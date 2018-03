Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 9 glasov Ocenite to novico! Dwyane Wade je takole prilepil blokado LeBronu Jamesu. Foto: Reuters Druga blokada Wada LeBronu Jamesu. Foto: Reuters Dodaj v

Cleveland nemočen ob obrambnem zidu Miamija

Goran Dragić je v 29 minutah dosegel 10 točk

28. marec 2018 ob 07:42

Miami - MMC RTV SLO

Dwyane Wade je svojemu nekdanjemu soigralcu in prijatelju LeBronu Jamesu zaželel dobrodošlico z dvema blokadama, Miami pa je v eni najboljših obrambnih predstav sezone odpravil Cleveland z 98:79.

V potencialnem obračunu prvega kroga končnice so košarkarji Miamija že ob polčasu vodili s 54:34 in brez težav prišli do desete zmage na svojem parketu v zadnjih 11 tekmah. Prvi strelec tekme je bil zadnje čase nezaustavljivi krilni center Vročice Kelly Olynyk z 19 točkami. Josh Richardson in James Johnson sta jih dodala po 15.

Wade je ob 12 točkah zbral 4 blokade, dve je od zadaj prilepil Jamesu, ki je z 18 točkami dosegel najslabši strelski izkupiček v zadnjem mesecu. Je pa 865. zapored prišel do meje 10 točk in je le še eno tekmo oddaljen od rekorda Michaela Jordana. "Odlično smo opravili delo. Zagotovo ena boljših obrambnih predstav, odkar sem se vrnil," je bil zadovoljen Wade, ki se je februarja vrnil v Miami, potem ko je sezono začel v Clevelandu. Cavaliersi so dosegli najmanj točk v sezoni.

Goran Dragić je v 29 minutah prispeval 10 točk (met 4/8), 5 podaj in 3 skoke.

Cleveland je zgodaj že v drugi minuti tekme izgubil centra Kevina Lova, ki je dobil udarec s komolcem in ostal brez zoba. Na parket se ni več vrnil.

MIAMI - CLEVELAND 98:79

Olynyk 19 (3/4 za tri), J. Johnson in Richardson po 15, Wade 12, Dragić 10 (4/8 iz igre, 2/4 za tri), 5 podaj in 3 skoki v 29 minutah; James 18 (7/18 iz igre, 0/4 za tri), Hood 15, Clarkson in Calderon po 11.



WASHINGTON - SAN ANTONIO 116:106

Morris 15, Porter 14, Meeks 13; Aldridge 13, Forbes 12, Mills 11.



TORONTO - DENVER 114:110

Valančiunas, DeRozan in VanVleet po 15; Jokić 29, 16 skokov in 8 podaj.

HOUSTON - CHICAGO 118:86

Gordon 31 (8/13 za tri), Ariza 21; Markkanen 22.

NEW ORLEANS - PORTLAND 103:107

Davis 36, 14 skokov in 6 blokad, Holiday 21, 11 skokov in 11 podaj; Lillard 41 (18/33 iz igre), Nurkić 21 in 10 skokov.

SACRAMENTO - DALLAS 97:103

Labissiere 19, Koufos 15; Barnes 20, Smith Jr. 19.

GOLDEN STATE - INDIANA 81:92

Young 12; Oladipo 24, Young in Bogdanović po 17.

LA CLIPPERS - MILWAUKEE 105:98

Harris 19, Williams 16; Antetokounmpo 26, Middleton 22.

Tekme 28. marca:

CHARLOTTE - CLEVELAND

ORLANDO - BROOKLYN

PHILADELPHIA - NEW YORK

MEMPHIS - PORTLAND

MINNESOTA - ATLANTA

UTAH - BOSTON

PHOENIX - LA CLIPPERS

LA LAKERS - DALLAS

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 75 55 20 73,3 BOSTON CELTICS 74 51 23 68,9 CLEVELAND CAVALIERS 74 44 30 59,5 PHILADELPHIA 76ERS 73 43 30 58,9 INDIANA PACERS 75 44 31 58,7 WASHINGTON WIZARDS 74 41 33 55,4 MIAMI HEAT 75 40 35 53,3 MILWAUKEE BUCKS 74 39 35 52,7 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 74 34 40 45,9 CHARLOTTE HORNETS 75 34 41 45,3 NEW YORK KNICKS 75 27 48 36,0 CHICAGO BULLS 74 24 50 32,4 BROOKLYN NETS 74 23 51 31,1 ORLANDO MAGIC 73 22 51 30,1 ATLANTA HAWKS 74 21 53 28,4 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 75 61 14 81,3 GOLDEN STATE WARRIORS 74 54 20 73,0 PORTLAND TRAIL BLAZERS 74 46 28 62,2 OKLAHOMA CITY THUNDER 75 44 31 58,7 NEW ORLEANS PELICANS 75 43 32 57,3 SAN ANTONIO SPURS 75 43 32 57,3 UTAH JAZZ 74 42 32 56,8 MINNESOTA TIMBERWOLVES 75 42 33 56,0 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 74 40 34 54,1 DENVER NUGGETS 75 40 35 53,3 LOS ANGELES LAKERS 73 32 41 43,8 SACRAMENTO KINGS 75 24 51 32,0 DALLAS MAVERICKS 74 23 51 31,1 MEMPHIS GRIZZLIES 74 20 54 27,0 PHOENIX SUNS 75 19 56 25,3

R. K.