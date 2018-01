Cleveland padel v krizo, tokrat globoko krizo

Najboljši Ballov met v karieri

12. januar 2018 ob 07:17

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Clevelanda so se spet znašli v večji krizi. Po porazu v Minnesoti z 28 točkami razlike so zdaj klonili v Torontu s 133:99.

Gostitelji so zadeli kar 18 trojk (največ v sezoni), Fred VanVleet je zadel šest trojk. Toronto je v vsaki četrtini dosegel vsaj 30 točk. Cavaliersi igrajo toplo-hladno. Sezono so odprli z razmerjem zmag in porazov 3-5, sledilo je 13 zaporednih zmag, zdaj so spet v negativni seriji 3-7.

James: Moramo najti pot iz krize

"Ne vem, kaj se nam je zgodilo. Moramo se nekako zbrati in najti pot iz krize," je bil kratek LeBron James, ki je bil s 26 točkami edina svetla luč Clevelanda.

Ball prvič čez 60 odstotkov

LA Lakersi so prvič v sezoni dobili tri zaporedne tekme, tokrat so v svoji dvorani presenetili moštvo San Antonia s 93:81. Brandon Ingram je dosegel 26 točk, Lonzo Ball jih je dodal 18. Novinec je iz igre metal 7/11 (63,6-odstotna natančnost), kar pomeni, da je sploh prvič v Ligi NBA presegel mejo 60 odstotkov.

Kelti po desetih letih spet zmagali v Londonu

Boston je v Londonu premagal Philadelphio s 114:103. Sixersi so sredi drugega polčasa že vodili z 22 točkami razlike (49:27), a so se Kelti hitro vrnili in tretjo četrtino dobili s 37:22. Boston je v Londonu igral (in zmagal) že pred desetimi leti in takrat tudi osvojil naslov prvaka. "Vedno je dobro verjeti v usodo. Osvojiti Ligo NBA je ena najtežjih stvari v življenju," je ob tem povedal Kyrie Irving, ki je dosegel 20 točk. Še točko več je zbral Jaylen Brown.

Liga NBA, tekme 11. januarja:

PHILADELPHIA - BOSTON 103:114

Redick 22 (5/9 za tri), Simmons 16, Embiid 15 in 10 skokov; Brown 21, Irving 20, Morris 19, Tatum 16.

TORONTO - CLEVELAND 133:99

Ibaka 22, Miles in Siakam po 16, Valančiunas 15 in 18 skokov; James 26, Green 13, Love 10.

SACRAMENTO - LA CLIPPERS 115:121

Bogdanović 22, Hill 21; Williams 30, Harrell 25, Griffin 18.



LA LAKERS - SAN ANTONIO 93:81

Ingram 26, Ball 18 in 10 skokov; Aldridge 20, Forbes 18.

Tekme 12. januarja:

CHARLOTTE - UTAH

INDIANA - CLEVELAND

WASHINGTON - ORLANDO

ATLANTA - BROOKLYN

MILWAUKEE - GOLDEN STATE

MINNESOTA - NEW YORK

NEW ORLEANS - PORTLAND

DENVER - MEMPHIS

PHOENIX - HOUSTON

Vzhodna konferenca BOSTON CELTICS 44 34 10 77,3 TORONTO RAPTORS 40 29 11 72,5 CLEVELAND CAVALIERS 41 26 15 63,4 MIAMI HEAT 41 24 17 58,5 WASHINGTON WIZARDS 41 23 18 56,1 MILWAUKEE BUCKS 40 22 18 55,0 DETROIT PISTONS 40 22 18 55,0 INDIANA PACERS 41 21 20 51,2 --------------------------------------- PHILADELPHIA 76ERS 39 19 20 48,7 NEW YORK KNICKS 41 19 22 46,3 CHARLOTTE HORNETS 39 15 24 38,5 BROOKLYN NETS 41 15 26 36,6 CHICAGO BULLS 42 15 27 35,7 ORLANDO MAGIC 42 12 30 28,6 ATLANTA HAWKS 41 11 30 26,8 Zahodna konferenca GOLDEN STATE WARRIORS 42 33 9 78,6 HOUSTON ROCKETS 40 29 11 72,5 SAN ANTONIO SPURS 43 28 15 65,1 MINNESOTA TIMBERWOLVES 43 27 16 62,8 PORTLAND TRAIL BLAZERS 41 22 19 53,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 42 22 20 52,4 DENVER NUGGETS 41 21 20 51,2 NEW ORLEANS PELICANS 40 20 20 50,0 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 41 20 21 48,8 UTAH JAZZ 41 17 24 41,5 PHOENIX SUNS 42 16 26 38,1 DALLAS MAVERICKS 43 15 28 34,9 MEMPHIS GRIZZLIES 40 13 27 32,5 LOS ANGELES LAKERS 41 14 27 34,1 SACRAMENTO KINGS 41 13 28 31,7

