Cleveland le še korak do finala Vzhoda

San Antonio povedel z 2:1

6. maj 2017 ob 08:27

Toronto/Houston - MMC RTV SLO

Košarkarji Clevelanda so v polfinalu Vzhoda v Ligi NBA še tretjič premagali Toronto, tokrat s 94:115, in povedli s 3:0. San Antonio je slavil v Houstonu s 92:103 in vodi z 1:2.

V Torontu je LeBron James zbral 35 točk, 8 skokov in 7 podaj.

Liga NBA



VZHOD, polfinale:

TORONTO (3) - CLEVELAND (2) 0:3

94:115 (24:28, 28:21, 25:30, 17:36)

DeRozan 37, Valančiunas 19, Powell 13, Ibaka 12; James 35, 8 skokov in 7 podaj, Love (13 skokov) in Irving po 16, Korver 14.

ZAHOD, polfinale:

HOUSTON (3) - SAN ANTONIO (2) 1:2

92:103 (21:19, 18:24, 27:29, 26:31)

Harden 43 (14/28 iz igre, 5/13 za tri), Ariza 17, Capela 12 in 16 skokov; Leonard (10 skokov in 7 podaj) in Aldridge po 26, Mills 15, Gasol 12, Green 11.

V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

