Cleveland po preobratu do prestižne zmage - Irving znova junak

Zmaga Bostona v Madison Square Gardnu

25. december 2016 ob 18:05,

zadnji poseg: 26. december 2016 ob 00:16

New York, Cleveland - MMC RTV SLO

V ponovitvi junijskega finala Lige NBA so košarkarji Clevelanda po preobratu v zadnji četrtini premagali Golden State s 109:108. Odločil je Kyrie Irving 3,4 sekunde pred koncem.

Warriorsi so v junijskem finalu vodili s 3:1 v zmagah, nato pa so Cavaliersi dobili zadnje tri tekme in se veselili prvega naslova v zgodovini kluba.

Poleti so se okrepili s Kevinom Durantom, ki je bil tokrat najboljši strelec srečanja v Quicken Loans Areni s 36 točkami. Izbranci Steva Kerra so vodili večji del tekme, devet minut pred koncem celo za 13 točk (82:95), a je končnica pripadla aktualnim prvakom. Zadnje štiri točke je prispeval Irving (25 točk, 10 podaj, 6 skokov in 7 ukradenih žog), ki je pred pol leta s trojko tudi odločil sedmo tekmo finalne serije.

Golden State nadzoroval srečanje

Bojevniki so si malce večjo prednost priigrali sredi druge četrtine, ko sta Draymond Green in Klay Thompson zadela za tri točke (32:40). Stephen Curry, ki ni imel svojega večera, je povišal prednost na enajst točk (38:49), a so Caveliersi odgovorili z delnim izidom 12:1 in po polaganju LeBrona Jamesa je bil izid izenačen (50:50). Po trojki Duranta, ki je že do odmora nanizal 17 točk, so odšli gostje na odmor z majhno prednostjo (52:55).

V tretji četrtini je James zadel kar štiri trojke in držal priključek, Golden State je imel po 36 minutah sedem točk prednosti (80:87). Gostje so z delnim izidom 0:7 prišli do najvišje prednosti na tekmi (80:94) po dveh minutah igre v zadnji četrtini.

Silovito zabijanje veterana Jeffersona

Irving, ki ni bil razigran v uvodnih 40 minutah, je stopil na veliko sceno v ključnih trenutkih. Z dvema trojkama in polaganjem je znižal zaostanek na tri točke sredi zadnje četrtine (94:97). Gledalce je na noge dvignil veteran Richard Jefferson z izjemnim zabijanjem, dve minuti pred koncem pa je Irving izenačil na 103:103.

Končnica po notah Irvinga

Cleveland je celo prevzel vodstvo po zabijanju Jamesa (105:103), a sta odgovorila Green s polaganjem in Curry, ki je zadel trojko minuto in 14 sekund pred iztekom srečanja (105:108). Irving je v zadnji minuti prevzel odgovornost na svoja ramena, s sijajnim prodorom 37 sekund pred koncemje znižal na 107:108 . Gostje so pozabili na uro in 24 sekund napada se je izteklo. Po košu Irvinga 3,4 sekunde pred koncem je v zadnjem napadu Durant padel in iz nemogočega položaja zgrešil.

LeBron: Moramo se še precej izboljšati

"To je bila velika zmaga za nas. Jefferson je pravi profesionalec in dal nam je upanje z zabijanjem v zadnji četrtini. Premagali smo izjemno ekipo, ki deluje kot dobro naoljen stroj. Mi imamo veliko poškodovanih igralcev, a to nismo jemali za izgovor. Moramo se še precej izboljšati," je bil zadovoljen James.

Na uvodni tekmi pestrega božičnega sporeda je Boston z odlično igro v drugi četrtini prišel do zmage v New Yorku (114:119). Knicksi so dobili uvodno četrtino z 28:22, potem pa so Celticsi sijajno zadevali izza črte v drugi četrtini. Jae Crowder je zadel tri trojke zapored (37:42), tudi minuta odmora Jeffa Hornaceka pa ni pomagala, saj je so zadeli še Al Horford, Gerald Green in Marcus Smart. Ob odmoru je imel Boston osem točk naskoka (48:56).

Smart zadel ključno trojko v zadnji minuti

Knicksi so vseskozi neuspešno lovili priključek. Carmelo Anthony se je prebudil v drugem polčasu in bil najboljši strelec tekme z 29 točkami (9/24 iz igre), s polaganjem je minuto in šest sekund pred koncem izenačil na 112:112. Ključno trojko je nato z leve strani zadel Smart po podaji Horforda 47 sekund pred zadnjim piskom sirene. "Melo" je skušal odgovoriti z metom za tri točlke, a ni bil natančen, Crowder in Isaiah Thomas pa sta potrdila zmago s prostimi meti.

Nedeljske tekme:

NEW YORK - BOSTON

114:119 (28:22, 20:34, 34:32, 32:31)

Anthony 29 (9/24 iz igre), Rose 25, Porzingis 22 in 12 skokov, Lee 11, Noah 8 in 12 skokov, Holiday 7, O'Quinn 6, Kuzminskas in L. Thomas po 3, Vujačić ni igral; I. Thomas 27 (9/23 iz igre), Crowder in Olynyk po 16, Horford in Smart po 15, Bradley 11, Johnson 9, Green 8, Jerebko 2.



CLEVELAND - GOLDEN STATE

109:108 (25:27, 27:28, 28:32, 29:21)

James 31 (12/22 iz igre) in 13 skokov, Irving 25 (11/27 iz igre), 10 podaj, 6 skokov in 7 ukradenih žog, Love 20, Frye 10, Thompson in Jefferson po 8, Shumpert 7; Durant 36 (11/23 iz igre) in 15 skokov, Thompson 24, Green 16, Curry 15 (2/7 za tri), West 5, Pachulia in Clark po 4, McGee in Livingston po 2.





Ob 23.20:

SAN ANTONIO - CHICAGO

-:- (36:25, 19:25, -:-, -:-)



Ponedeljek ob 2.00:

OKLAHOMA CITY - MINNESOTA



Ob 4.30:

LA LAKERS - LA CLIPPERS



Ponedeljkove tekme:

WASHINGTON - MILWAUKEE

ORLANDO - MEMPHIS

BROOKLYN - CHARLOTTE

DETROIT - CLEVELAND

CHICAGO - INDIANA

NEW ORLEANS - DALLAS

HOUSTON - PHOENIX

MINNESOTA - ATLANTA

PORTLAND - TORONTO

LA CLIPPERS - DENVER

SACRAMENTO - PHILADELPHIA

VZHODNA KONFERENCA Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 29 21 8 72,4 BOSTON CELTICS 31 18 13 58,1 NEW YORK KNICKS 30 16 14 53,3 PHILADELPHIA 76ERS 29 7 22 24,1 BROOKLYN NETS 29 7 22 24,1 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 29 23 6 79,3 CHICAGO BULLS 29 14 15 48,3 INDIANA PACERS 31 15 16 48,4 MILWAUKEE BUCKS 28 14 14 50,0 DETROIT PISTONS 32 14 18 43,8 Jugovzhodna divizija: CHARLOTTE HORNETS 30 17 13 56,7 ATLANTA HAWKS 30 15 15 50,0 WASHINGTON WIZARDS 29 13 16 44,8 ORLANDO MAGIC 32 14 18 43,8 MIAMI HEAT 31 10 21 32,3

ZAHODNA KONFERENCA Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 31 18 13 58,1 OKLAHOMA CITY THUNDER 30 18 12 60,0 PORTLAND TRAILBLAZERS 32 13 19 40,6 DENVER NUGGETS 30 12 18 40,0 MINNESOTA TIMBERWOLV. 29 9 20 31,0 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 32 27 5 84,4 LOS ANGELES CLIPPERS 31 22 9 71,0 SACRAMENTO KINGS 30 13 17 43,3 LOS ANGELES LAKERS 33 11 22 33,3 PHOENIX SUNS 30 9 21 30,0 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 30 24 6 80,0 HOUSTON ROCKETS 31 22 9 71,0 MEMPHIS GRIZZLIES 32 20 12 62,5 NEW ORLEANS PELICANS 32 10 21 34,4 DALLAS MAVERICKS 30 9 21 30,0

A. G.