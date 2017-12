Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 8 glasov Ocenite to novico! LeBron James je v zaključku tekme vzel odgovornost v svoje roke. Foto: Reuters Lauri Marrkanen je za 25 točk iz igre metal 11/17. Foto: Reuters 6/9 je DeMar DeRozan metal izza črte, skupen met pa je imel 13/21. Foto: Reuters Michael Beasley je s klopi dosegel 32 točk za zmago New Yorka nad Bostonom (102:93). Foto: Reuters Rodney Hood je bil z 29 točkami prvi strelec Utaha ob zmagi nad San Antoniem (100:89). Foto: Reuters Dodaj v

Cleveland na krilih Jamesa ustavil zmagovito pot Chicaga

V Philadelphii rekorden večer DeRozana

22. december 2017 ob 08:58

Cleveland,Philadelphia,New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Clevelanda so s 34 točkami LeBrona Jamesa premagali Chicago (115:112), medtem pa je za zmago Toronta v Philadelphii (109:114) DeMar DeRozan dosegel 45 točk.

Potem ko so skromni Bullsi zelo slabo začeli sezono, so v decembru ujeli pravi ritem – pred tem so izgubili deset tekem v nizu – in v dobrih dveh tednih nanizali kar sedem zmag zapored. Vse do prihoda v Quicken Loans Areno, kjer so podprvaki Lige NBA končali zmagoviti niz in še tretjič v tej sezoni košarkarje iz vetrovnega mesta spravili na kolena. Cleveland, ki ga je ob bolezni glavnega trenerja Tyronna Lua vodil njegov pomočnik Larry Drew, je že 12. zapored zmagal na domačem parketu. Od 11. novembra so Cavsi ob 19 zmagah klonili le dvakrat. 27 točk je k zmagi pristavil Kevin Love, pri gostih pa je bil najboljši strelec finski mladenič Lauri Markkanen, ki je vpisal 25 točk.

Chicago je z dobrim začetkom zadnje četrtine nadomestil deset točk zaostanka. Dobrih sedem minut pred koncem, ko je zabil Justin Holiday, so gostje povedli z 92:91, a je takoj odgovoril James s trojko. Dobro minuto pred koncem, ko je Nikola Mirotić zadel dva prosta meta za 111:107, pa je bil na drugi strani znova uspešen James. Biki so se približali na -1, nato pa je, ko je bilo do konca še 11 sekund, James dosegel dva prosta meta. Dwyane Wade, ki je še lani igral za domači Chicago, je zatem blokiral met Krisa Dunna, Denzel Valentine pa je zgrešil ob sireni.

Prvič, potem ko je poleti v menjavi za Kyrieja Irvinga iz Bostona v Cleveland prišel Isaiah Thomas, je organizator igre sedel na kopi Cavaliersov. "Pomeni vse. Počutil sem se kot novinec, kot da čakam svojo prvo tekmo," je povedal Thomas, ki se je poškodoval maja v končnici. V kratkem naj bi tudi prvič zaigral, sicer še ne na božični dan proti Golden Statu, a naj bi se soigralcem na parketu pridružil v kratkem.

Rekorden večer DeRozana

Toronto je slavil petič zapored. S 114:09 je v gosteh ugnal Philadelphio. Blestel je DeMar DeRozan, ki je nasul kar 45 točk in s tem postavil osebni rekord. Prav tako je postavil rekord kariere po številu zadetih trojk. V karieri sicer izza črte meče 28-odstotno, tokrat pa je iz devetih poskusov šestkrat zadel za tri. "Mislil sem, da je mladi Ray Allen. To potrebujemo od njega," je o začetnem metu izza črte DeRozana 4/4 dejal trener Raptorsov Dwane Casey, ki je kot pomočnik deloval v Seattlu, ko je za Sonicse igral Ray Allen, eden najboljših ostrostrelcev vseh časov.

Tekme 21. decmebra:

CLEVELAND - CHICAGO 115:112

James 34, Love 27; Markkanen 25.



PHILADELPHIA - TORONTO 109:114

Simmons 20; DeRozan 45, Lowry 23.



NEW YORK - BOSTON 102:93

Beasley 32 in 12 skokov, Kanter 14 in 10 skokov; Irving 32.



PHOENIX - MEMPHIS 97:95

Warren 27, Daniels 14; Evans 23.



UTAH - SAN ANTONIO 100:89

Hood 29, Favors 14; Forbes 12.

Tekme 22. decembra:

DETROIT - NEW YORK

ORLANDO - NEW ORLEANS

BROOKLYN - WASHINGTON

MIAMI - DALLAS

HOUSTON - LA CLIPPERS

MILWAUKEE - CHARLOTTE

OKLAHOMA CITY - ATLANTA

PORTLAND - DENVER

GOLDEN STATE - LA LAKERS

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 35 26 9 74,3 TORONTO RAPTORS 30 22 8 73,3 CLEVELAND CAVALIERS 33 24 9 72,7 INDIANA PACERS 32 18 14 56,3 MILWAUKEE BUCKS 29 16 13 55,2 WASHINGTON WIZARDS 31 17 14 54,8 DETROIT PISTONS 31 17 14 54,8 NEW YORK KNICKS 31 17 14 54,8 -------------------------------------- MIAMI HEAT 31 16 15 51,6 PHILADELPHIA 76ERS 31 14 17 45,2 BROOKLYN NETS 30 11 19 36,7 CHARLOTTE HORNETS 31 11 20 35,5 ORLANDO MAGIC 32 11 21 34,4 CHICAGO BULLS 31 10 21 32,3 ATLANTA HAWKS 31 7 24 22,6 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 30 25 5 83,3 GOLDEN STATE WARRIORS 31 25 6 80,6 SAN ANTONIO SPURS 33 22 11 66,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 32 19 13 59,4 PORTLAND TRAILBLAZERS 31 16 15 51,6 OKLAHOMA CITY THUNDER 31 16 15 51,6 DENVER NUGGETS 31 16 15 51,6 NEW ORLEANS PELICANS 31 15 16 48,4 -------------------------------------- UTAH JAZZ 33 15 18 45,5 LOS ANGELES CLIPPERS 30 12 18 40,0 LOS ANGELES LAKERS 29 11 18 37,9 SACRAMENTO KINGS 31 11 20 35,5 PHOENIX SUNS 34 12 22 35,3 DALLAS MAVERICKS 32 9 23 28,1 MEMPHIS GRIZZLIES 32 9 23 28,1

Tilen Jamnik