City po hudih porazih vendarle našel pot do zmage. Na Wembleyju.

Mane, Salah in Firmino med strelci za Liverpool

14. april 2018 ob 16:39,

zadnji poseg: 14. april 2018 ob 22:36

Southampton - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Cityja so v derbiju 34. kroga Premier lige na Wembleyju osvojili poln izkupiček točk. Tottenham so premagali s 3:1.

Gostje iz Manchestra, za katerimi je izjemno slabo obdobje (dvakrat so v četrtfinalu klonili pred Liverpoolom, med obema tekmama so izgubili še prvenstveni derbi z Manchester Unitedom, na katerem so vodili že z 2:0), so na Wembleyju v prvi polovici prvega polčasa igrali izjemno. Hitro so pritisnili na vrata Londončanov in povedli v 22. minuti, ko je Gabriel Jesus končal bliskovito akcijo iz protinapada.

Iz obrambe je dolgo diagonalno podajo v napad poslal kapetan Vincent Kompany, Jesus je ušel domači obrambi in hladnokrvno zadel za 0:1. Vodstvo je le nekaj minut pozneje z bele točke podvojil Ilkay Gündogan. Šlo je za zelo sporno dosojeno najstrožjo kazen, saj ni bilo popolnoma jasno, ali je vratar Hugo Lloris Raheema Sterlinga podrl v kazenskem prostoru ali ne.

Sterling utišal Wembley

Do odmora so gostitelji zmanjšali zaostanek prek Christiana Eriksena, ki se je po seriji hitrih podaj znašel sam pred golom in rutinirano zaključil za 1:2, toda City v nadaljevanju ničesar ni prepustil naključju. V 70. minuti so varovanci Pepa Guardiole silovito pritisnili na domača vrata, branilcem je največ preglavic povzročal Sterling, ki je dve minuti pozneje tudi zadel iz neposredne bližine za 1:3. Že hip pozneje je imel 'na nogi' zadetek za 1:4, a je z levico meril nenatančno.

Slab začetek Chelseaja na St. Marys'u

Chelsea se je moral pošteno potruditi, da je premagal Southampton v gosteh (2:3). Varovanci Antonia Conteja, ki jim letos v domačem prvenstvu ne gre vse po načrtih, so po uri igre zaostajali že z 2:0, nato pa na krilih Olivierja Girouda rezultat spreobrnili sebi v prid in na jugu Anglije osvojili vse tri točke. Mrežo gostov iz Londona je v 21. minuti načel Dušan Tadić, ki je po lepem prodoru in podaji Ryana Bertranda z leve strani zadel s petih metrov. Vodstvo gostiteljev je po uri igre podvojil Jan Bednarek. 22-letni Poljak se je ob predložku Jamesa Warda-Prowsa z desne strani prikradel k zadnji vratnici in ukanil nemočnega Chelseajevega vratarja Thibauta Courtoisa.

Preobrat končan v 78. minuti

Že minuto pozneje je na zelenico v modrem dresu stopil nogometaš, ki je spremenil vse. Namreč, neučinkovitega Alvara Morato je zamenjal Giroud. Francoski napadalec je zaostanek v 70. minuti najprej prepolovil. Marcos Alonso je z leve strani poslal predložek pred vrata, kjer je 31-letni napadalec žogo z glavo poslal v mrežo. Slabih pet minut pozneje je izid izenačil Eden Hazard, ki je po nizki Willianovi podaji z leve strani žogo najprej zaustavil, nato pa se je silovitim strelom vpisal med strelce. Londončani so bili v naletu, za preobrat je že hip zatem zadel - Giroud. Nekdanji napadalec Arsenala je izkoristil slabo izbijanje gostiteljev v kazenskem prostoru in 'iz prve' poskrbel za vodstvo Chelseaja. Prednost je ekipa s Stamford Bridgea do konca tekme zadržala.

Liverpool gladko prek Bournemoutha

Medtem se odlična forma Liverpoola nadaljuje. Rdeči so na Anfieldu s 3:0 premagali Bournemouth, zadetke so dosegli vsi napadalci iz udarne trojke petkratnih evropskih prvakov - Sadio Mane, Mohamed Salah in Roberto Firmino. Mane je mrežo zatresel že v 7. minuti, ko je zadel po sprva ubranjenem strelu z glavo. Liverpoolčani so bili boljši nasprotnik, prevlado so potrdili v drugem polčasu. Trent Alexander-Arnold je z desne strani v kazenski prostor poslal visok predložek, Salah pa je z glavo mojstrsko ukanil nemočnega Asmirja Begovića. Končni izid je ob izteku rednega dela srečanja s strelom ob bližnji vratnici postavil Firmino. Gostje so sicer dvakrat zatresli mrežo Liverpoolovega vratarja Lorisa Kariusa, a obakrat iz prepovedanega položaja.

Premier liga, 34. krog, sobotne tekme:

SOUTHAMPTON - CHELSEA 2:3 (1:0)

Tadić 21., Bednarek 60.; Giroud 70., 78., Hazard 75.

BURNLEY - LEICESTER 2:1 (2:0)

Wood 6., Long 9.; Vardy 72.

CRYSTAL PALACE - BRIGHTON 3:2 (3:2)

Zaha 5., 24., Tomkins 14.; Murray 18., Izquierdo 34.

HUDDERSFIELD - WATFORD 1:0 (0:0)

Ince 91.

SWANSEA - EVERTON 1:1 (0:1)

Ayew 71.; Naughton 43./ag

LIVERPOOL - BOURNEMOUTH 3:0 (1:0)

Mane 7., Salah 69., Firmino 90.

TOTTENHAM - MANCHESTER CITY 1:3 (1:2)

Eriksen 42.; Jesus 22., Gündogan 25./11-m, Sterling 72.

Nedelja ob 14.30:

NEWCASTLE - ARSENAL

Ob 17.00:

MANCHESTER UNITED - WEST BROMWICH

Ponedeljek ob 21.00:

WEST HAM - STOKE CITY

Lestvica: MANCHESTER CITY 33 28 3 2 93:25 87 MANCHESTER UTD. 32 22 5 5 63:25 71 LIVERPOOL 34 20 10 4 78:35 70 TOTTENHAM 33 20 7 6 65:30 67 CHELSEA 33 18 6 9 57:33 60 ARSENAL 32 16 6 10 61:43 54 BURNLEY 33 14 10 9 33:29 52 LEICESTER 33 11 10 12 49:47 43 EVERTON 34 11 9 14 39:54 42 NEWCASTLE 32 10 8 14 33:41 38 BOURNEMOUTH 34 9 11 14 41:56 38 WATFORD 34 10 7 17 42:60 37 BRIGHTON 33 8 11 14 31:46 35 HUDDERSFIELD 34 9 8 17 27:54 35 WEST HAM 32 8 10 14 40:58 34 CRYSTAL PALACE 34 8 10 16 36:54 34 SWANSEA 33 8 9 16 27:46 33 SOUTHAMPTON 33 5 13 15 33:53 28 STOKE CITY 33 6 9 18 30:63 27 WEST BROMWICH 33 3 12 18 26:52 21

M. L.