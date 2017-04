Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Claudio Ranieri

11. april 2017 ob 16:39

Leicester - MMC RTV SLO

Ne verjamem, da so me igralci "ubili". Morda je kdo v klubu rovaril proti meni. Ne želim v medijih govoriti o imenih. Če imam komu kaj za povedati, mu to vedno povem v obraz.

Italijanski trener Claudio Ranieri, ki je bil konec februarja zaradi slabih izidov odpuščen s trenerskega položaja pri nogometnem klubu Leicester, je za Sky Sports dejal, da je za njegov predčasen odhod iz kluba, ki ga je leto pred tem senzacionalno popeljal do naslova angleškega prvaka, "kriv" eden od članov vodstva, ne pa igralci. V medijih se je namreč omenjalo Jamieja Vardyja in Kasperja Schmeichla, ki pa sta te navedbe zanikala.

Ranieri je bil odpuščen po porazu v Sevilli v osmini finala Lige prvakov (2:1). Zamenjal ga je njegov pomočnik Craig Shakespeare, ki se je nato z zmago 2:0 uvrstil v četrtfinale, v prvenstvu pa nanizal pet zaporednih zmag. (Vir: BBC)

A. V.