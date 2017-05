Cilj Slovencev v Halleju: pustiti vsaj boljši vtis kot v Stožicah

Odločilni tekmi junija proti Švici in Portugalski

5. maj 2017 ob 15:51

Halle - MMC RTV SLO/STA

Slovenska rokometna reprezentanca je že prispela v Halle, kjer se bo v soboto ob 16.10 pomerila z Nemčijo, ki je v sredo v Stožicah zmagala z 32:23.

Slovenci so bili v Stožicah povsem nemočni. V obrambi se je zelo poznala odsotnost Mateja Gabra, Darka Cingesarja in tudi Vida Kavtičnika. Omenjene trojice ne bo niti v Halleju, kljub temu pa so varovanci Veselina Vujovića odločeni, da pokažejo več kot na domačem igrišču.

Sobotni obračun, ki se bo začel ob 16.10, bo odigran na stadionu v Halleju, ki sprejme 12.000 gledalcev. Čeprav nima veliko manevrskega prostora, bo Vujović za sobotno tekmo nekoliko premešal zasedbo.

Priložnost tudi za Skoka, Kastelica in Skubeta

"Od svojega nastopa na mesto selektorja največ poudarka namenjam igri v obrambi. V tem segmentu igre smo na ljubljanski tekmi padli na celi črti, pravega razloga za takšno predstavo pa ne poznam. Nekaj je temu gotovo prispevala tudi odsotnost Cingesarja, Gabra in Kavtičnika, kar se je videlo že na treningu, pri mojih varovancih pa je bilo zaznati tudi preveč spoštovanja do Nemcev. Časa za pripravo je malo, a srčno upam, da se bomo na povratnem dvoboju predstavili v veliko lepši luči, nov visok poraz bi bil zelo slaba popotnica pred odločilnima junijskima tekmama s Švico in Portugalsko," je dejal Vujović, ki bo malce prevetril zasedbo. "Že pred obema tekmama z Nemčijo je bil dogovor, da bomo priložnost ponudili vsem štirim vratarjem, v Halleju pa bo poleg Matevža Skoka in Urha Kastelica v ekipi tudi Staš Skube," je še dodal črnogorski strokovnjak na slovenski klopi.

Janc: Bolj sproščeno v napadu in trdnejše v obrambi

"V Stožicah se ni izšlo po naših željah in pričakovanjih, na tej tekmi pa se je videla tudi moč Nemčije. Na zadnjem treningu smo že preizkusili nekaj novih taktičnih zamisli. Upam, da bomo na sobotnem dvoboju Nemce spravili v položaj, ko bodo postali malenkost bolj nervozni in nesamozavestni ter naredili kakšno napako. Na prvi medsebojni tekmi jih na njihovi strani praktično ni bilo, na naši pa odločno preveč," je dejal kapetan Marko Bezjak, medtem ko je Blaž Janc dodal: "Na prvi tekmi nam nič ni šlo od rok, Nemcem prav vse. V Halleju pričakujem čisto drugačno tekmo, morda bodo tudi Nemci zaradi tekme pred domačimi gledalci bolj pod pritiskom, predvsem pa se nadejam naše bolj sproščene igre v napadu in trdnejše v obrambi."

"V Ljubljani smo prikazali izjemno predstavo in naredili najboljšo mogočo reklamo za naš šport. Na francoski spodrsljaj smo že pozabili, pred nami je novo obdobje," je pred tekmo dejal nemški vratar Andreas Wolff in izrazil upanje, da bo skupaj s svojimi "zlobnimi fanti" v Halleju ponovil stožensko predstavo.

Slovenija bo sicer odločilni tekmi za preboj na Hrvaško igrala čez dobra dva meseca. Najprej bo 14. junija gostovala v Švici, čez tri dni pa bo v koprski Bonifiki gostila Portugalsko.

ROKOMET (M)



KVALIFIKACIJE ZA EP 2018 - HRVAŠKA



SKUPINA 5



4. KROG

Sobota ob 16.10:

NEMČIJA - SLOVENIJA (Halle)

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.



Nedelja:

PORTUGALSKA - ŠVICA



Vrstni red: Nemčija 6, Slovenija 3, Portugalska 3, Švica brez točk.



Na evropsko prvenstvo, ki bo januarja 2018 na Hrvaškem, se uvrstita najboljši dve reprezentanci iz vsake skupine in najboljša tretja iz sedmih skupin.

A. V.