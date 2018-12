Manchester City je sicer zmagal s 3:1, a za zmago je trepetal do konca. Foto: Reuters Pep Guardiola je dosegel 400. zmago v trenerski karieri. Foto: Reuters Reakcija Paula Pogbaja po koncu tekme v Southamptonu. Foto: Reuters Jose Mourinho prav tako ne more biti zadovoljen. Foto: Reuters Dodaj v

City stežka do zmage, United izvlekel remi proti Southamptonu

Liverpool jutri gosti Everton

1. december 2018 ob 19:00,

zadnji poseg: 1. december 2018 ob 20:50

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Cityja so v 14. krogu angleškega prvenstva s 3:1 premagali Bournemouth. V nedeljo se obetata dve zanimivi tekmi – Arsenal gosti Tottenham, Liverpool pa Everton.

City je stoodstoten, ko gre za tekme na domači zelenici, na stadionu Etihad. A današnja zmaga ni bila tako lahka, kot kaže končni rezultat. Pep Guardiola je spremenil ekipo v primerjavi z zadnjo tekmo proti Lyonu, zaradi bolečin v mišicah je počival tudi prvi strelec ekipe, Sergio Aguero.

Domača ekipa je povedla že v 16. minuti, v vodstvo jih je povedel Bernardo Silva. Portugalec je bil na pravem mestu ob pravem času, prišel je do odbitka v kazenskem prostoru in zatresel mrežo. A ob izteku polčasa so se nogometaši Cityja že sprostili in sledila je akcija, ki jo je gostom uspelo spremeniti v gol za izenačenje (1:1) – po odličnem predložku Simona Francisa je Callum Wilson zadel z glavo iz težkega položaja.

Bournemouth je pretil tudi po vrnitvi na igrišče, City pa si je oddahnil v 57. minuti, ko je Raheem Sterling poskrbel za novo vodstvo – prišel je do odbitka in žogo močno poslal v zgornji levi kot.

Vztrajni gostje, ki so se želeli izogniti četrtemu zaporednemu porazu, so iskali novo priložnost za izenačenje, bili so nevarni, a domača ekipa in navijači so si dokončno oddahnili šele v 80. minuti, ko je po natančni podaji Leroya Saneja zadel Ilkay Gündogan.

Z zmago ima Manchester City pet točk naskoka pred drugouvrščenim Liverpoolom, ta jutri igra proti Evertonu.

400. zmaga trenerja Pepa

Ta zmaga je jubilejna za španskega trenerja: "Moja 400. zmaga v karieri kot menedžer? Nisem vedel tega! Čestitke, Pep! Zelo sem vesel, da smo zmagali na tak način. V prvem polčasu nismo ujeli ritma, v drugem polčasu nam je to uspelo, potek igre je spremenil Raheem Sterling, pa tudi Fabian Delph. Bili smo mnogo boljši."

Vsi goli padli v prvem polčasu

Manchester United je remiziral s Southamptonom (2:2). Ekipa z dna lestvice je na domačem stadionu vodila že z 2:0, a je rdečim vragom uspelo strniti vrste do konca prvega polčasa, na odmor sta ekipi odšli s poravnanim izidom. A več kot tega ekipa Joseja Mourinha ni zmogla.

Že v 13. minuti je Southampton zadel, Stuart Armstrong je prejel podajo v kazenskem prostoru, z natančnim diagonalnim strelom pa je matiral gostujočega vratarja. Le sedem minut pozneje je bil domači stadion spet na nogah, ko je iz prostega strela z okoli 18 metrov zadel Cedric Soares.

Po šoku so se rdeči vragi pobrali, v 33. minuti je akcijo iz protinapada dobro dirigiral Marcus Rashford, ki je pravi čas oddal žogo Romeluju Lukakuju, ki je pritekel in silovito zabil. To je prvi gol Belgijca po 15. septembru. Rashford se je znašel v vlogi podajalca tudi v 39. minuti, akcija je potekala v kazenskem prostoru – Rashford je spet pravi trenutek zaposlil soigralca, podal je Anderju Herreri, ki je zadel s peto.

14. KROG



CARDIFF - WOLVERHAMPTON 2:1 (0:1)

Gunnarsson 65., Hoilett 77.; Doherty 18.

CRYSTAL PALACE - BURNLEY 2:0 (1:0)

McArthur 16., Townsend 77.

HUDDERSFIELD - BRIGHTON 1:2 (1:1)

Jorgensen 1.; Duffy 45., Andone 69.

RK: Mounie 32./Huddersfield

Gorenc Stanković ni bil v postavi Huddersfielda.

LEICESTER - WATFORD 2:0 (2:0)

Vardy 12./11-m, Maddison 23.

RK: Capoue 90./Watford

MANCHESTER CITY - BOURNEMOUTH 3:1 (1:1)

B. Silva 16., Sterling 57., Gündogan 80.; Wilson 44.

Manchester City: Ederson, Zinchenko (54./Delph), Laporte, Otamendi, Danilo, Gündogan, Fernandinho, B. Silva (87./Mahrez), Sane, Gabriel Jesus (77./D. silva), Sterling.

Bournemouth: Begović, Francis, S. Cook, Ake, Mings, Daniels, King (85./Stanislas), Surman, L. Cook, Fraser (72./Brooks), Wilson (85./Mousset).

Sodnik: Stuart Attwell

NEWCASTLE - WEST HAM 0:3 (0:1)

Chicharito 11., 63., Anderson 93.

SOUTHAMPTON - MANCHESTER UNITED

2:2 (2:2)

Armstrong 13., Soares 20.; Lukaku 33., Herrera 39.

Southampton: McCarthy, Vestergaard, Yoshida, Stephens, Soares, Lemina (92./Davis), Hojbjerg, Valery, Redmond, Obafemi (64./Gabbiadini), Armstrong.

Manchester United: de Gea, Young, McTominay, Jones, Matić, Shaw (72./Dalot), Fellaini, Herrera, Pogba, Lukaku (86./Lingard), Rashford (77./Martial).

Sodnik: Kevin Friend

Nedelja ob 13.00:

CHELSEA - FULHAM

Ob 15.05:

ARSENAL - TOTTENHAM

Ob 17.15:

LIVERPOOL - EVERTON

Lestvica: MANCHESTER CITY 14 12 2 0 43:6 38 LIVERPOOL 13 10 3 0 26:5 33 TOTTENHAM 13 10 0 3 23:11 30 CHELSEA 13 8 4 1 28:11 28 ARSENAL 13 8 3 2 28:16 27 EVERTON 13 6 4 3 20:15 22 MANCHESTER UTD. 14 6 4 4 22:23 22 LEICESTER 14 6 3 5 20:17 21 BOURNEMOUTH 14 6 2 6 23:21 20 WATFORD 14 6 2 6 17:19 20 BRIGHTON 14 5 3 6 16:20 18 WOLVERHAMPTON 14 4 4 6 13:17 16 WEST HAM 14 4 3 7 17:22 15 CRYSTAL PALACE 14 3 3 8 10:17 12 NEWCASTLE 14 3 3 8 11:19 12 CARDIFF CITY 14 3 2 9 13:27 11 HUDDERSFIELD 14 2 4 8 9:24 10 SOUTHAMPTON 14 1 6 7 12:26 9 BURNLEY 14 2 3 9 13:29 9 FULHAM 13 2 2 9 14:33 8

D. S.