City z zmago na mestnem derbiju ostaja na vrhu

Ni krize - Salah in Shaqiri Liverpoolu prinesla deveto zmago

11. november 2018 ob 15:15,

zadnji poseg: 11. november 2018 ob 19:22

Manchester - MMC RTV SLO

Manchester City je na derbiju 12. kroga angleškega prvenstva ugnal mestnega tekmeca United s 3:1. Chelsea je le remiziral z Evertonom (0:0).

City je skupaj s Chelseajem in Liverpoolom neporažena ekipa Premier lige. United na osmem mestu za mestnimi tekmeci zaostaja kar 12 točk.

Izbranci Pepa Guardiole so začeli sijajno, vseskozi so bili pred vrati Davida de Gee. V 12. minuti je Raheem Sterling z leve strani podal v kazenski prostor, kjer je Bernardo Silva spretno poslal žogo na daljšo vratnico. David Silva si je spretno zaustavil žogo in jo s petih metrov zabil v mrežo. Po silovitem pritisku v uvodne četrt ure so gostitelji malce znižali ritem, a rdeči vragi so bili vseeno brez pravih idej.

V 48. minuti je Sergio Agüero krenil v hiter napad, si izmenjal dvojno podajo z Riyadom Mahrezom in nato z desne strani z diagonalnim strelom poslal žogo prek de Gee pod prečko. Izjemen zaključek argentinskega napadalca.

Lukaku ob prvem dotiku z žogo priigral 11-m

Jezni Jose Mourinho je v 57. minuti na zelenico poslal Romeluja Lukakuja. Belgijec je ob prvem dotiku z žogo padel v kazenskem prostoru, podrl ga je vratar Ederson in sodnik Anthony Taylor je pokazal na belo točko. Anthony Martial je bil zanesljiv in gostje so bili znova v igri. Mourinho je vse stavil na napad, vstopila sta še Juan Mata in Alexis Sanchez.

Joker Gündogan postavil končni izid

Guardiola mu je takoj odgovoril, ni se odločil za branjenje prednosti. Vstopil je Ilkay Gündogan, ki je štiri minute pred koncem postavil končni izid. Bernardo Silva je z desne strani poslal predložek pred vrata, kjer je osamljeni Gündogan zlahka matiral de Geo.

Mourinho: Cilj je preboj med najboljše štiri

"Vse do 85. minute smo bili v igri. Tretji zadetek nas je presekal. Mislim, da nismo igrali slabo, le preveč napak smo naredili. Igrali smo na treh zaporednih gostovanjih, City pa je trikrat zapored igral doma. Naš cilj je preboj med najboljše štiri, o boju za naslov ne smemo govoriti," je poudaril Mourinho. Rdeči vragi so prvič po letu 1990 izgubili štiri tekme izmed uvodnih 12. Prvič po letu 1977 imajo negativno razliko v zadetkih po 12 krogih (20:21).

Pickford in vratnica preprečila zmago Chelseaja

Na Stamford Bridgeu sta mreži mirovali, blestel je vratar Evertona Jordan Pickford. Najlepšo priložnost je imel Marcos Alonso, ki je v 65. minuti stresel vratnico. Španec je imel tudi najlepšo priložnost v prvem delu, ko je njegov poskus z volejem odbil Pickford.

Alvaro Morata se je nekajkrat ujel v prepovedan položaj, v 72. minuti je tudi zatresel mrežo, a je stranski sodnik dvignil zastavico. Everton ostaja brez zmage na Stamford Bridgeu že na zadnjih 24 tekmah (13 zmag Chelseaja in 11 remijev).

Sarri: Pristop ni bil pravi

"Pristop k tekmi ni bil pravi. V prvem polčasu smo kombinirali prepočasi. Tekmec se je zlahka obranil in ni porabil veliko moči. Še vedno smo neporaženi, zato se ne smemo pritoževati," je pojasnil trener Chelseaja Maurizio Sarri.

Nova zmaga Liverpoola

Liverpool je po slabi predstavi v Ligi prvakov, ko jih je z 2:0 presenetila Crvena zvezda, prikazal pravi obraz. Zadnjeuvrščeni Fulham je bil nemočen na Anfieldu (2:0). Med strelce sta se vpisala Mohamed Salah in Xherdan Shaqiri, ki svoji ekipi v Beogradu ni mogel pomagati, saj ga Klopp ni uvrstil v ekipo – švicarski reprezentant kosovskih korenin po incidentu na SP-ju v Rusiji s kazanjem dvoglavega albanskega orla zaradi preventivnih razlogov ni odpotoval v prestolnico Srbije.

Gostje so se najprej razveselili, mrežo je zatresel Aleksandar Mitrović, a je sodnik Paul Tierney gol razveljavil zaradi prepovedanega položaja. To je bil ključen trenutek na tekmi, medtem ko so nogometaši Fulhama še protestirali pri sodniku, je vratar Liverpoola Alisson Becker hitro vrnil žogo v igro, hitro akcijo pa je le 14 sekund po razveljavljenem golu gostov s strelom v levi spodnji kot okronal Salah.

Po vrnitvi na zelenico je Liverpool dvakrat zapretil v 53. minuti, močan strel Sadia Maneja je ustavil Sergio Rico, hitro zatem pa je Andrew Robertson z natančno podajo zaposlil Shaqirija, ki je streljal iz prve z levico in postavil končni izid.

12. krog:

LIVERPOOL - FULHAM 2:0 (1:0)

Salah 41., Shaqiri 53.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson, Wijnaldum (69./Henderson), Fabinho (92./Keita), Shaqiri (81./Milner), Roberto Firmino, Mane, Salah.

Fulham: Sergio Rico, Christie, Odoi, Mawson, Le Marchand, Anguissa (84./Johansen), Chambers, Schürrle (78./Vietto), Cairney (63./Seri), Sessegnon, Mitrović.

Sodnik: Paul Tierney

CHELSEA - EVERTON 0:0

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Marcos Alonso, Kante, Jorginho (64./Fabregas), Kovačić (82./Barkley), Willian (68./Pedro), Morata, Hazard.

Everton: Pickford, Coleman, Keane, Yerry Mina, Digne, Andre Gomes, Gueye, Walcott, Sigurdsson (76./Jagielka), Bernard (64./Lookman), Richarlison (89./Calvert Levin).

Sodnik: Kevin Friend

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED 3:1 (1:0)

Silva 12., Agüero 48., Gündogan 86.; Martial 58.

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Mendy, Bernardo Silva, Fernandinho, Silva (93./Foden), Mahrez (62./Sane), Agüero (75./Gündogan), Sterling.

Manchester United: de Gea, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw, Ander Herrera (73./Mata), Matić, Fellaini, Lingard (57./Lukaku), Rashford (73./Sanchez), Martial.

Sodnik: Anthony Taylor



ARSENAL - WOLVERHAMPTON 1:1 (0:1)

Mhitarjan 86.; Cavaleiro 13.

Arsenal: Leno, Bellerin, Mustafi, Holding, Kolašinac (76./Mhitarjan), Torreira, Xhaka, Iwobi (46./Guendouzi), Özil (75./Ramsey), Aubameyang, Lacazette.

Wolverhampton: Rui Patricio, Bennett, Coady, Boly, Doherty, Joao Moutinho, Ruben Neves, Jonny Otto, Helder Costa (75./Traore), Raul Jimenez (85./Gibbs White), Ivan Cavaleiro (61./Diogo Jota).

Sodnik: Stuart Attwell

Odigrano v soboto:

CARDIFF - BRIGHTON 2:1 (1:1)

Paterson 28., Bamba 90.; Dunk 6.

RK: Stephens 34./Brighton



HUDDERSFIELD - WEST HAM 1:1 (1:0)

Pritchard 6.; Anderson 74.

Gorenc Stanković ni bil v postavi Huddersfielda.

LEICESTER - BURNLEY 0:0



NEWCASTLE - BOURNEMOUTH 2:1 (2:1)

Rondon 7., 40.; Lerma 45.

SOUTHAMPTON - WATFORD 1:1 (1:0)

Gabbiadini 20.; Holebas 82.



CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM 0:1 (0:0)

Foyth 66.

Lestvica: MANCHESTER CITY 12 10 2 0 36:5 32 LIVERPOOL 12 9 3 0 23:5 30 CHELSEA 12 8 4 0 27:8 28 TOTTENHAM 12 9 0 3 20:10 27 ARSENAL 12 7 3 2 26:15 24 BOURNEMOUTH 12 6 2 4 21:16 20 WATFORD 12 6 2 4 17:14 20 MANCHESTER UTD. 12 6 2 4 20:21 20 EVERTON 12 5 4 3 19:15 19 LEICESTER 12 5 2 5 17:16 17 WOLVERHAMPTON 12 4 4 4 12:13 16 BRIGHTON 12 4 2 6 13:18 14 WEST HAM 12 3 3 6 14:18 12 NEWCASTLE 12 2 3 7 9:15 9 BURNLEY 12 2 3 7 12:25 9 CRYSTAL PALACE 12 2 2 8 8:17 8 SOUTHAMPTON 12 1 5 6 8:21 8 CARDIFF CITY 12 2 2 8 11:25 8 HUDDERSFIELD 12 1 4 7 6:22 7 FULHAM 12 1 2 9 11:31 5

