge bo vodil Kovač, v nadaljevanju pa bo delo prevzel Miklavc: "Mislim, da smo naredili najboljšo mogočo potezo in dali priložnost igralcem, ki so vsa ta leta tvorili jedro mladih reprezentanc. Igralci bodo s tem dobili možnost, da se dokažejo v evropski ligi, hkrati pa se je strokovni svet pri Odbojkarski zvezi Slovenije odločil, da vodenje tekem v evropski ligi zaupa slovenskim trenerjem, torej nama s Sebastijanom, z nami ostajajo tudi vsi člani štaba, Carlo Sati, Milan Simojlović in Haris Babič, vseskozi pa bo delo potekalo pod Kovačevim nadzorom. Reprezentančna akcija bo podlaga za naprej, saj bo slej ko prej prišlo do menjave generacij. V teh tednih do prve tekme bomo skušali čim bolj uigrati ekipo in šest tekem odigrati na najvišji ravni, cilj pa je tudi uvrstitev na zaključni turnir najboljše četverice. Ve se, da v Sloveniji z mladimi selekcijami dobro delamo in zanimivo bo videti, kje smo s tem podmladkom glede na konkurenco. Zame bo delo v reprezentanci zato še toliko bolj zanimivo."

Eden izmed nosilcev pomlajene izbrane vrste bo sprejemalec Jan Klobučar, ki bo v Evropski ligi nosil kapetanski trak: "Pred nami je čisto nova situacija, v kateri tudi sam do zdaj še nisem bil. V reprezentanci je veliko novih fantov, večini starejših je trenutno namenjenega več počitka, da se spočijejo po neskončnih letih igranja za reprezentanco. Bomo videli, kako bo. Osebno mislim, da zelo uspešno, ker so vsi mladi fantje, pa tudi ostali, ki smo tukaj, zelo zagnani za delo. Verjamem, da se bo iz te akcije izkazala dobra zgodba, tudi za naprej, za prihodnost."

Šket, Urnaut, Gasparini po individualnem programu

Zaradi študijskih obveznosti se vabilu selektorja niso odzvali Matej Kök, Aleš Kök in Diko Purić, še en novinec na seznamu pa je podajalec Žan Beravs, ki se bo izbrani vrsti pridružil po potrebi. Jan Kozamernik, Tonček Štern, Dane Mijatović in Matic Videčnik, ki so za počitek dobili nekaj dodatnih dni, se bodo izbrani vrsti priključili v četrtek. Sta pa reprezentančne soigralce v Kranjsko Goro prišla pozdravit Alen Šket in Jani Kovačič, ki se bosta, tako kot Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Mitja Gasparini, Dejan Vinčić, Gregor Ropret in Alen Pajenk, na julijske priprave na svetovno prvenstvo pripravljala po individualnem programu.



Kovač z mislimi na SP-ju

Čeprav bo prihodnjih nekaj tednov namenjenih nastopom v evropski ligi, Kovač načrtuje tudi že program priprav za svetovno prvenstvo, ki bo v letošnji sezoni glavni cilj: "Vse je drugače kot lani. Še vedno smo razočarani, ker ne bomo igrali v Ligi narodov. Po drugi strani mora biti to za nas še večji motiv, da na svetovnem prvenstvu igramo kar najbolje in da dosežemo dober rezultat. Program in vse ostalo, v povezavi z reprezentanco, je usmerjeno v ta cilj. Letos imamo verjetno celo najmočnejšo reprezentanco do zdaj, saj so imeli vsi igralci v svojih klubih vodilno vlogo in mislim, da so zelo napredovali. Pričakujem, da bodo igralci, ki ne bodo igrali evropske lige, na julijski zbor prišli spočiti in motivirani, hkrati pa tudi dobro telesno pripravljeni."

D. S.