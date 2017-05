Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 9 glasov Ocenite to novico! LeBron James je bil s 35 točkami najboljši strelec Clevelanda. Foto: Reuters LaMarcus Aldridge je bil s 26 točkami med najzaslužnejšimi za zmago San Antonia. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Cleveland izenačil dosežek Minneapolisa iz leta 1950

Danny Green med junaki zmage San Antonia

6. maj 2017 ob 08:27,

zadnji poseg: 6. maj 2017 ob 09:38

Košarkarji Clevelanda so v polfinalu Vzhoda v Ligi NBA še tretjič premagali Toronto, tokrat s 94:115, in povedli s 3:0 v zmagah. San Antonio je slavil v Houstonu z 92:103 in vodi z 1:2.

V Torontu je LeBron James zbral 35 točk, osem skokov in sedem podaj. Raptorsi so po tretji četrtini zaostajali le za dve točki (77:79), a nato zgrešili 10 od prvih 11 metov iz igre v zadnji četrtini. Gostje so to izkoristili in ušli na 80:97 ter dosegli zanesljivo zmago. Najboljši strelec tekme je bil DeMar DeRozan s 37 točkami, so pa gostitelji, ki so slabo metali trojke (2/18; Cleveland 13/23), pogrešali Kyla Lowryja. Na drugi tekmi si je poškodoval levi gleženj. Četrto srečanje bo v nedeljo.

Cavaliersi so prvo moštvo po Minneapolis Lakersih in letu 1950, ki je v dveh zaporednih sezonah dobilo uvodnih sedem tekem v končnici. Cleveland je lani prekinil niz kar desetih zmag v finalu Vzhoda, v katerem se je srečal prav s Torontom. Ta je tedaj dobil tretjo in četrto tekmo pred bučnimi domačimi gledalci.

V ključnih trenutkih zadevala Aldridge in Green

V Houstonu se je s 26 točkami izkazal LaMarcus Aldridge, ki na prvih dveh tekmah za San Antonio ni dal tistega, kar so navijači pričakovali, skupaj je zbral le 19 točk. Tokrat je prispeval tudi vseh sedem točk ob delnem izidu 2:7, s katerim so gostje približno pet minut pred koncem tekme povedli s 74:85. Piko na i je z dvema trojkama v manj kot minuti postavil nekdanji košarkar Uniona Olimpije Danny Green za vodstvo z 82:94.

26 točk je v noči na soboto dosegel tudi Kawhi Leonard. Spursi so prvič po letu 2001 v končnici igrali brez poškodovanega Tonyja Parkerja. V petek je imel operacijo tetive v levem stegnu. 43 točk Jamesa Hardna Houstonu tokrat ni pomagalo.

Liga NBA



VZHOD, polfinale:

TORONTO (3) - CLEVELAND (2) 0:3

94:115 (24:28, 28:21, 25:30, 17:36)

DeRozan 37, Valančiunas 19, Powell 13, Ibaka 12; James 35, 8 skokov in 7 podaj, Love (13 skokov) in Irving po 16, Korver 14.

ZAHOD, polfinale:

HOUSTON (3) - SAN ANTONIO (2) 1:2

92:103 (21:19, 18:24, 27:29, 26:31)

Harden 43 (14/28 iz igre, 5/13 za tri), Ariza 17, Capela 12 in 16 skokov; Leonard (10 skokov in 7 podaj) in Aldridge po 26, Mills 15, Gasol 12, Green 11.

V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

