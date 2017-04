Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Kyrie Irving je ob metu 14/24 dosegel 37 točk. Foto: Reuters Kawhi Leonard je zadel vseh 19 prostih metov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Cleveland in San Antonio povedla z 2:0

Leonard s 37 točkami postavil rekord končnice

18. april 2017 ob 08:20

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Indiane so po velikem zaostanku spet ogrožali Cleveland, ki pa ni dovolil presenečenja in v Indianapolis odhaja s prednostjo 2:0. San Antonio je še drugič dokaj gladko odpravil Memphis.

V Clevelandu je Indiana, ki je na prvi tekmi zgrešila met za zmago, v zadnji četrtini skorajda nadoknadila 18 točk zaostanka. V zadnji minuti se je približala na minus štiri, vendar so bili branilci naslova natančni s črte prostih metov in slavili s 117:111.

Velika trojka Clevelanda je skupaj dosegla 89 točk. Kyrie Irving jih je prispeval 37, Kevin Love 27 in LeBron James 25. James je bil kljub ponovnemu mrku v zadnji četrtini zadovoljen: "Menim, da smo na pragu tistega, kar vemo, da lahko postanemo. Raje imam 18 točk prednosti kot nobenega vodstva na tekmi."

James je zbral še 10 skokov in sedem podaj, a kar osem izgubljenih žog. V prvem krogu je dobil že 19. zaporedno tekmo in ga od rekorda loči le še ena zmaga. Pri Indiani je bil z 32 točkami najučinkovitejši Paul George. Jeff Teague je dosegel 23 točk.

V San Antoniu je Kawhi Leonard s 37 točkami postavil rekord končnice in Spurse popeljal do prepričljive zmage nad Memphisom (98:72). Ostroge so z izjemo 13 sekund vodile ves čas. Ob polčasu je Memphis zaostajal za 19, vendar je na začetku zadnje četrtine prišel le na minut štiri (75:71). S trojkama sta odgovorila Tony Parker in Pau Gasol.

Leonard je iz igre metal 9/14. Zadel je vseh 19 prostih metov. Parker je dosegel 15 točk. Mike Conley je bil s 24 točkami prvi strelec Memphisa.

Vzhod:

CLEVELAND (2) - INDIANA (7) (2:0)

117:111 (32:29, 31:29, 33:20, 21:33)

Irving 37, Love 27 in 11 skokov, James 25 in 10 skokov; George 32, Teague 23, Young 16, Stephenson 13.



Zahod:

SAN ANTONIO (2) - MEMPHIS (7) (2:0)

96:82 (29:16, 27:21, 19:28, 21:17)

Leonard 37 in 11 skokov, Parker 15, Green 12, Aldridge 11; Conley 24, Randolph 18 in 10 skokov, Gasol in Carter po 12.

Torek:

TORONTO (3) - MILWAUKEE (6) (0:1)

BOSTON (1) - CHICAGO (8) (0:1)

LA CLIPPERS (4) - UTAH (5) (0:1)

R. K.